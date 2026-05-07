Udinese, un pezzo pregiato prolunga la sua esperienza in bianconero

Le partite di campionato oramai sono al termine con soli 3 match da disputare per finire la stagione. Annata interpretata molto bene dall’Udinese, che con il mister Runjaić in panchina la rosa è riuscita ad ottenere ben 47 punti in classifica, sfiorando la parte sinistra per un soffio.

Il duro lavoro di Runjaić, Udine ringrazia

Salvezza dunque raggiunta per i bianconeri, che pensano dunque già al futuro partendo dai rinnovi fino alla sessione estiva di calciomercato, per rimanere su questo standard, lanciando giocatori giovani come Atta, il quale ha collezionato 31 presenze tra Serie A e Coppa Italia, siglando 6 reti con l’aggiunta anche di 4 assist. In queste ultime ore, infatti, il club friulano ha ufficializzato la permanenza di un calciatore importante per il tecnico tedesco. Quest’ultimo è arrivato in Italia nell’estate del 2024, accumulando 44 punti da tecnico bianconero e dunque la scadenza del suo contratto slitta dal 2026 al 2027. Dopo un po’ di tempo la squadra ha assimilato le sue idee e le ha trasmesse in campo, portando risultati utili e permanenza assicurata, regalando anche vittorie contro le ‘big’ come Napoli, Inter, Milan, Roma e Atalanta, fermando anche il Como di Cesc Fàbregas in corsa per un posto in Europa sul punteggio di 0-0 in casa.

Novità di mercato: un centrocampista firma il rinnovo

Stiamo parlando infatti di Jesper Karlström, centrocampista (nonché capitano) delle ‘zebrette’, il quale in questa stagione ha totalizzato 33 apparizioni in tutte le competizioni, con la prima e unica marcatura messa a referto contro il Lecce all’ottava giornata di campionato. Ha vestito la maglia dell’Udinese per ben 74 volte ed è perno centrale del centrocampo.

Questo, infatti, è il lungo comunicato ufficiale del club, riportando anche le dichiarazioni del numero 8 svedese, che firma dunque un biennale:

“Il percorso prosegue. Insieme fino al 2028. Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto con il capitano Jesper Karlstrom fino al 30 giugno 2028. Ancora due stagioni da vivere in maglia bianconera per il centrocampista svedese che, sin dal suo arrivo, si è subito consacrato come una delle colonne della squadra. Ben 74, infatti, le sue presenze con un gol realizzato ma, soprattutto, tanto fosforo e leadership al servizio della squadra. Una continuità di rendimento invidiabile quella di Jesper che è stato schierato praticamente per quasi tutti i minuti a disposizione in questa stagione arrivando a disputarne ben 3085, tra Serie A e Coppa Italia, sui 3150 disponibili nell’ambito delle 35 partite da lui giocate finora. Numeri importanti che testimoniano la sua importanza all’interno dello scacchiere bianconero.

“Sono molto felice di proseguire quest’esperienza – sottolinea Karlstrom – L’Udinese è un club importante di cui sono onorato di essere capitano. Non vedo l’ora di finire al meglio questa stagione di continuare, nei prossimi 2 anni, a vestire questa maglia lottando per raggiungere nuovi traguardi insieme. Ringrazio la società per la fiducia ed i tifosi per l’affetto che mi hanno sempre dimostrato. In questi 2 anni ho apprezzato i valori dell’Udinese e della sua gente e sono felice di rappresentarli sul campo”.

“Il rinnovo di Jesper, il nostro capitano, è un momento molto importante che rafforza ulteriormente le basi tecniche per il prossimo futuro – spiega Franco Collavino, Direttore Generale di Udinese Calcio – Karlstrom si è calato immediatamente nella nostra realtà dimostrando senso di appartenenza e leadership, in campo e fuori, al servizio della squadra. Si tratta di un calciatore di spessore internazionale, che sarà protagosita con la Svezia ai prossimi Mondiali e da il contributo ideale in termini di mentalità ed esempio verso i tanti giovani talenti della nostra rosa. Per questo siamo molto entusiasti di proseguire insieme”.

Complimenti Jesper”.