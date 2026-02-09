Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Bundesliga

Uragano Bayern, manita all’Hoffenheim. Il Lipsia riparte

Uno show di Luis Diaz (tripletta) e la precisione di Kane dal dischetto annientano l'Hoffenheim. Baumgartner decide la sfida di Colonia

Feb 9, 20261 Lettura
MUNICH, GERMANY - JANUARY 21: Harry Kane of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between FC Bayern München and R. Union Saint-Gilloise at Football Arena Munich on January 21, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

COLONIA- RB LIPSIA 1-2

Doppio Baumgartner e l’Rb Lipsia stende il Colonia. La compagine di Ole Werner ritrova la posta piena dopo due turni d’astinenza ed è quarta con 39 punti. I renani non bissano la vittoria interna contro il Wolfsburg e sono decimi a quota 23. Al minuto 29 Baumgartner, su assist di Raum, realizza l’1-0 ospite. Al 6’ della ripresa Thielmann, su imbeccata di Johannesson, pareggia. All’11’ Baumgartner raccoglie un assist di Schlager e regala agli ospiti il definitivo 2-1.

BAYERN MONACO – HOFFENHEIM 5-1

Il pokerissimo è servito Il Bayern Monaco supera in scioltezza l’Hoffenheim e si conferma più che mai monarca della Bundesliga salendo a 54 punti e conservandone sei di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo dopo la diciassettesima vittoria stagionale. L’Hoffenheim interrompe una serie positiva di sette turni e cinque vittorie di fila ma resta al terzo posto a quota 42. Al 20’ Akpoguma, poi espulso, commette fallo su Diaz. Il Bayern Monaco beneficia di un penalty che Kane non fallisce portandolo in vantaggio. Al 35’ Kramaric, su assist di Asllani, pareggia. Al 43’ Coufal commette fallo su Diaz ed è rigore per il Bayern Monaco che Kane trasforma. Al 47’ Diaz, su suggerimento di Kane, realizza il 3-1. Il poker giunge al minuto 17 della ripresa con lo stesso Diaz su assist di Olise. Al 44’ della ripresa sempre Diaz, su assist di Musiala, sigla il definitivo 5-1 dei bavaresi.

