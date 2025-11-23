Valanga Bayern sul Friburgo, frena il Dortmund, tris Bayer

MAINZ- HOFFENHEIM 1-1

L’Hoffenheim prova a scappare ma il Mainz lo raggiunge. Gli ospiti sono al quinto risultato utile di fila e continuano a frequentare il salotto buono della classifica al sesto posto con venti punti, i padroni di casa sono alla settima partita senza vittorie e restano in zona critica ovvero al penultimo posto con sei punti. La squadra di Bo Henriksen è ora chiamata all’impegno di Conference League di giovedì 27 novembre alle 18.45 nella tana dei rumeni dell’Universitatea Craiova. Hoffenheim in vantaggio al 9′ con un’autorete di Olsen che devia di testa nella propria porta dopo un tentativo offensivo. Al 31′ della ripresa Da Costa, da distanza ravvicinata, regala il pareggio ai padroni di casa.

HEIDENHEIM- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 0-3

E sono tre. Il Borussia Monchengladbach allarga la serie delle sue vittorie di fila sconfiggendo il fanalino di coda Heidenheim e portandosi all’undicesimo posto con 12 punti. La squadra di Eugen Polanski sembra essersi lasciata alle spalle l’avvio di stagione difficile. L’Heidenheim, invece, subisce il secondo stop di fila e conferma il suo stato di crisi con l’ultimo posto con cinque punti. Al 47’ della prima frazione Diks porta in vantaggio gli ospiti con un calcio di rigore concesso per un fallo di Schoppner su Elvedi. Al 18’ della ripresa arriva il raddoppio di Tabakovic su assist di Reitz. Al minuto 31 Machino, su suggerimento di Honorat, sigla il definitivo 3-0.

BORUSSIA DORTMUND- STOCCARDA 3-3

Pirotecnico pareggio tra Borussia Dortmund e Stoccarda in una sfida d’alta classifica. Per i gialloneri è il quarto risultato utile di fila che vale il terzo posto con 22 punti. Gli ospiti, invece, sono al secondo turno utile consecutivo e sono quinti a quota 22. Per entrambe arrivano ora gli impegni in campo europeo. In Champions League il Borussia Dortmund cercherà di riscattare l’ecatombe sul campo del Manchester City nella sfida di martedì 25 novembre alle 21 contro gli spagnoli del Villareal. Lo Stoccarda si misurerà invece in Europa League giovedì 27 novembre alle 21 contro gli olandesi dei Go Ahead Eagles. Al 34’ il Borussia Dortmund si porta in vantaggio con un rigore trasformato da Can e concesso per un fallo di Undav su Schlotterbeck. Al 41’ Beier porta i padroni di casa al raddoppio. Al 2’ della ripresa Undav si fa perdonare il rigore propiziato per i gialloneri accorciando le distanze su assist dell’ex Leicester El Khannouss. Al 26’ ancora lui pareggia su imbeccata di Mittelstadt. Al 44’ il Borussia Dortmund si riporta avanti per merito di Adeyemi che riceve la sfera da Beier e insacca. Al 46’, però, Undav sigla il definitivo 3-3 su suggerimento di Fuhrich.

BAYERN MONACO- FRIBURGO 6-2

L’imbattibilità prosegue, la marcia trionfale in testa alla classifica pure. Il Bayern Monaco liquida la pratica Friburgo con un tennistico 6-2 e resta in vetta con trentuno punti con la sua decima vittoria stagionale. Il Friburgo capitola dopo due turni favorevoli e resta decimo a quota 13. Entrambe le compagini saranno impegnate in campo europeo, i bavaresi mercoledì 26 novembre alle 21 sul campo degli inglesi dell’Arsenal, il Friburgo giovedì 27 novemre alle 18.45 in Europa League contro il Vktoria Plzen. E’ il Friburgo a partire meglio andando in vantaggio al minuto 12 con Suzuki sugli sviluppi di un corner. Al 17’ Manzambi raddoppia di testa su corner di Beste. Il Bayern ha il merito di non scoraggiarsi e al 22’ Carl lo riporta in partita con un diagonale su assist di Olise. Al 47’ proprio quest’ultimo si vede restituire il favore dal compagno di squadra e , dal limite, pareggia. Il Bayern si spalanca così la strada per farla sua. Al 16’ della ripresa il nazionale francese Upamecano , da distanza ravvicinata, sigla il 3-2 su assist di Olise. Al 15’ Kane sigla il 4-2 su imbeccata di Pavlovic. Al 33’ è Jackson a siglare il 5-2 sempre su suggerimento di Olise, in grande ispirazione sia in fase di rifinitura che di finalizzazione. Ed è proprio lui a mettere la ciliegina sulla torta al 39’ con un diagonale su assist di Ito.

AUGSBURG- AMBURGO 1-0

Tre sconfitte di fila cominciavano a pesargli. L’Augsburg rompe il digiuno di punti e vittorie sconfiggendo di misura per 1-0 l’Amburgo e condannandolo al terzo passo falso di fila. I padroni di casa sono tredicesimi con dieci punti, gli ospiti quintultimi a quota nove. Il gol partita è stato siglato da Kade al 31’ della ripresa su assist di Giannoulis. Augsburg in dieci dal 36’ per l’espulsione di Schlotterbeck.

WOLFSBURG- BAYER LEVERKUSEN 1-3

Vittoria e secondo posto. Il Bayer Leverkusen conferma il suo ottimo momento con il sesto successo di fila sul terreno del Wolfsburg. Per la compagine di Kasper Hjulmand il bottino è adesso di ventitré punti. Il Wolfsburg è giunto al terzo passo falso consecutivo che lo lascia al quindicesimo posto con otto punti. Gli ospiti si preparano così nel modo migliore all’impegno di Champions League nella tana del Manchester City di martedì 25 novembre alle 21. Ospiti avanti al minuto 9 per merito di Hofmann su assist di Tillman. Al 24’ Tapsoba raddoppia su suggerimento di Garcia. Al 33’ è Tillman a siglare il 3-0 su imbeccata di Schick. Al 12’ della ripresa Vavro accorcia le distanze su passaggio di Arnold.

COLONIA- EINTRACHT FRANCOFORTE 3-4

Dopo il Mainz, il Colonia. Bis di vittorie per l’Eintracht Francoforte che sale al sesto posto con venti punti e si prepara nel modo migliore all’impegno di Champions League con l’Atalanta di mercoledì 26 novembre alle 21. I renani, invece, restano al nono posto a quota quattordici dopo il secondo stop di fila. Al 4’ il Colonia si porta in vantaggio per merito di Kaminski su suggerimento di Ache. Al 39’ gli ospiti pareggiano per merito di Theate su assist di Chaibi. Al 51’, in pieno recupero della prima frazione, Dahoud capovolge l’esito della contesa portando in vantaggio l’Eintracht Francoforte. Al 14’ della ripresa Burkardt, su suggerimento di Dohan, realizza il 3-1 allargando il fossato. Al 18’ ancora lui, su assist di Knauff, cala il poker. Al 38’ Bulter riporta sotto il Colonia e al 49’ Waldschmidt, su imbeccata di El Mala, riavvicina ulteriormente i renani ma il risultato resta nelle mani degli ospiti.