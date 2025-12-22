Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Vola l’Aston Villa di Emery, United sconfitto e Arsenal a -3

Nell’unica gara della domenica che chiude la 17^ giornata di Premier League il Manchester United va ancora ko, mentre vola l’Aston Villa: I Red Devils sconfitti 2-1 in casa dei Villans. I ragazzi di Emery volano a -3 dalla vetta e a -1 dal City secondo

Aston Villa-Manchester United chiude la 17^ giornata di Premier League: al Villa Park a spuntarla sono proprio i padroni di casa per 2-1. Gli uomini di Emery sbloccano la sfida al 45’ minuto con Rogers, poi il pareggio immediato di Cunha (48’) prima dell’intervallo. Nella ripresa è ancora Rogers protagonista, con la doppietta che chiude i conti al 57’ minuto. L’Aston Villa è terzo a -3 dall’Arsenal capolista e a -1 dal Manchester City secondo.

Aston Villa-Manchester United 2-1

Vola l’Aston Villa, che piega 2-1 il Manchester United al Villa Park e sogna in grande in classifica. In avvio i Villans occupano stabilmente la metà campo avversaria, ma con il passare dei minuti i Red Devils trovano sempre più fiducia e coraggio. Ecco perché al 45’ minuto il vantaggio dei padroni di casa arriva un po’ a sorpresa: assist di McGinn per l’1-0 di Rogers. La reazione degli ospiti è immediata e rabbiosa: al 48’ minuto, in pieno recupero, Cunha viene innescato dall’ex Lecce Dorgu e pareggia subito i conti, prima del duplice fischio. Anche al rientro in campo dagli spogliatoi la squadra di Amorim prova a gestire maggiormente il possesso, ma come in precedenza viene colpita nuovamente da una situazione molto simile: al 57’ Watkins allarga per Rogers, che fa partire il destro da posizione non troppo diversa da quella dell’1-0 e insacca il 2-1 a poco più di mezzora dalla fine. I tentativi dei rossi di Manchester nei minuti rimanenti sono timidi, con i Villans che portano a casa il successo. L’Aston Villa sale a quota 36 punti e sogna in grande: è a -3 dall’Arsenal capolista e a -1 dal Manchester City secondo. Resta invece fermo a quota 26 il Manchester United, con la zona Champions che si allontana. 

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

