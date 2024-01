Tris Bayern, manita Stoccarda, il Leverkusen non va oltre lo 0-0

In seguito al recupero vinto contro l’Union Berlino in settimana dopo la clamorosa sconfitta interna di Domenica scorsa contro il Brema, il Bayern Monaco sta pian piano riprendendo quota. Pur con qualche difficoltà, dalla trasferta di Augsburg ne esce vincente e con 3 punti in tasca. La rete annullata al 12′ ai padroni di casa per fuorigioco, dà la scossa ai bavaresi che dopo il rischio corso nel giro di 20 minuti trovano il doppio vantaggio prima con A. Pavlovic e poi con A. Davies chiudendo così il primo tempo con due gol di scarto. Nel secondo al 52′ la squadra di J. Throup prova a reagire con E.Demirovic che accorcia le distanze ma al 58′ H. Kane a cui mancava un gol dal 12 Gennaio, allarga nuovamente il risultato sul 3-1. Negli ultimi minuti l’Augsburg prova l’assalto finale e ottiene due rigori ma il primo al 88′ quello che poteva riaprire la gara viene sbagliato da S. Michel. Al 90+4′ va in porto invece quello di E. Demirovic quando però ormai è troppo tardi. Con il risultato finale di 2-3 prosegue l’inseguimento per il Bayern verso il Leverkusen, rimangono a metà classifica invece gli uomini di J. Throup.

Lo Stoccarda si riprende e abbatte il Lipsia 5-2. Per la formazione allenata dal tecnico S. Hoeness è stato un vero e proprio tiro al bersaglio. Alla MHPArena la partita è entrata nel vivo al 25′ con il rigore realizzato da E. Millot. Dopo 5 minuti i “Rossi” raddoppiano subito con destro da fuori area di D. Undav. Al 32′ B. Sesko prova a metterci una pezza con il gol dell’1-2. E in seguito al botta e risposta dei primi 7 minuti della ripresa con il 3-1 di J. Leweling e il 2-3 di L. Openda, lo Stoccarda chiude definitivamente i conti spegnendo le speranze degli ospiti con la tripletta del tedesco ex Brighton D. Undav. Gli “Svevi” terzi in classifica, salgono così a quota 37 a +4 dal Lipsia.

Prosegue il cammino vincente del Werder Brema che in seguito alla grande vittoria in casa dei Campioni di Germania in carica, dà continuità con il successo per 3-1 sul Friburgo. La gara si accende subito al 9′ con il tiro dagli 11 metri di M. Ducksuck. Ad un passo dalla mezz’ora però arriva la risposta degli avversari con V. Grifo che ripaga con la stessa moneta. Nella seconda frazione di gara il Brema trova nuovamente il sorpasso con J. Njinmah e al 90+3′ J. Malatini cala il tris definitivo. A vincere la partita sono quindi i “Bianco-Verdi” che rispetto al Friburgo si dimostrano più cinici sotto porta.

Pareggiano 1-1 Hoffenheim-Heidenheim e Wolfsburg-Colonia. Alla PreZero Arena si apre e si chiude la gara nei primi 45 minuti. Alla rete dei neopromossi al 29′ con E. Dinkci, i padroni di casa hanno agganciato il pari con il tiro dal dischetto di A. Kramaric nei lunghi minuti di recupero. Non riesce quindi ad andare oltre l’1-1 l’Hoffenheim che per come si è espresso in campo forse meritava qualcosina in più. Si decide nel primo tempo anche tra Wolfsburg e Colonia. Dura poco il vantaggio dei “caproni” che dopo aver tentato il sorpasso al 38′ con F. Alidou, si fanno raggiungere a distanza di soli 2 minuti dai “Lupi” con K. Paredes. E con il Wolfsburg a +10 dalla zona rossa, non migliora la posizione del Colonia il quale pur avendo guadagnato un punto resta fermo al terzultimo posto.

Non è sempre domenica per il Bayer Leverkusen che dopo aver segnato allo scadere nelle ultime due partite stavolta non riesce a superare nel derby lo scoglio Borussia Monchengladbach. Alla BayArena è stata una gara totalmente a senso unico ma nonostante questo la squadra di Xabi Alonso non è riuscita a bucare la difesa avversaria che dal canto suo ha saputo resistere bene ai numerosi colpi degli avversari. Tra N. Amiri, F. Wirtz, A. Grimaldo, J. Frimpong e N. Tella le occasioni non sono di certo mancate ma davanti la formazione dell’ex G. Seoane si è resa impenetrabile. Il Bayer Leverkusen spreca così l’occasione di mantenere la distanza di quattro punti dal Bayern il quale ora dista solo 2 punti. Riesce a strappare un punto invece il Borussia dopo la sconfitta casalinga contro l’Augsburg.