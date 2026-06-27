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Mondiali 2026

Spagna prima, Capo Verde nella storia. Uruguay eliminato

Le Furie Rosse battono l'Uruguay grazie a Baena, gli africani strappano uno 0-0 all'Arabia Saudita e conquistano una storica qualificazione ai sedicesimi.

Giu 27, 20262 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

Il Gruppo H del Mondiale 2026 regala uno dei verdetti più sorprendenti della fase a gironi. La Spagna supera di misura l’Uruguay per 1-0, conquista il primo posto e vola ai sedicesimi di finale, dove affronterà una tra Austria e Algeria. La vera favola della giornata, però, è quella di Capo Verde, che pareggia 0-0 contro l’Arabia Saudita e conquista una storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Esce clamorosamente di scena l’Uruguay di Marcelo Bielsa, soltanto terzo con due punti.

Baena decide la sfida, Muslera condanna l’Uruguay

A Guadalajara la Spagna gestisce il possesso fin dai primi minuti contro un Uruguay molto prudente. La partita fatica a decollare, con poche occasioni e ritmi bassi, ma nel finale del primo tempo arriva l’episodio che cambia il match. Al 42′ Marcos Llorente serve rasoterra Álex Baena, la cui conclusione non appare irresistibile: Fernando Muslera, però, commette un grave errore in presa e spalanca la porta al vantaggio delle Furie Rosse.

L’errore costa caro all’estremo difensore uruguaiano, sostituito all’intervallo da Rochet per scelta di Marcelo Bielsa. Nella ripresa la Celeste è costretta ad aumentare il ritmo, ma la Spagna difende con grande ordine e si rende pericolosa in contropiede grazie alle accelerazioni di Lamine Yamal. L’Uruguay mantiene il possesso senza però creare occasioni realmente pericolose davanti a Unai Simón. Nel finale prevalgono tensione e nervosismo, ma il risultato non cambia: la Spagna chiude il girone al primo posto, mentre l’Uruguay saluta incredibilmente il Mondiale già dopo la fase a gruppi.

Capo Verde scrive la storia e vola agli ottavi

L’altra grande protagonista della serata è Capo Verde, che con lo 0-0 contro l’Arabia Saudita centra la prima storica qualificazione ai sedicesimi di finale della propria storia mondiale. La formazione di Leitão Brito conclude il girone senza sconfitte, collezionando tre pareggi: dopo lo 0-0 contro la Spagna e il 2-2 contro l’Uruguay, arriva un altro punto che vale il secondo posto alle spalle delle Furie Rosse.

La sfida contro l’Arabia Saudita è intensa dal punto di vista fisico ma povera di occasioni. Nel primo tempo prevalgono equilibrio e imprecisioni, con l’unica vera opportunità costruita dai sauditi nel recupero attraverso un colpo di testa di Kanno, neutralizzato senza difficoltà da Vozinha.

Nella ripresa Capo Verde pensa soprattutto a difendere il risultato, gestendo con ordine il possesso e respingendo i tentativi dell’Arabia Saudita, incapace di trovare varchi nella solida retroguardia africana. Il triplice fischio scatena la festa della nazionale capoverdiana, che conquista un traguardo storico e ai sedicesimi affronterà la favoritissima Argentina di Lionel Messi. Una qualificazione destinata a entrare negli annali del calcio del Paese e una delle sorprese più belle di questo Mondiale 2026.

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Redazione

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