Zaniolo-Udinese, aria di addio. C’è la Lazio alla finestra

L’attesa continua. Il rinnovo di Nicolò Zaniolo con l’Udinese non è ancora stato definito e, nonostante l’ottimismo mostrato nei giorni scorsi dalla dirigenza, la trattativa resta bloccata. Il numero 10 bianconero non si sta allenando con il gruppo perché il nuovo contratto non è stato ancora sottoscritto. A frenare l’intesa sarebbe un aspetto economico legato ai bonus previsti dall’accordo.

Il nodo bonus rallenta la firma

Nei giorni scorsi il direttore sportivo Gökhan Inler aveva rassicurato l’ambiente, spiegando che tra le parti mancavano soltanto alcuni dettagli. In realtà, la distanza riguarda un elemento ritenuto fondamentale dal giocatore.

Dopo l’esperienza al Galatasaray, dove percepiva circa 2,7 milioni di euro a stagione, Zaniolo ha accettato di ridurre sensibilmente l’ingaggio pur di proseguire la propria avventura in Friuli. L’Udinese ha infatti messo sul tavolo un contratto da 1,5 milioni di euro annui più 300 mila euro di bonus. Proprio questi incentivi rappresentano oggi il principale ostacolo: il calciatore ritiene infatti che gli obiettivi fissati per maturarli siano troppo difficili da raggiungere. La società continua a confrontarsi con l’agente Claudio Vigorelli nella speranza di trovare una soluzione condivisa e chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile.

L’Udinese punta su Zaniolo, ma la Lazio osserva

Per il club della famiglia Pozzo, Zaniolo rappresenta il punto di riferimento tecnico del progetto. Le prestazioni offerte nell’ultima stagione hanno confermato il suo valore, tanto da renderlo uno dei leader della squadra sia sul piano qualitativo sia sotto il profilo della personalità.

Tuttavia, qualora lo stallo dovesse protrarsi ancora, anche la dirigenza potrebbe iniziare a valutare scenari alternativi. Tra questi resta sempre viva la pista che porta alla Lazio, da tempo interessata al fantasista. I biancocelesti conservano infatti rapporti aperti dopo gli accordi impostati la scorsa estate, quando era stata prevista la possibilità di ridiscutere la situazione dodici mesi più tardi. Per il momento l’Udinese continua a lavorare per trattenere il proprio numero 10, ma la fumata bianca è ancora tutta da conquistare.