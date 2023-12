Vincono Bayern e Leverkusen. Trionfa 3-0 lo Stoccarda. L’Eintracht vince al 90+7′

Reduci entrambe da sconfitte esterne e a parità di punti, l’Union rialza la testa. Dopo un’ occasione per parte nei primi 45′ con D. Huseinbasic e A. Schafer, la gara entra nel vivo nel secondo tempo. In seguito all’occasionissima di D. Selke al 51′ che costringe il portiere avversario a compiere una grande parata, il Colonia viene beffato nel giro di 4 minuti dalla formazione di Berlino che si porta in vantaggio con B. Hollerbach il quale beffa Schwabe sul primo palo con un mancino potente sotto l’incrocio. Bonucci e compagni però vogliono chiuderla e dopo le azioni pericolose create da A. Kral e D. D. Fofana, raddoppiano grazie alla rete proprio dell’ivoriano. E se da un lato gli uomini di N. Bjelica provano a sollevarsi da una situazione critica salendo così a quota 13, quelli di Baumgart non abbandonano il penultimo posto.

Il Bayer Leverkusen non molla la vetta. Tutto troppo facile per la squadra di Xabi Alonso che ha annientato il Bochum 4-0. Serata da ricordare per l’ex Roma P. Schick che nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo ha messo a segno una tripletta. Nella ripresa partecipa alla festa anche il solito V. Boniface che salterà il rientro a Gennaio per via della Coppa D’Africa con la sua Nigeria. Niente da fare per il povero Bochum. Insegue da dietro il Bayern. Battuto il Wolfsburg 2-1. Alla Volkswagen Arena si è deciso tutto nella prima frazione. Al 2-0 firmato nel giro di 10 minuti da J. Musiala e il classico H. Kane, risponde a pochi secondi dall’intervallo M. Arnold. Nel secondo tempo escluso un accenno dei “lupi” con Rogerio, i bavaresi gestiscono bene il vantaggio rischiando poco o nulla.

Vittoria in extremis per l’Eintracht Francoforte complice l’espulsione degli avversari al 88′. Dopo un primo tempo equilibrato dove a fare la differenza è stata la testata vincente del difensore M. Wober su calcio d’angolo, il ritmo della gara si è alzato vistosamemte negli ultimi minuti a causa della doppia ammonizione proprio dell’autore del gol che ha propiziato la vittoria delle “aquile”. La formazione di Francoforte approfitta della superiorità numerica e nei lunghi minuti di recupero concessi per beffare il Gladbach ribalta il risultato. Decisivi Buta al 90+5′ e R. Koch al 90+7′. Malissimo il Borussia che si allontana dalla zona Europa.

La rimonta nei minuti di recupero anche l’Heidenheim 3-2 contro il Friburgo. Dopo l’1-0 degli ospiti targato L. Holer in un primo tempo non particolarmente spumeggiante, la gara si accende negli ultimi 45′. In seguito all’1-1 raggiunto dai padroni di casa con E. Dinkci, al 64′ dagli 11 metri arriva la risposta della squadra di C. Streich che si porta nuovamente avanti ancora con L. Holer. E dopo il pareggio agguantato per la seconda volta con T. Kleindienst al 84′, l’autogol di M. Ginter al 90+2′ fa scoppiare di gioia i tifosi di casa portando i neopromossi a metà classifica e a +10 dalla zona retrocessione.

Reduce da un pareggio ed una sconfitta, lo Stoccarda chiude il 2023 con una vittoria. Alla MHPArena termina 3-0 contro l’Augsburg. Decisivi D. Undav, S. Guirassy e C. Fuhrich. Sorride ma non troppo lo Stoccarda che nella ripresa di campionato a Gennaio e per un mese intero dovrà fare a meno del suo uomo di fiducia S. Guirassy impegnato con la Guinea nella Coppa d’Africa.