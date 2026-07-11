Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Udinese

Zaniolo-Udinese, aria di addio. C’è la Lazio alla finestra

Il futuro del fantasista resta in bilico: manca ancora la firma sul nuovo accordo e il nodo riguarda i bonus. Il club friulano continua a trattare con l’entourage del giocatore, mentre sullo sfondo resta viva l’ipotesi Lazio.

Lug 11, 20261 Lettura
Udinese's NICOLO ZANIOLO celebrates after scoring a goal during the 2026 Italian Serie A ENILIVE 2025/26 football match between Udinese and Atalanta at Bluenergy Stadium on November 1st, 2025, Udine, Italy

L’attesa continua. Il rinnovo di Nicolò Zaniolo con l’Udinese non è ancora stato definito e, nonostante l’ottimismo mostrato nei giorni scorsi dalla dirigenza, la trattativa resta bloccata. Il numero 10 bianconero non si sta allenando con il gruppo perché il nuovo contratto non è stato ancora sottoscritto. A frenare l’intesa sarebbe un aspetto economico legato ai bonus previsti dall’accordo.

Il nodo bonus rallenta la firma

Nei giorni scorsi il direttore sportivo Gökhan Inler aveva rassicurato l’ambiente, spiegando che tra le parti mancavano soltanto alcuni dettagli. In realtà, la distanza riguarda un elemento ritenuto fondamentale dal giocatore.

Dopo l’esperienza al Galatasaray, dove percepiva circa 2,7 milioni di euro a stagione, Zaniolo ha accettato di ridurre sensibilmente l’ingaggio pur di proseguire la propria avventura in Friuli. L’Udinese ha infatti messo sul tavolo un contratto da 1,5 milioni di euro annui più 300 mila euro di bonus. Proprio questi incentivi rappresentano oggi il principale ostacolo: il calciatore ritiene infatti che gli obiettivi fissati per maturarli siano troppo difficili da raggiungere. La società continua a confrontarsi con l’agente Claudio Vigorelli nella speranza di trovare una soluzione condivisa e chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile.

L’Udinese punta su Zaniolo, ma la Lazio osserva

Per il club della famiglia Pozzo, Zaniolo rappresenta il punto di riferimento tecnico del progetto. Le prestazioni offerte nell’ultima stagione hanno confermato il suo valore, tanto da renderlo uno dei leader della squadra sia sul piano qualitativo sia sotto il profilo della personalità.

Tuttavia, qualora lo stallo dovesse protrarsi ancora, anche la dirigenza potrebbe iniziare a valutare scenari alternativi. Tra questi resta sempre viva la pista che porta alla Lazio, da tempo interessata al fantasista. I biancocelesti conservano infatti rapporti aperti dopo gli accordi impostati la scorsa estate, quando era stata prevista la possibilità di ridiscutere la situazione dodici mesi più tardi. Per il momento l’Udinese continua a lavorare per trattenere il proprio numero 10, ma la fumata bianca è ancora tutta da conquistare.

0 Shares

Articoli correlati

Udinese, un pezzo pregiato prolunga la sua esperienza in bianconero

Mag 7, 2026

Clamoroso dietrofront: l’Inter voleva Solet, ma l’Udinese chiude la porta

Ago 28, 2025

Udinese, caccia al dopo Thauvin: spuntano due nomi da urlo

Ago 8, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.