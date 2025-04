Tris Newcastle, che resta terzo, Chelsea in zona Champions

Nelle gare del Sabato della 34^ giornata di Premier League si accende la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League: si rilancia il Chelsea, che piega 1-0 l’Everton grazie al gol di Jackson e aggancia momentaneamente il Nottingham Forest al quinto posto. Torna in terza posizione il Newcastle, che regola 3-0 l’Ipswich: stesso risultato per il Wolverhampton sul Leicester. Pazzo 3-2 del Brighton sul West Ham, il Fulham vince 2-1 nel finale a Southampton.

CHELSEA-EVERTON 1-0

Il Chelsea fa il suo dovere e mette pressione a tutte le altre squadre con cui si gioca un posto nella prossima Champions League: pur soffrendo, i Blues piegano 1-0 l’Everton a Stamford Bridge restando pienamente in corsa per la qualificazione all’Europa che conta. I londinesi sono subito pericolosi, con Pickford che ferma Madueke dal limite, poi al minuto 27 il momento che decide la gara: Chalobah anticipa Beto che perde palla, Enzo Fernandez serve subito in verticale Nicolas Jackson che controlla e pesca l’angolino, tornando al gol a più di quattro mesi di distanza (ultima rete il 15 dicembre contro il Brentford, sempre in Premier). L’ex Udinese prova a riscattarsi al 63′ minuto con una conclusione dalla lunga distanza, ma Sanchez è attento ed evita il pareggio. La formazione di Maresca, squalificato e sostituito in panchina da Caballero, capisce di dover chiudere la partita, ma Pickford ferma nuovamente Madueke e la rete di Nicolas Jackson all’85’ minuto viene annullata per fuorigioco. Il risultato resta sull’1-0 anche per via della fondamentale parata di Sanchez su McNeil, poi il Chelsea resiste nel recupero e porta a casa tre punti fondamentali. Ora è a quota 60 a quattro giornate dalla fine: i Blues, per la Champions, ci sono eccome. Sconfitta ininfluente per l’Everton, ormai salvo e allo stesso tempo fuori dalla lotta per le Coppe europee.

NEWCASTLE-IPSWICH TOWN 3-0

Il Newcastle torna al terzo posto (in attesa del Nottingham Forest) con il 3-0 sull’Ipswich. I Magpies partono subito con il piede sull’acceleratore, ma al 37’ minuto arriva l’episodio che mette ancor più in discesa la partita per i padroni di casa: secondo giallo nel giro di sette minuti per Johnson (il primo per simulazione) e ospiti in dieci. Gli uomini di Howe approfittano subito dell’uomo in più, passando in vantaggio nel recupero del primo tempo con il rigore di Isak. In avvio di ripresa i bianconeri archiviano la pratica: prima al 56’ minuto. il raddoppio di Burn su assist di Trippier, poi all’80’ minuto, arriva il tris definitivo di Osula, anche lui innescato dall’inglese ex Atletico Madrid. Il Newcastle vince 3-0 e sale a 62 punti, a -5 dall’Arsenal secondo. Fermo a 21 il già retrocesso Ipswich Town.

BRIGHTON-WEST HAM 3-2

Rimonte e contro-rimonte nel pirotecnico 3-2 del Brighton sul West Ham. I Seagulls stappano la partita dopo pochi minuti, con l’1-0 di Ayari al 13’ minuto. Gli ospiti cercano di reagire, ma i ritmi sono bassi e la prima frazione si chiude con i loro avversari avanti di un gol. In avvio di ripresa ecco che arriva l’1-1 degli Hammers: al 48’ minuto Bowen apparecchia per il pari di Kudus. Il match vive di folate continue e si accende nella mezzora finale, con gli Irons che ribaltano il risultato all’83’ minuto: secondo assist di Bowen, questa volta per Soucek. Partita che sembra finita, ma che in realtà non lo è: infatti, tre minuti più tardi Mitoma pareggia nuovamente i conti per i padroni di casa. E in pieno recupero gli uomini di Hurzeler danno vita alla contro-rimonta: al 92’ minuto la zampata di Baleba vale il 3-2 finale e i tre punti.

WOLVERHAMPTON-LEICESTER 3-0

Tutto facile per il Wolverhampton, che tra le mura casalinghe regola 3-0 il già retrocesso Leicester. Ritmi bassi nelle prime fasi di partita, ma verso la fine del primo tempo i gialloneri accelerano e sbloccano il match: al 33’ minuto il solito Cunha sfrutta l’assist di Ait-Nouri e fa 1-0, risultato con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi. Dopo l’intervallo le cose non cambiano, con i Wolves che mettono in cassaforte la partita: Cunha si trasforma da goleador ad assist-man sia al 56’ minuto con la giocata per il raddoppio di Strand Larsen, sia all’85’ minuto quando inventa per il tris finale di Gomes. Con questo 3-0 il Wolverhampton sale a 41 punti, Leicester bloccato a 18 (e già retrocesso).

SOUTHAMPTON-FULHAM 1-2

Colpo esterno nel finale per il Fulham, che supera 2-1 il fanalino di coda (già ampiamente retrocesso) Southampton. Moto d’orgoglio da parte dei padroni di casa, che poco prima del quarto d’ora sbloccano il risultato con Stephens, su assist di Manning. Dal gol del vantaggio in poi tutto l’incontro è appannaggio dei Cottagers, che spingono forte per cercare il pari. I Saints reggono fino all’intervallo, poi la formazione allenata da Marco Silva cambia ancora ritmo nella ripresa: al 72’ minuto Smith Rowe pareggia i conti, innescato da Iwobi, poi in pieno recupero Adama Traoré serve l’assist per Sessegnon, che completa la rimonta al 92’ minuto. Vince il Fulham 2-1 e sale a 51 punti, in ottava posizione (in attesa del Bournemouth). Sconfitta numero ventisette in stagione per il Southampton, ultimo a 11 punti e già in Championship.