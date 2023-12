Tracollo Bayern, ko 5-1 contro l’Eintracht. Cade anche il Dortmund

Non si registrava una sconfitta così netta per il Bayern Monaco dal 2 Novembre 2019 fatalità del destino proprio contro l’Eintracht. E dato ancora più pesante era dal 1975 che una squadra non segnasse 5 gol in 60 minuti ai bavaresi, ironia della sorte gli unici che ci riuscirono furono proprio le “aquile”. Quella al Deutesche Bank Park è stata una pessima partenza per gli uomini di Tuchel che nel giro della prima mezz’ora si sono trovati sotto di ben 3 gol. O. Marmoush, J. Dina Ebimbe e H. Larsson sono gli autori del 3-0 iniziale. Al 44′ J. Kimmich prova suo malgrado a tentare di accorciare il distacco. Il tecnico tedesco cerca di rimediare con le entrate di R. Guerreiro e K. Laimer ma la situazione non cambia, anzi….dopo 4 minuti i padroni di casa trovano il 4-1 ancora con il francese e al 60′ mettono a segno il 5-1 finale con A. Knauff. Serata da incorniciare per l’attaccante egiziano il quale si rende protagonista di 2 assist e della rete al 12 che sblocca la partita. Arriva invece la prima sconfitta stagionale per Kane e compagni.

Dallo “scontro salvezza” tra Heidenheim e Darmstadt ne escono vincenti 3-2 i primi. Dopo il vantaggio della squadra di Schmidt al 42′ con J. Schoppner e la risposta degli avversari nella seconda frazione con T. Skarke, arriva la rimonta degli ospiti al 60′ con l’autorete di L. Maloney. La formazione di Heidenheim che si è vista ribaltare il risultato in 9 minuti vuole vincerla, aumenta così i giri del motore e nel giro di soli 2 minuti la ribalta con la doppietta di P. Mainka e sale 13° a quota 14. Restano penultimi fermi a quota 9 i “gigli”. Vince di misura la sua seconda partita consecutiva e in trasferta il Friburgo. Dopo l’1-0 in casa del Mainz, i “brasiliani” nominati così per lo spumeggiante stile di gioco simile appunto a quello della Seleçao avuto nel 1993, espugnano anche la Volkswagen Arena. E’ bastato un solo tiro in porta per conquistare la vittoria e salire al 7° posto in zona Europa, decisiva la rete di M. Gregoritasch. Manca di cinismo invece il Wolfsburg che nel primo tempo aveva anche provato a creare qualcosa.

L’Union Berlino capitanato dal suo nuovo tecnico N. Bjelica trova finalmente la via della vittoria dopo ben 17 partite complessive e lo fa alla vecchia maniera, non risparmiandosi sotto porta. Sono 3 i gol che mettono ko il Gladbach. A sbloccare la gara è il rigore al 24′ trasformato da K. Volland. I “ferrai” consci dell’importanza della gara per portarsi a casa 3 punti che mancano ormai da troppo tempo sanno però che con un secondo tempo ancora tutto da giocare devono chiuderla, detto fatto e al 50′ riescono a trovare subito il raddoppio con B. Hollerbach. E quando ormai la partita sembra andare nella strada giusta spazio anche per il 3-0 targato M. Kaufmann. Inutile la rete del Borussia con A. Plea. Dai suoi 7 punti “storici” la squadra di Berlino sale a quota 10, a +1 dalla zona retrocessione.

Ritorna alla vittoria anche il Werder Brema 2-0 in casa contro l’Augsburg dopo 4 partite a secco, (l’ultima risalente lo scorso 28 Ottobre contro l’Union Berlino). Con una percentuale di possesso palla perfettamente a metà sono i “Bianco-Verdi” a centrare più volte lo specchio della porta e a vincere poi la partita. Determinanti le reti di N. Stark ad apertura al 39′ e M. Ducksuch al 65′ a chiusura. L’unica occasione pericolosa per l’Augsburg è la traversa colpita dalla distanza al 87′ da A. Engels.

Non basta la rete di Fullkrug al 90+3′ per evitare la sconfitta. Rimasto in 10 ad un quarto d’ora dal fischio d’inizio per fallo da ultimo uomo di M. Hummels, il Dortmund non riesce a strappare neanche un pareggio al Lipsia. Dopo l’autogol al 32′ di R. Bensebaini e il pareggio agguantato al 45+6′ con N. Sule, le “vespe” in inferiorità numerica non riescono a tenere il passo anche nella ripresa. A raddoppiare e a chiudere la partita ci pensano C. Baumgartner al 54′ e Y. Poulsen al 90+1′. Gli uomini di Terzic tentano disperetatamente l’assalto finale ma sotto di due, il gol di Fullkrug al 90+3′ non basta. Dopo lo scudetto combattuto fino all’ultima giornata, i “gialloneri” a Dicembre si trovano già a -10 (il Leverkusen deve ancora giocare) dalla vetta. Restano quarti pur vincendo invece i “tori rossi”.