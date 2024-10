Portogallo e Spagna vittoriose, Croazia in rimonta sulla Scozia

Nella terza giornata della Uefa Nations League, il Portogallo porta a casa tre punti importanti nel Gruppo 1 della Lega A, battendo la Polonia per 3-1. La Croazia riesce a ribaltare lo svantaggio contro la Scozia, imponendosi per 2-1 dopo una gara combattuta. La Spagna fatica ma riesce a piegare la Danimarca con un gol al 79’ di Zubimendi, che regala la vittoria per 1-0 agli spagnoli.

LEGA A

GRUPPO 1

CROAZIA- SCOZIA 2-1

Il bis è servito. Davanti al pubblico amico, la Croazia riserva alla Scozia lo stesso trattamento dato lo scorso turno alla Polonia e prosegue in modo discreto il suo cammino in Nations League. Incapaci di proteggere il vantaggio accumulato inizialmente, invece, gli scozzesi persistono nell’andamento incubo con il terzo stop di fila dopo quelli con Polonia e Portogallo. Al minuto 32 la Scozia si porta in vantaggio per merito di Christie che spedisce la sfera nell’angolino di sinistra dove è imprendibile per Livakovic. La nazionale di Zlatko Dalic non si scompone e al 36’ riacciuffa il pareggio con Matanovic che riceve da Perisic e beffa Gordon. Tutto da rifare per la pattuglia di Steve Clarke. Al 25’ della ripresa un’incornata di Kramaric porta in vantaggio la nazionale di casa.

POLONIA- PORTOGALLO 1-3

La favola continua. Il Portogallo cala il tris in Nations League riservando alla Polonia lo stesso trattamento dato in precedenza a Croazia e Scozia. I lusitani procedono quindi nella competizione a vele spiegate. Non così’ la nazionale di Michal Probierz che subisce la seconda sconfitta di fila dopo quella contro la Croazia. Al 26’ i lusitani si portano in vantaggio con Bernardo Silva che riceve la sfera da Bruno Fernandes di testa e trafigge il bolognese Skorupski. Al 37 ‘ il Portogallo perviene al raddoppio con Cristiano Ronaldo che , con una conclusione centrale, regala a Skorupski il secondo dispiacere della serata. Al 33’ la Polonia prova a riprenderla con l’interista Zielinski che trafigge Diogo Costa con una conclusione angolata. Al 43’ un’autorete di Bednarek ha regalato agli ospiti il definitivo 3-1.

GRUPPO 4

SERBIA- SVIZZERA 2-0

Già avversarie agli ultimi Europei, Serbia e Svizzera si sono ritrovate in Nations League. La partita ha questa volta sorriso alla nazionale di Dragan Stojkovic che si è imposta con una rete per tempo. Per i serbi è la prima vittoria nella competizione, gli elvetici sono invece ancora a mani vuote dopo i due precedenti stop con Danimarca e, soprattutto, con la Spagna contro la quale, in casa, sono incappati in un pesantissimo 1-4.Al 46’ Elvedi incappa in un’autorete e la Serbia passa in vantaggio. Al 16‘ della ripresa Mitrovic, servito da Zdjelar, raddoppia con un tiro centrale di destro. Al 27’ la Svizzera beneficia di un penalty per un fallo di Nedeljkovic su Ndoye, la conclusione dagli undici metri di Embolo è però parato da Rajkovic.

SPAGNA- DANIMARCA 1-0

Vittoria di misura della Spagna ai danni della Danimarca. Gli iberici bissano il successo ottenuto contro la Svizzera e conservano l’imbattibilità grazie anche al pareggio a reti bianche dell’esordio contro la Serbia. La Danimarca è invece capitolata per la prima volta dopo i due acuti con Svizzera e Serbia nei quali era peraltro rimasta con la porta inviolata. Al 34’ la nazionale di Luis De La Fuente riesce a perforare la porta scandinava per merito di Zubimendi che indirizza la palla nell’angolo dove Schmeichel non ci può arrivare.

LEGA C

GRUPPO 2

CIPRO- ROMANIA 0-3

E fanno tre. Dopo avere riservato lacrime a Kosovo e Lituania, la Romania ne fa tre anche a Cipro proseguendo nel modo migliore il suo cammino in Nations League. Cipro incassa invece la seconda pesante sconfitta casalinga dopo lo 0-4 patito contro il Kosovo lo scorso settembre e ha una differenza reti piuttosto critica con un solo gol messo a segno contro la Lituania e ben sette raccolti in fondo alla propria porta. Al 16’ Man porta in vantaggio la Romania trafiggendo dal limite Mall. Al 23’ Lafis commette fallo su Mihaila e la nazionale dell’ex tecnico del Brescia Mircea Lucescu beneficia di un penalty. Dagli undici metri il cagliaritano Marin trasforma. Cipro appare frastornata e gli ospiti affondano la lama per la terza volta al 36’ con Dragusin che, di testa e sugli sviluppi di un corner, trafigge Mall.

LITUANIA –KOSOVO 1-2

Prima Cipro, poi la Lituania. Nella terza giornata di Nations League, il Kosovo si concede il bis superando la nazionale di mister Edgaras Jankauskas per 2-1 e proseguendo con un buon andamento il suo cammino nella competizione. Lo 0-3 casalingo contro la Romania del primo turno, per la pattuglia di Franco Foda, è ormai un ricordo lontano. Gli ospiti si portano avanti al 20’ della prima frazione per merito di Zhegrova, attaccante del Lille nel mirino dell’Atalanta autore di un tiro dal limite che non lascia scampo a Gertmonas. Al 20’ della ripresa arriva il raddoppio con Krasniqi che riceve da Rashica e deposita la sfera nell’angolino dove Gertmonas non può arrivare. La Lituania cerca di rimettersi in corsa al 39’ con un colpo di testa di Golubickas su assist di Paulauskas ma invano. Per la Lituania la Nations League continua a essere un tormento con la terza sconfitta in altrettante gare e la seconda casalinga dopo quella con Cipro. La nazionale di Jankauskas ha sinora segnato soltanto due reti subendone sei.

GRUPPO 3

BULGARIA- LUSSEMBURGO 0-0

Né vinti né vincitori tra Bulgaria e Lussemburgo. Alla luce di quanto emerso durante la gara, il verdetto di parità si può considerare equo. Le due squadre si sono sfidate a viso aperto con i padroni di casa in evidenza soprattutto con tiri di Kristev, Kostadinov, Antov, Despodov,Minchev e Nurnberger. Il Lussemburgo ha invece provato a cannoneggiare con Sinani, Curci, Carslon e D’Anzico ma anch’esso senza esiti apprezzabili. Bulgaria ancora imbattuta dopo tre turni dopo il pareggio con la Bielorussia a reti bianche e la vittoria di misura sull’Irlanda del Nord in casa. Il Lussemburgo incamera invece il primo punto in Nations dopo gli stop con Irlanda del Nord e Bielorussia ma resta a quota zero nel numero di reti segnate.

BIELORUSSIA- IRLANDA DEL NORD 0-0

Bielorussia e Irlanda del Nord non riescono a superarsi impattando a reti bianche. Il risultato sta un po’ stretto agli ospiti che hanno prodotto molte più conclusioni e hanno colpito un palo con Toal al 40’ della prima frazione. In particolare evidenza, per la nazionale di Michael O’Neill, Reid autore di ben cinque conclusioni , Bradley e Marshall che ne hanno prodotte due. La Bielorussia ha cercato di pungere soprattutto con due tiri di Shikavka ma senza esiti apprezzabili.