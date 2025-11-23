Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Bundesliga

Valanga Bayern sul Friburgo, frena il Dortmund, tris Bayer

I bavaresi dominano 6-2 il Friburgo di Grifo e restano imbattuti. 3-1 delle Aspirine a Wolfsburg, 3-3 tra BVB e Stoccarda

Nov 23, 20254 Lettura
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 20: Harry Kane #9 of FC Bayern Munchen celebrates scoring his team's first goal with Kingsley Coman #11, Serge Gnabry #7, Leon Goretzka #8, and Raphael Guerreiro #22 during the FIFA Club World Cup 2025 group C match between FC Bayern München and CA Boca Juniors at Hard Rock Stadium on June 20, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

MAINZ- HOFFENHEIM 1-1

L’Hoffenheim prova a scappare ma il Mainz lo raggiunge. Gli ospiti sono al quinto risultato utile di fila e continuano a frequentare il salotto buono della classifica al sesto posto con venti punti, i padroni di casa sono alla settima partita senza vittorie e restano in zona critica ovvero al penultimo posto con sei punti. La squadra di Bo Henriksen è ora chiamata all’impegno di Conference League di giovedì 27 novembre alle 18.45 nella tana dei rumeni dell’Universitatea Craiova. Hoffenheim in vantaggio al 9′ con un’autorete di Olsen che devia di testa nella propria porta dopo un tentativo offensivo. Al 31′ della ripresa Da Costa, da distanza ravvicinata, regala il pareggio ai padroni di casa.

HEIDENHEIM- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 0-3

E sono tre. Il Borussia Monchengladbach allarga la serie delle sue vittorie di fila sconfiggendo il fanalino di coda Heidenheim e portandosi all’undicesimo posto con 12 punti. La squadra di Eugen Polanski sembra essersi lasciata alle spalle l’avvio di stagione difficile. L’Heidenheim, invece, subisce il secondo stop di fila e conferma il suo stato di crisi con l’ultimo posto con cinque punti. Al 47’ della prima frazione Diks porta in vantaggio gli ospiti con un calcio di rigore concesso per un fallo di Schoppner su Elvedi. Al 18’ della ripresa arriva il raddoppio di Tabakovic su assist di Reitz. Al minuto 31 Machino, su suggerimento di Honorat, sigla il definitivo 3-0.

BORUSSIA DORTMUND- STOCCARDA 3-3

Pirotecnico pareggio tra Borussia Dortmund e Stoccarda in una sfida d’alta classifica. Per i gialloneri è il quarto risultato utile di fila che vale il terzo posto con 22 punti. Gli ospiti, invece, sono al secondo turno utile consecutivo e sono quinti a quota 22. Per entrambe arrivano ora gli impegni in campo europeo. In Champions League il Borussia Dortmund cercherà di riscattare l’ecatombe sul campo del Manchester City nella sfida di martedì 25 novembre alle 21 contro gli spagnoli del Villareal. Lo Stoccarda si misurerà invece in Europa League giovedì 27 novembre alle 21 contro gli olandesi dei Go Ahead Eagles. Al 34’ il Borussia Dortmund si porta in vantaggio con un rigore trasformato da Can e concesso per un fallo di Undav su Schlotterbeck. Al 41’ Beier porta i padroni di casa al raddoppio. Al 2’ della ripresa Undav si fa perdonare il rigore propiziato per i gialloneri accorciando le distanze su assist dell’ex Leicester El Khannouss. Al 26’ ancora lui pareggia su imbeccata di Mittelstadt. Al 44’ il Borussia Dortmund si riporta avanti per merito di Adeyemi che riceve la sfera da Beier e insacca. Al 46’, però, Undav sigla il definitivo 3-3 su suggerimento di Fuhrich.

BAYERN MONACO- FRIBURGO 6-2

L’imbattibilità prosegue, la marcia trionfale in testa alla classifica pure. Il Bayern Monaco liquida la pratica Friburgo con un tennistico 6-2 e resta in vetta con trentuno punti con la sua decima vittoria stagionale. Il Friburgo capitola dopo due turni favorevoli e resta decimo a quota 13. Entrambe le compagini saranno impegnate in campo europeo, i bavaresi mercoledì 26 novembre alle 21 sul campo degli inglesi dell’Arsenal, il Friburgo giovedì 27 novemre alle 18.45 in Europa League contro il Vktoria Plzen. E’ il Friburgo a partire meglio andando in vantaggio al minuto 12 con Suzuki sugli sviluppi di un corner. Al 17’ Manzambi raddoppia di testa su corner di Beste. Il Bayern ha il merito di non scoraggiarsi e al 22’ Carl lo riporta in partita con un diagonale su assist di Olise. Al 47’ proprio quest’ultimo si vede restituire il favore dal compagno di squadra e , dal limite, pareggia. Il Bayern si spalanca così la strada per farla sua. Al 16’ della ripresa il nazionale francese Upamecano , da distanza ravvicinata, sigla il 3-2 su assist di Olise. Al 15’ Kane sigla il 4-2 su imbeccata di Pavlovic. Al 33’ è Jackson a siglare il 5-2 sempre su suggerimento di Olise, in grande ispirazione sia in fase di rifinitura che di finalizzazione. Ed è proprio lui a mettere la ciliegina sulla torta al 39’ con un diagonale su assist di Ito.

AUGSBURG- AMBURGO 1-0

Tre sconfitte di fila cominciavano a pesargli. L’Augsburg rompe il digiuno di punti e vittorie sconfiggendo di misura per 1-0 l’Amburgo e condannandolo al terzo passo falso di fila. I padroni di casa sono tredicesimi con dieci punti, gli ospiti quintultimi a quota nove. Il gol partita è stato siglato da Kade al 31’ della ripresa su assist di Giannoulis. Augsburg in dieci dal 36’ per l’espulsione di Schlotterbeck.

WOLFSBURG- BAYER LEVERKUSEN 1-3

Vittoria e secondo posto. Il Bayer Leverkusen conferma il suo ottimo momento con il sesto successo di fila sul terreno del Wolfsburg. Per la compagine di Kasper Hjulmand il bottino è adesso di ventitré punti. Il Wolfsburg è giunto al terzo passo falso consecutivo che lo lascia al quindicesimo posto con otto punti. Gli ospiti si preparano così nel modo migliore all’impegno di Champions League nella tana del Manchester City di martedì 25 novembre alle 21. Ospiti avanti al minuto 9 per merito di Hofmann su assist di Tillman. Al 24’ Tapsoba raddoppia su suggerimento di Garcia. Al 33’ è Tillman a siglare il 3-0 su imbeccata di Schick. Al 12’ della ripresa Vavro accorcia le distanze su passaggio di Arnold.

COLONIA- EINTRACHT FRANCOFORTE 3-4

Dopo il Mainz, il Colonia. Bis di vittorie per l’Eintracht Francoforte che sale al sesto posto con venti punti e si prepara nel modo migliore all’impegno di Champions League con l’Atalanta di mercoledì 26 novembre alle 21. I renani, invece, restano al nono posto a quota quattordici dopo il secondo stop di fila. Al 4’ il Colonia si porta in vantaggio per merito di Kaminski su suggerimento di Ache. Al 39’ gli ospiti pareggiano per merito di Theate su assist di Chaibi. Al 51’, in pieno recupero della prima frazione, Dahoud capovolge l’esito della contesa portando in vantaggio l’Eintracht Francoforte. Al 14’ della ripresa Burkardt, su suggerimento di Dohan, realizza il 3-1 allargando il fossato. Al 18’ ancora lui, su assist di Knauff, cala il poker. Al 38’ Bulter riporta sotto il Colonia e al 49’ Waldschmidt, su imbeccata di El Mala, riavvicina ulteriormente i renani ma il risultato resta nelle mani degli ospiti.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

L’Eintracht riprende la marcia, lo Stoccarda continua a vincere

Nov 10, 2025

L’Union spaventa il Bayern, il Leverkusen ne fa 6. Pari Dortmund

Nov 9, 2025

Il Bayern non si ferma, anche il Leverkusen ko. Poker Gladbach

Nov 2, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.