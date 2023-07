La terza maglia del Man City è elettrizzante! ⚡️📸

PUMA e il Manchester City hanno presentato oggi l’elettrizzante Third kit progettato per incarnare la vita pulsante e il dinamismo della città di Manchester. Il nuovo kit è stato lanciato in esclusiva a Tokyo, in Giappone, nell’ambito del pre-season tour del City.

Il Manchester City è una squadra che rompe gli schemi, continua a ridefinire il gioco del calcio, il modo in cui viene giocato, allenato e percepito. Il Third kit 2023/24 è la manifestazione dello stile di gioco elettrizzante del City e dell’atmosfera elettrizzante che avvolge ogni partita. Il design della maglia è caratterizzato da un patternelectric spark che si fonde con le versioni neon pink dello stemma del club e dei loghi dei partner. Ora, quando si guarda una partita, non ci si limita a percepire la carica elettrica del City, ma la si vede.

“L’incredibile elettricità che il Manchester City porta in campo ogni settimana è a dir poco impressionante”, ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA. “Questa maglia è stata concepita per rispecchiare questa sensazione: è stata progettata per suscitare nei tifosi la stessa eccitazione che l’esaltante gioco del calcio genera in tutti noi. Il design del Third kit rende omaggio a ciò che il Manchester City rappresenta come club calcistico, sia dentro che fuori dal campo, e all’energia di Manchester come città”.

“Mi piace davvero molto il nuovo Third kit, è un vero e proprio richiamo visivo e sarà fantastico in campo: non vedo l’ora di indossarlo nella partita contro il Bayern Monaco questa settimana a Tokyo”, ha dichiarato Jack Grealish. “È stata un’esperienza straordinaria visitare e scattare la nostra campagna a Tokyo, è una metropoli incredibile”.

Per lanciare il nuovo Third kit, PUMA e il Manchester City hanno unito il calcio con la cultura giapponese scattando i contenuti con i giocatori nella famosa Tokyo Kabuki Hall e con i modelli in key location di Tokyo durante il pre-season tour della squadra in Asia. Il Third kit farà il suo debutto in campo il 26 luglio al Japan National Stadium contro l’FC Bayern Monaco.