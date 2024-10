La Francia vince in Belgio, Leweling trascina la Germania

La Francia batte il Belgio 2-1 con una doppietta di Kolo Muani, a cui risponde momentaneamente Openda. La Germania supera l’Olanda 1-0 grazie a Leweling, mentre Szoboszlai guida l’Ungheria al 2-0 sulla Bosnia. In Lega B, Asllani regala all’Albania l’1-0 sulla Georgia. Dovbyk e Calhanoglu segnano su rigore.

LEGA A

GRUPPO 2

BELGIO- FRANCIA 1-2

Lo stop al Parco dei Principi contro l’Italia è ormai decisamente un lontano ricordo. La Francia si regala contro il Belgio con cui aveva già prevalso nel match d’andata la terza vittoria consecutiva confermando il suo stato di grazia dopo il 4-1 a Israele. I transalpini hanno dovuto giocare l’ultimo quarto d’ora di gara in dieci uomini per l’espulsione di Tchouameni per doppia ammonizione. Il Belgio di Domenico Tedesco subisce la seconda sconfitta nelle ultime tre gare dopo il pareggio ottenuto contro l’Italia. Al 35′ la Francia si porta in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Kolo Muani e concesso per un intervento di mano di Faes per bloccare un tiro di Konè. Al 48′ la nazionale di Tedesco perviene al pareggio con un’incornata di Openda su cross di Castagne, la rete è convalidata dopo un consulto con il Var. Al 17′ della ripresa i transalpini tornano in vantaggio con un’incornata di Kolo Muani che si regala la doppietta personale su cross di Digne.

GRUPPO 3

BOSNIA ED ERZEGOVINA- UNGHERIA 0-2

Dopo una sconfitta e due pareggi, ecco la prima vittoria. L’Ungheria di Marco Rossi fa festa in casa della Bosnia Erzegovina grazia a uno Szoboszlai molto ispirato. Al 38′ i magiari passano in vantaggio con l’attaccante del Liverpool Szoboszlai che riceve da Nagy e , di sinistro, fulmina Vasilj. Al 5′ della ripresa Omerovic commette fallo su Nagy ed è rigore per gli ospiti, Dagli undici metri Szoboszlai non fallisce regalandosi la doppietta personale. Per la Bosnia Erzegovina di Sergej Barbarez si tratta della terza sconfitta in quattro gare nelle quali è arrivato un punto soltanto nel match in casa dell’Ungheria.

GERMANIA- OLANDA 1-0

Vince la Germania nella sfida tra titani della giornata di Nations League. I teutonici conquistano così la terza vittoria in quattro gare dopo quelle con Ungheria e Bosnia Erzegovina e conservano l’imbattibilità dopo quattro turni grazie anche al 2-2 ottenuto all’andata contro gli Orange. Al 19′ Leweling segna il gol partita con un tiro dal limite sugli sviluppi di un corner di Schlotterbeck.

LEGA B

GRUPPO 1

GEORGIA- ALBANIA 0-1

La vendetta è compiuta. Sconfitta dalla Georgia in casa per 1-0 all’andata, l’Albania “restituisce” lo sgarbo nella medesima proporzione. Per la nazionale di Sylvinho avversaria degli azzurri agli ultimi Europei è la seconda vittoria nella competizione dopo il 2-1 rifilato sempre in trasferta all’Ucraina nella sfida d’esordio. La Georgia, dal canto suo, subisce il secondo stop consecutivo dopo quello con l’Ucraina seguito a sua volta a due vittorie consecutive con Repubblica Ceca e Albania. Il gol partita porta la firma dell’interista Asllani, autore di un siluro dal limite dell’area al 3’della ripresa su assist di Tuci.

UCRAINA- REPUBBLICA CECA 1-1

La Repubblica Ceca prova la fuga ma l’Ucraina la rintuzza. Per la nazionale di Ivan Hasek è comunque il terzo risultato utile di fila dopo le vittorie con l’ Ucraina nella sfida d’andata e con l’ Albania. La nazionale di Serhii Rebrov non riesce invece a bissare il successo conquistato contro la Georgia. Al 18′ Cerv porta in vantaggio gli ospiti con un tiro dal limite che il portiere del Benfica Trubin può solo raccogliere in fondo alla propria porta. Al 5′ della ripresa Krejici ferma la sfera con la mano in area ceca ed è rigore per l’Ucraina, il romanista Dovbyk, dal dischetto, segna la rete dell’1-1.

GRUPPO 4

ISLANDA- TURCHIA 2-4

Vince la Turchia in una sfida vietata ai cardiopatici. Prima il vantaggio dei padroni di casa, poi il pareggio e sorpasso turco, successivamente il nuovo pareggio islandese e infine la definitiva fuga della nazionale della mezzaluna. Terza vittoria di fila per la nazionale di Vincenzo Montella dopo quelle con Islanda all’andata e Montenegro e conservazione dell’imbattibilità dopo quattro turni. Al 3′ l’Islanda si porta in vantaggio con Oskarsson che riceve da Anderson su azione di contropiede. e fulmina Cakir. Al 6′ della ripresa la Turchia beneficia di un penalty per un fallo di mano di Ingason. L’interista Calhanoglu, però, dagli undici metri sbaglia malamente sparando a lato. Al 17′, però, Kahveci non sbaglia pareggiando con un tiro dal limite su assist di Yildiz. La nazionale della mezzaluna prende confidenza e al minuto 22 passa in vantaggio. Gudjohnsen ferma ancora con la mano un tiro di Demiral. Calhanoglu si ripresenta sul dischetto facendosi perdonare l’errore precedente e siglando il 2-1 della nazionale di Vincenzo Montella che ribalta così il risultato a sfavore. Al 38′ Gudjohnsen rimedia alla leggerezza precedente riportando i padroni di casa in parità su assist di Fridriksson. Al 43′ la Turchia si riporta in avanti con un tiro dal centro dell’area di Guler. Al 50′ Akturkoglu , dal limite, fissa il risultato sul definitivo 4-2 per i turchi.

GALLES- MONTENEGRO 1-0

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno. Ancora una volta il Galles non lascia al Montenegro neppure le briciole. La nazionale di Craig Bellamy conserva così l”imbattibilità nella Nations League dopo quattro turni. Al 34′ Jovovic atterra Wilson e il Galles beneficia di un penalty. Dagli undici metri lo stesso Wilson supera Nikic segnando il gol partita. Quarta sconfitta in altrettante gare per il Montenegro di Robert Prosinecki che sembra non riuscire a entrare nella competizione.

LEGA C

GRUPPO 1

AZERBAIJAN- SLOVACCHIA 1-3

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno. Dopo averlo battuto per 2-0, la Slovacchia travolge Azerbaijan per 3-1 e coglie la terza posta piena in quattro partite. La squadra allenata dall’ex tecnico del Napoli Francesco Calzona conserva così l’imbattibilità nella competizione. Per la nazionale azera ancora a secco di punti è invece il quarto passo falso in altrettante gare. Gli azeri hanno terminato in dieci uomini per l’espulsione di Emreli al 25′ della ripresa. Slovacchia avanti al 15′ della prima frazione per effetto di un’autorete di Mammadov. Al 38′ Bayramov riceve da Sheydayev un passaggio di testa e infila Rodak per il momentaneo 1-1. Al 30′ Haraslin, su assist di Skriniar, riporta in vantaggio la compagine di Calzona con un destro dal limite che non lascia scampo a Cannatov. Al 41′ Duris riceve da Tupta e sigla il definitivo 3-1. L’Azerbaijan ha ora una differenza reti assai pesante di meno otto con sole tre reti all’attivo e ben undici al passivo.

ESTONIA- SVEZIA 0-3

Tre a zero all’andata, 3-0 al ritorno. La Svezia riserva all’Estonia lo stesso trattamento della sfida precedente. Terza vittoria in quattro gare per gli scandinavi ancora imbattuti in Champions League grazie anche al pareggio per 2-2 contro la Slovacchia. L’Estonia non riesce invece a confermarsi dopo la vittoria casalinga contro l’Azerbaijan. Al 29′ gli scandinavi si portano in vantaggio con Nanasi che sbuca bene sul corner dell’atalantino Hien e non lascia scampo al quasi omonimo Hein. Al 37′ è sempre lui a siglare il raddoppio con un destro da distanza ravvicinata, stavolta su assist di Gyokeres. Al 21′ Gyokeres si toglie anche la soddisfazione della marcatura personale fulminando Hein.