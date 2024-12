Tra Bayern e Dortmund è 1-1 nel Klassiker, Leverkusen corsaro

UNION BERLINO- BAYER LEVERKUSEN 1-2

E fanno dieci. Il Bayer Leverkusen allunga la serie dei suoi risultati utili portandoli in doppia cifra espugnando il campo di una Union Berlino in piena crisi giunta alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare. La squadra di Xabi Alonso si porta a ventitré punti e siede decisamente nel salotto buono della classifica. L’Union Berlino resta invece a quota undici a metà classifica. Il Bayer corona quindi una buona settimana caratterizzata anche dalla netta vittoria nel quinto turno di Champions League per 5-2 contro gli austriaci del Salisburgo. Gli ospiti si portano in vantaggio al 2’ per merito di Frimpong che riceve dalla sinistra da Grimaldo e infila Ronnow da distanza ravvicinata. Al 29’ l’Union Berlino perviene al pareggio con una deviazione da distanza ravvicinata di Wooyeong su assist dalla sinistra di Hollerbach. Al 26’ della ripresa la squadra di Xabi Alonso ritorna in vantaggio con Schick che riceve un cross dalla destra di Wirtz e supera Ronnow con un colpo di testa.

AUGSBURG- VFL BOCHUM 1-0

Dopo tre turni e la sonora sconfitta sul campo del Bayern Monaco l’Augsburg ritrova il sorriso superando il fanalino di coda Bochum, al decimo passo falso in dodici partite, con soli due punti in cassaforte e ancora in cerca della prima vittoria stagionale. Ordets e compagni continuano ad avere una differenza reti molto pesante di meno ventitré con dieci reti all’attivo e ben trentatré al passivo. A l 38’ i padroni di casa vanno in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Tietz e concesso per un intervento falloso di Hofmann su Claude Maurice. Il Vfl Bochum non riesce a reagire e deve ancora masticare lacrime.

WERDER BREMA- STOCCARDA 2-2

Due volte in vantaggio, due volte raggiunto. Il Werder Brema di mister Ole Werner deve accontentarsi del pareggio contro lo Stoccarda. I padroni di casa riscattano parzialmente lo stop contro l’Eintracht Francoforte e sono al terzo risultato utile interno di fila. Gli ospiti, invece, ritrovano un mezzo sorriso dopo il netto 1-5 con cui sono usciti in Champions League sul campo della Stella Rossa di Belgrado.Il Werder sale a sedici punti, lo Stoccarda a diciassette, entrambe lontane dalla zona nobile della classifica. Il Werder Brema va a bersaglio al minuto 6 grazie a Njinmah su assist di Ducksch. Al 20’ lo Stoccarda perviene al pareggio con Demirovic che sfrutta bene un suggerimento di Mittelstadt. Al 32’ della ripresa Stage riporta i padroni di casa avanti ma al 40’ Demirovic riceve da Stiller e rifissa la situazione sulla parità realizzando il 2-2.

RB LIPSIA- WOLFSBURG 1-5

Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per un RB Lipsia che non riesce a riscattare in campionato la sconfitta di Champions League al Meazza contro l’Inter e subisce una pesantissima manita dal Wolfsburg. La squadra di Ralf Hasenhuttl prosegue nel suo ottimo momento con il terzo successo e quinto risultato utile di fila e sale a diciotto punti a ridosso della zona nobile della graduatoria. Il Wolfsburg non assaporava una vittoria di queste proporzioni dal 13 agosto 2023 quando, nel primo turno della Coppa di Germania, rifilò un sonoro 6-0 al Turn und Spielvereinigung. L’avvio del Wolsfburg è arrembante con tre reti infilate nella porta dei padroni di casa in poco più di un quarto d’ora. Al 4’ Amoura supera Gulacsi, un minuto dopo è già raddoppio con Tomas che riceve un assist di Wimmer e insacca. Al 16’ il Wolfsburg allarga ulteriormente il fossato ancora con Amoura su suggerimento di Dardai. Al 19’ della ripresa Maehle , su assist di Koulierakis, realizza il 4-0. Al 37’ Orban consente ai padroni di casa di accorciare le distanze ma il Wolfsburg ritraccia il fossato al minuto 46 con Behrens su suggerimento di Svanberg.

FRIBURGO –BORUSSIA MONCHENGLADBACH 3-1

Dopo il rotondo 0-4 subito dal Borussia Dortmund, il Friburgo rialza la testa contro un altro Borussia, il Monchengladbach conquistando la seconda vittoria negli ultimi tre turni e resta nella zona d’elite della classifica. Gli ospiti interrompono una serie utile di tre turni e restano a diciassette punti in coabitazione con lo Stoccarda. Al 41’ il Friburgo passa in vantaggio per merito di Holer. Al 4’ della ripresa Doan sigla il raddoppio. Gli ospiti cercano di rientrare in partita al minuto 16 per merito di Kleindienst su assist di Ullrich. Al 17’ il Friburgo allunga con Holer su assist di Grifo per il 3-1.

BORUSSIA DORTMUND – BAYERN MONACO 1-1

Sotto di una rete, non si è scomposto e ha ottenuto il meritato pareggio. Il Bayern Monaco impatta per 1-1 sul terreno del Borussia Dortmund, conserva la testa della classifica con 30 punti e l’imbattibilità stagionale e corona una settimana ad alta voce cominciata con la vittoria in Champions League per 1-0 contro il Paris Saint Germain. Secondo risultato utile per il Borussia Dortmund che sale a venti punti nella zona nobile della classifica e completa anch’esso una settimana cominciata con il piede giusto con il netto 3-0 con cui si è imposta nella sfida di Champions League contro i croati della Dinamo Zagabria. Al 27’ i padroni di casa vanno a bersaglio con Gittens che, su assist di Schlotterbeck, si invola in contropiede segna con un diagonale. Al 40’ della ripresa Musiala, di testa, su cross dalla destra di Olise, pareggia evitando così ai bavaresi la prima sconfitta in campionato.