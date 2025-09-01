Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Bundesliga

Tris Dortmund all’Union, il Colonia cala il poker. Pari Mainz

Set 1, 2025
WOLSFBURG – MAINZ 1-1

Il Wolsfburg prova a scappare per assicurarsi la seconda vittoria consecutiva dopo quella sul campo dell’Heidenheim ma il Mainz lo riagguanta. Finisce così 1-1 con gli ospiti che colgono il primo punto stagionale dopo lo stop casalingo del turno inaugurale contro il Colonia. I padroni di casa hanno terminato in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Svanberg per doppia ammonizione. I padroni di casa si portano in vantaggio al 5′ con un diagonale dal limite di Zehnter Al 40′ della ripresa Koulierakis commette fallo su Vinicius Souza ed è rigore per gli ospiti. Dagli undici metri Amiri non sbaglia siglando il definitivo 1-1.

BORUSSIA DORTMUND – UNION BERLINO 3-0

Prima vittoria per l’una, prima sconfitta per l’altra. Il Borussia Dortmund coglie la prima posta piena stagionale dopo il pirotecnico 3-3 ottenuto all’esordio sul terreno del St Pauli. A finire al tappeto per mano dei gialloneri di Niko Kovac è l’Union Berlino che non riesce così a bissare la vittoria conquistata in casa contro lo Stoccarda il turno precedente. Mattatore della scena è Guirassy, autore di una doppietta con cui porta a quattro le sue reti stagionali in due turni. Al 44′ segna su assist di Jan Couto, al 13′ della ripresa perviene al raddoppio. Nmecha al minuto 81 completa l’opera per il definitivo 3-0 con cui i gialloneri salgono al secondo posto con St Pauli e Wolfsburg e a due punti dalla vetta.

COLONIA- FRIBURGO 4-1

Appena tornato dalla Zweite Bundesliga, vuole subito lasciare il segno. Il Colonia di Lukas Kwasniok riserva al Friburgo lo stesso trattamento dato al Mainz sottraendogli la posta piena con il punteggio di 4-1. I renani si insediano così in vetta con sei punti in coabitazione con Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte. Secondo giro a vuoto consecutivo, invece, per gli ospiti dopo il tonfo casalingo dello scorso turno per 1-3 contro l’Augsburg. Kaminski segna l’1-0 dei padroni di casa al minuto 35 con un tiro al volo raccogliendo un cross dalla destra al termine di un’azione elaborata e di un batti e ribatti partito da un corner. Al 2′ della ripresa Bulter incorna di testa su traversone dalla destra per il raddoppio e la seconda rete stagionale. Al minuto 11 Thielmann riceve un lancio dalla sinistra e infila Atubolu per il 3-0. Al 36′ un siluro dal limite di El Mala porta i renani sul 4-0. Eggestein accorcia le distanze per gli ospiti al minuto 39 di testa sugli sviluppi di un corner.

