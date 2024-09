Germania e Inghilterra no problem, Kvara trascina la Georgia

Esordio positivo in Lega B per l’Inghilterra del nuovo ct a interim Lee Carlsey: i Tre Leoni stendono l’Irlanda per 2-0 a Dublino grazie alle marcature di Declan Rice e Jack Grealish. La Germania, invece, dilaga contro l’Ungheria, annichilita sotto un pesantissimo 5-0 a Düsseldorf.

LEAGUE A

GRUPPO 3

OLANDA- BOSNIA ED ERZEGOVINA 5-2

Olanda schiacciasassi contro la Bosnia Erzegovina nel match inaugurale della sua Nations League. Al 13’ l’attaccante del Manchester United ex Bologna Zirkzee, di testa, sugli sviluppi di un corner, porta in vantaggio gli orange. Al 27’ la Bosnia ed Erzegovina si rimette in carreggiata per merito di Demirovic che riceve da Huseinbasic e infila Verbruggen. Al 47’ i padroni di casa si riportano in vantaggio con il milanista Reijnders su assist di Zirkzee, in evidenza anche nei panni del rifinitore. All’11’ della ripresa Gakpo allarga il fossato a favore della nazionale di Ronald Koeman su assist di Reijnders. Al 28’ Dzeko riporta però i bosniaci in partita superando Verbruggen su suggerimento di Bajraktarevic. L’Olanda è però decisa a chiuderla e al 43’, con un tiro dal limite di Weghorst, allarga nuovamente il fossato. Al 47’ Simons serve il poverissimo ben pescato da Malen.

GERMANIA- UNGHERIA 5-0

Agli Europei la superò per 2-0 nel primo turno, adesso si è ripetuta con gli interessi. La Germania si conferma la bestia nera dell’Ungheria. Al 27’ la nazionale di Julian Nagealsmann si porta in vantaggio con Fullkrug che riceve da Musiala e trafigge Gulacsi con un tiro da distanza ravvicinata. Al 12’ della ripresa Musiala si veste da marcatore e raddoppia su suggerimento di WIrtz su azione di contropiede. Al 21’ Musiale restituisce il favore a Wirtz mettendolo in condizione di siglare il 3-0. Al 32’ è Pavlovic a siglare il poker su assist di un Musiala versione tuttofare costantemente presente nell’azione offensiva dei teutonici. Al 35’ Orban commette fallo su Havertz e la Germania beneficia di un penalty. Dal dischetto lo stesso Havertz non fallisce.

LEAGUE B

GRUPPO 1

GEORGIA- REPUBBLICA CECA 4-1

Dopo un discreto europeo alla sua prima esperienza continentale, la Georgia di Willy Sagnol comincia la Nations League come meglio non potrebbe infliggendo un pesante poker alla Repubblica Ceca. Al 33’ i padroni di casa passano con il “napoletano” Kvaratskhelia che trafigge Kovar su calcio di rigore concesso per un fallo da lui stesso subito da parte di Krejci. All’8’ della ripresa Kvaratskhelia mette Chakvetadze nella situazione ideale per raddoppiare con un tiro dalla sinistra. Al 18’ Mikautadze sigla il 3-0 su cross di Lochoshvili. Al 21’ Kochorasvhili, di testa, su suggerimento di Chakvetadze cala il poker. Inutile la rete della bandiera dei cechi al minuto 35 con un tiro dal limite di Kalvach.

UCRAINA- ALBANIA 1-2

Avvio con il botto dell’Albania in casa dell’Ucraina. La nazionale di Silvinho si impone per 2-1 in rimonta. Al 4’ della ripresa Konoplia sfrutta un cross di Mykolenko e supera Strakosha. Al 9’ Ismajli sigla il pareggio con un tiro da centro area. Al 21’ Asani riceve da Manaj e capovolge il risultato a favore dell’Albania.

GRUPPO 2

IRLANDA- INGHILTERRA 0-2

Debutto positivo per Lee Carsley in un impegno ufficiale con la sua Inghilterra. La nazionale di Albione supera l’Irlanda per 2-0. La prima rete della nazionale dei tre leoni giunge al minuto 11 con Rice che, dalla distanza, trafigge Kelleher. Al 26’ Rice si trasforma da goleador a rifinitore mettendo Grealish in condizione di realizzare il raddoppio.

GRECIA- FINLANDIA 3-0

Esordio vittorioso, come nell’Uefa Nations League del 2022-23 quando superò l’Irlanda del Nord. La Grecia travolge la Finlandia e comincia ancora una volta la competizione con il piede giusto. Eroe della giornata è Ioannidis, autore di una doppietta. Al 23’ è lui a trafiggere Hradecky con un tiro da distanza ravvicinata portando gli ellenici in vantaggio. Al 37’ un’autorete di Kallman porta la squadra di Ivan Jovanovic al raddoppio. Al 31’ della ripresa Ioannidis, di testa, su corner di Bakasetas, sigla il definitivo 3-0.

LEAGUE C

GRUPPO 4

FAR OER- MACEDONIA DEL NORD 1-1

Pareggio…di rigore. Far Oer e Macedonia del Nord si dividono la posta con due reti dal dischetto. Al 9’ i padroni di casa con una soluzione vincente dagli undici metri di Davidsen concessa per un atterramento di Iljazovski su Vathnamar. La squadra di mister Blagoja Milevski pareggia al 4’ della ripresa, sempre su rigore trasformato da Bardhi e concesso per un fallo di Askham su Alimi.

ARMENIA- LETTONIA 4-1

Troppa Armenia e la Lettonia finisce nettamente al tappeto. Padroni di casa avanti al minuto 6 per merito di Bichakhchyan che sfrutta un assist di Tiknizyan e infila Matrevics. La Lettonia si rimette in carreggiata tre minuti dopo per effetto di un’autorete di Harutyunyan. E’ un’altra autorete, ma nella porta lettone da parte di Dubra, a riportare avanti i padroni di casa al 35’. Al 3’ della ripresa Zelarayan fa allungare l’Armenia con un tiro da distanza ravvicinata e al 46’ Spertsyan serve il poker con una conclusione anch’essa ravvicinata su assist di Ranos.

LEAGUE D

GRUPPO 2

MOLDAVIA- MALTA 2-0

Avvio con il segno positivo in Nations League per la Moldavia. La squadra allenata da Sergei Cheslenco ha superato Malta per 2-0. Al 32’ i padroni di casa si portano avanti con una punizione di Caimacov che non lascia scampo a Bonello. Al 49’ lo stesso Caimacov è atterrato da Bonello e la Moldavia beneficia di un calcio di rigore. Dagli undici metri Nicolaescu non fallisce suggellando il successo dei padroni di casa.