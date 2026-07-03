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Mondiali 2026

Svizzera-Algeria 2-0: Embolo e Ndoye firmano il pass per gli ottavi

Gli elvetici superano senza affanni l’Algeria e centrano la quarta qualificazione consecutiva agli ottavi di finale del Mondiale.

Lug 3, 20261 Lettura
COLOGNE, GERMANY - JUNE 15: Breel Embolo of Switzerland celebrates scoring his team's third goal during the UEFA EURO 2024 group stage match between Hungary and Switzerland at Cologne Stadium on June 15, 2024 in Cologne, Germany. (Photo by Harriet Lander - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Svizzera conferma la propria solidità e conquista gli ottavi di finale del Mondiale grazie al successo per 2-0 sull’Algeria. La formazione di Murat Yakin indirizza la sfida già nel primo tempo con Breel Embolo, prima di chiudere definitivamente i conti in avvio di ripresa con Dan Ndoye. Dopo un inizio di torneo complicato, gli elvetici hanno cambiato passo e centrano per la quarta edizione consecutiva la qualificazione tra le migliori sedici squadre della competizione. Il prossimo appuntamento sarà il 7 luglio, contro la vincente della sfida tra Colombia e Ghana.

L’Algeria prova ad approcciare il match con personalità, mantenendo il possesso del pallone nei primi minuti. La resistenza nordafricana, però, dura appena dieci minuti. Manzambi accelera sulla fascia e serve un pallone perfetto per Embolo, che da pochi passi non sbaglia e firma l’1-0, realizzando il suo secondo gol nel torneo. La Svizzera gestisce il vantaggio con ordine, senza concedere grandi spazi agli avversari, mentre l’Algeria fatica a costruire azioni realmente pericolose. Nel finale della prima frazione Aouar e Maza cercano di riaprire la gara, ma senza impensierire la retroguardia elvetica.

La squadra di Yakin rientra dagli spogliatoi con la stessa intensità e trova immediatamente il raddoppio. Al 46’ Zakaria sfonda sulla corsia destra e serve l’assist per Ndoye, che con un destro preciso supera Zidane e firma il definitivo 2-0. Da quel momento la Svizzera amministra il risultato con esperienza, approfittando anche di un’Algeria sempre più disordinata e incapace di reagire. Nel finale Rieder spreca una clamorosa occasione per il tris, ma il risultato non cambia. Gli elvetici chiudono la pratica senza soffrire e proseguono il loro cammino mondiale, inseguendo quei quarti di finale che mancano addirittura dal 1954.

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