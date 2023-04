Carnevali:”Stiamo ottenendo dei risultati importanti, Consigli resta con noi”

E’ al settimo cielo e non potrebbe essere diversamente. Intervenendo alla trasmissione “La politica nel pallone” su “Radio Rai”, Giovanni Carnevali si è dapprima coccolato il successo di prestigio con la Juventus. Poi ha aperto il libro del futuro della società che ha nomi precisi: operazioni legate ad alcuni desideri di conferme, restyling del Mapei Stadium, seconda squadra neroverde proprio sul modello della Juventus appena battuta. Il direttore generale del Sassuolo comincia con il felicitarsi per il 50 o gol di Defrel: “ha potuto festeggiarlo nel modo migliore – afferma – ma la cosa più importante è la prestazione del Sassuolo, credo che abbiamo meritato la vittoria sulla Juventus e siamo in un 2023 molto favorevole perché stiamo ottenendo dei risultati importanti”.

Tutto all’opposto della parte iniziale della stagione dove, ammette, “abbiamo avuto qualche difficoltà”. Per Carnevali è essenziale proseguire sulla strada maestra tracciata, nata non all’inizio di questa stagione ma dieci anni fa, quando la squadra cominciò a frequentare la massima serie in cui non avrebbe mai pensato di arrivare”. “E’ un progetto partito dal dottor Squinzi (Giorgio, ex presidente della società scomparso da alcuni anni, ndr) , lo portiamo avanti con grande entusiasmo e stiamo cercando di avere delle progettualità , possiamo ambire a grandi club con un occhio poi ai bilanci sani, per avere una sostenibilità che in questo mondo non è mai facile”.

Il pensiero si proietta sulla ristrutturazione del Mapei Stadium: “sono lavori che da un po’ di tempo stiamo portando avanti per migliorare l’impianto – spiega- ed è un progetto che continua per fare sì che questo stadio diventi di grandissima qualità, già lo è oggi perché abbiamo ospitato la Nazionale, gli Europei under 21, ma c’è da parte della proprietà l’intento a migliorarlo sempre di più perché diventi all’avanguardia”. Capitolo mercato. Frattesi? “Ci sono interessi su di lui – spiega- ma la nostra volontà è di trattenerlo”.

Consigli? “Ha fatto parate eccezionali – prosegue- lo reputo uno dei portieri più forti d’Italia e ho il rammarico che non sia mai stato convocato in nazionale”. DI Laurientè afferma che “è un buon giocatore a cui dobbiamo dare tempo e che vogliamo fare restare con noi”. Dalla sua disamina non resta a margine il discorso della possibile seconda squadra: “si è nei nostri progetti -dice- con tutta una serie importante di difficoltà, una delle cose principali sono le strutture per cui dovremo capire se ve ne sia una adeguata per poter avere una seconda squadra”. Un Sassuolo che, quindi, guarda al futuro con le spalle decisamente larghe.