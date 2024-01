Una tripletta di Fullkrug stende il Bochum. L’Union supera 1-0 il Darmstadt

Arriva la prima vittoria dell’anno per l‘Union Berlino che si porta a casa 3 punti pesantissimi. La squadra dell’espulso N. Bjelica che dovrà scontare altre due giornate di squalifica per il gesto folle ai danni di L. Sanè, è scesa in campo con l’atteggiamento giusto affacciandosi più volte nell’area avversaria fino poi a trovare la via del gol. Dopo le occasioni infatti di K. Behrens e L. Tousart nel primo tempo e l’azione a tu per tu con il portiere non andata in porto di B. Hollerbach ad inizio ripresa, è proprio il giovane classe ’02 a riprovarci al 62′ e a riuscire stavolta a beffare l’estremo difensore con un palla che gli passa tra le gambe.

In seguito all’1-0 la formazione di Berlino continua comunque a macinare con l’intento di chiuderla con le giocate dell’ex interista Robin Gosens, K. Behrens e il tiro allo scadere di M. K. Sorensen ma vengono tutte respinte dal tedesco M. Schuhen che ha provato fino all’ultimo a tenere aperta la partita. Nonostante questo però i compagni davanti la porta si dimostrano parecchio imprecisi e privi di cinismo a dimostrazione di un solo tiro verso lo specchio della porta su 15 totali in ben 96 minuti di gioco. Rassegnati ormai all’ultimo posto, servirebbe un miracolo per restare nella massima divisione. Dall’altro lato ottima prova e esordio vincente per la vice-allenatrice Marie-Louise chiamata a sostituire il tecnico croato.

Prima tripletta in maglia gialla e pallone a casa per l’attaccante Niclas Fullkrug che si prende la scena al Signal Iduna Park. Gli uomini di Terzic rischiano ma alla fine riescono a portarla a casa anche grazie a dei super interventi del reparto difensivo. Dopo aver trovato il vantaggio al 7′ ed essersi fatto recuperare dall’autogol sfortunato di N. Schlotterbech, nella seconda frazione di gara è il Bochum ad approcciare meglio la gara e a partire con il piede giusto tra le varie occasioni di P. Osterhage e C. Antwi-Adjei. La più pericolosa però capita al 63′ nei piedi di Matus Bero dove sul più bello viene fermato dall’intervento prodigioso di I. Maatsen che in scivolata prende il tempo al giocatore sloveno ed evita il peggio. Gol mangiato, gol subito e al 72′ arriva il raddoppio con lo stacco vincente dell’ex Werder Brema su assist di M. Sabitzer. Chiude il cerchio il centravanti in maglia 14 che spiazza per la seconda volta il portiere dagli 11 metri. Con il Borussia Dortmund che si porta quindi a -1 dallo Stoccarda terzo, non cambiano le cose in casa Bochum che resta tranquillo a +8 dal Colonia terzultimo.