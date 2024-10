La Francia cala il poker, la Grecia espugna Wembley 1-2!

Nel Gruppo 2 domina la Francia, che a Budapest travolge Israele con un perentorio 4-1, nonostante l’assenza di Mbappè. Tra i marcatori spicca anche il laziale Guendouzi, che sigilla il tris dei Bleus con una prestazione da incorniciare. Passando alla League B, è festa grande per la Grecia: a Wembley si consuma una serata storica, grazie alla doppietta di Pavlidis. L’attaccante greco firma il gol decisivo al 94’, spegnendo sul nascere le speranze degli inglesi, galvanizzati dal momentaneo pari di Bellingham. Anche la Norvegia fa la voce grossa contro la Slovenia: Haaland brilla con due reti e trascina la sua squadra al 3-0 finale, mostrando una forma straripante.

LEGA A

GRUPPO 2

ISRAELE- FRANCIA 1-4

Dopo il Belgio, Israele. La Francia mette un altro match vittorioso di distanza dal brutto ricordo della sconfitta al Parco dei Principi di Parigi per 1-3 contro l’Italia sfornando un poker d’autore contro la nazionale allenata da Ran Ben Shimon. Al 6′ i transalpini si portano in vantaggio con Camavinga che riceve da Kolo Muani e, con un gran tiro da fuori area, fa secco Glazer. Israele, però, ha il merito di non scomporsi e al minuto 24 perviene al pareggio con un’incornata di Gandelman su assist di Gloukh. Tempo quattro minuti e la nazionale di Didier Deschamps si riporta in avanti con un tiro centrale dal limite scagliato da Nkunku. Al 42′ la Francia allunga con un’azione tutta “italiana”, il milanista Theo Hernandez porta avanti un’azione di contropiede e serve il laziale Guendouzi che infila nuovamente Glazer per il 3-1.Al 44′ Barcola cala il definitivo poker su azione di contropiede con Guendouzi. La Francia può festeggiare.

LEGA B

GRUPPO 2

INGHILTERRA- GRECIA 1-2

Più che una vittoria, un’impresa. La Grecia va a prendersi tre punti preziosissimi nella tana dell’Inghilterra al termine di una partita ben interpretata. Accade tutto nella ripesa: al 4′ gli ellenici passano inaspettatamente in vantaggio con Pavlidis che riceve da Koulierakis e infila Pickford sulla destra, Al 38’Pavlidis segnerebbe il raddoppio ma la rete è annullata dopo consulto con il Var per una posizione di fuorigioco del suo autore. Al 42′ l’asso del Real Madrid Bellingham riceve da Solanke e porta la nazionale d’Albione al pareggio su assist di Solanke. La nazionale di ci crede e, in pieno recupero, al 49′ , la fa sua ancora con Pavlidis, in serata di grazia con la doppietta personale su assist di Pelkas. Terzo successo di fila per gli ellenici dopo quelli con Finlandia e Irlanda con sette reti all’attivo e una sola al passivo.

FINLANDIA – IRLANDA 1-2

Sotto di una rete, non si è scomposta e ha fatto sua la gara. L’Irlanda cancella la brutta sconfitta interna dello scorso turno di Nations contro la Grecia e tinge di amarezza la serata della Finlandia che non ha saputo gestire l’iniziale vantaggio. La nazione dei laghi è al terzo stop consecutivo dopo quelli con Grecia e Inghilterra. Gli scandinavi sfondano la porta irlandese al minuto 17 con l’attaccante del Venezia Pojhanpalo che indirizza la sfera nell’angolino laddove Kelleher non può arrivare. Al 12′ della ripresa l’Irlanda perviene al pareggio con un’incornata di Scales su cross di Brady. Al 43′ quest’ultimo riesce addirittura a capvolgere l’esito della contesa infilando con un sinistro dal limite Hradecky.

GRUPPO 3

AUSTRIA- KAZAKISTAN 4-0

Poker d’autore dell’Austria di Ralf Rangnick che si regala la prima vittoria dell’edizione 2024-25 della Nations League dopo il pari contro la Slovenia e la sconfitta in terra di Norvegia. Il Kazakistan finisce al tappeto per la terza volta in tre gare e senza neppure riuscire a segnare una rete subendone ben sette. L’Austria rompe l’equilibrio dopo soli dieci minuti di gioco grazie a Baumgartner che riceve da Seiwald e supera Shatskiy con un tiro angolato. All’8′ della ripresa la pattuglia di Ralf Rangnick perviene al raddoppio grazie a Lienhart che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Schmid, infila Shatskiy da distanza ravvicinata. Tre minuti dopo arriva il 3-0 con Sabitzer che riceve la sfera da Baumgartner e insacca dal limite dell’area. Al 34′ l’Austria cala il poker con Seidl su assist di testa dell’interista Arnautovic.

NORVEGIA- SLOVENIA 3-0

Partita senza storia. La Norvegia piega pesantemente in casa la Slovenia e resta imbattuta nella Nations League dopo il pareggio con il Kazakistan e la vittoria con l’Austria. La Slovenia, dal canto suo, non è riuscita a bissare il rotondo successo casalingo contro il Kazakistan. Gli scandinavi impiegano sette minuti per andare in vantaggio con il fuoriclasse del Manchester City Haaland che lascia partire un tiro dalla destra a cui Oblak non riesce a opporsi. Al 7′ della ripresa è Sorloth a superare il portiere sloveno con un tiro centrale. Al 17′ Haaland riceve da Sorloth e realizza la doppietta personale.

LEGA C

GRUPPO 4

LETTONIA- MACEDONIA DEL NORD 0-3

Il tris è servito. Dopo un pareggio con le Far Oer e una vittoria casalinga con l’Armenia, la Macedonia del Nord procede nel suo buon cammino in Champions League piegando severamente la Lettonia. Quest’ultima non riesce invece a bissare la vittoria ottenuta sempre sul campo amico il secondo turno contro le Far Oer. Gli ospiti mettono la freccia al 35′ della prima frazione, Atanasov riceve da Miovski e, da distanza ravvicinata, non lascia scampo a Matrevics. Al 25′ della ripresa arriva il raddoppio ospite con Qamili che da centro area lascia partire un tiro su cui il portiere lettone non può nulla. La nazionale di Blagoja Milewski prende ulteriormente il largo al minuto con un tiro da centro area di Elmas.

FAR OER- ARMENIA 2-2

Erano già pronte a festeggiare la vittoria ma, in pieno recupero , hanno subito la beffa. Le isole Far Oer si devono accontentare del pareggio per 2-2 contro un’Armenia mai rassegnata. Riscatto parziale per ambedue dopo i rispettivi stop con Lettonia e Macedonia del Nord. Le isole Far Oer passano in vantaggio a sorpresa al minuto 37 grazie a Benjaminsen che sfodera un tiro centrale sugli sviluppi di un corner su cui Cancarevic non riesce a intervenire. Al 44′ Zelarayan, su punizione, pareggia i conti per gli ospiti. Al 40′ le Far Oer ritornano in vantaggio con Bjartalid che, di sinistro, supera Cancarevic con una conclusione centrale. Al 48′ Manvelyan regala agli armeni l’insperato pareggio sugli sviluppi di un corner.

LEGA D

GRUPPO 1

GIBILTERRA- SAN MARINO 1-0

Seconda vittoria casalinga per Gibilterra in Nations League dopo quella con Andorra. La nazionale di Julio Ribas mantiene l’imbattibilità dopo le prime tre giornate della competizione superando di misura San Marino. Al 17′ della ripresa Gibilterra sblocca il risultato con Britto che riceve un cross di De Barr e supera di sinistro Colombo. La pattuglia di Roberto Cevoli non ha saputo così bissare la vittoria casalinga di misura contro il Liechtenstein.

GRUPPO 2

MOLDAVIA- ANDORRA 2-0

E fanno due. Dopo avere mandato in frantumi sul campo amico i sogni di vittoria di Malta, la Moldavia riserva un trattamento in fotocopia, anche nel punteggio, ad Andorra La nazionale di Sergej Clescenco si conferma così più che mai regina del suo girone. Al 31′ i padroni di casa si portano in vantaggio grazie all’attaccante del Lecco Ionita che riceve da Caimacov su azione di contropiede e infila Alvarez. Al 50′ della ripresa, in pieno recupero, Cojocaur sigla il raddoppio su assist di testa di Mudrac susseguente a un’azione di contropiede.