Bundesliga

Successi importanti per Friburgo e St. Pauli, frena lo Stoccarda

Dopo il 3-2 sull’Eintracht e il pari del Dortmund con il Lipsia, i bavaresi allungano in vetta.

Feb 23, 20261 Lettura
GLASGOW, SCOTLAND - FEBRUARY 19: Tiago Tomas of VfB Stuttgart celebrates scoring his team's fourth goal during the UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off First Leg match between Celtic FC and VfB Stuttgart at Celtic Park on February 19, 2026 in Glasgow, Scotland. (Photo by Charlie Crowhurst - UEFA/UEFA via Getty Images)

FRIBURGO- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2-1

Quarta vittoria interna consecutiva per il Friburgo che supera per 2-1 il Borussia Monchengladbach. La squadra di Julian Schuster riscatta lo 0-3 subito sul campo dell’Hoffenheim e sono settimi con 33 punti. Gli ospiti subiscono la seconda sconfitta di fila e sono quattordicesimi a quota 22. Al 38’ Ginter porta in vantaggio i padroni di casa con un destro da centroarea. Al 29’ della ripresa Matanovic raddoppia con un sinistro da distanza ravvicinata. Gli ospiti accorciano le distanze al 40’ con un’incornata di Tabakovic su corner di Stoger.

ST PAULI- WERDER BREMA 2-1

Dopo lo 0-4 subito dal Bayer Leverkusen, il St Pauli si riscatta cogliendo una vittoria casalinga per 2-1 ai danni del Werder Brema. Per i padroni di casa è il secondo acuto casalingo dopo quello con lo Stoccarda, ottenuto con lo stesso punteggio. Gli amburghesi sono adesso terzultimi con 20 punti e scavalcano proprio il Werder Brema, penultimo con 19 e in zona retrocessione dopo la terza sconfitta di fila. Al 10’ della ripresa Wahl, su punizione di Sinani, porta in vantaggio il St Pauli con un colpo di testa. Al 17’ Milosevic pareggia con un destro da distanza ravvicinata. Al 25’ Fujita riceve la sfera da Saliakas e infila la rete del definitivo 2-1 dei locali.

HEIDENHEIM- STOCCARDA 3-3

Pareggio pirotecnico tra Heidenheim e Stoccarda che provano sino all’ultimo a superarsi senza riuscirci. I padroni di casa tornano a muovere la classifica dopo quattro stop di fila e sono fanalino di coda a quota 14. Lo Stoccarda non bissa la vittoria con il Colonia ed è quarto a quota 43. Gli ospiti si preparano così alla sfida di ritorno dei playoff di Europa League contro gli scozzesi del Celtic con cui all’andata hanno vinto per 4-1, Al 5’ gli ospiti si portano in vantaggio con un destro angolato di Fuhrich. Al 20’ l’Heidenheim pareggia con Dinkci. Al 30’ lo Stoccarda segna con Demirovic ma la rete è annullata dopo consultazione del Var da parte del direttore di gara. Dinkci subisce fallo da Mittelstadt e l’Heidenheim beneficia di un penalty che Ibrahimovic trasforma. Al 43’ Conteh commette fallo su Andres e questa volta sono gli ospiti a usufruire di un rigore. Mittelstadt non sbaglia per il 2-2. All’82’ ancora lui, questa volta sugli sviluppi di un’azione di contropiede, porta in vantaggio l’Heidenheim. Al 43’ arriva il nuovo pareggio dello Stoccarda con un destro di Undav su assist di Nartey.

Cristiano Comelli

