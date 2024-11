La Germania ne segna sette, poker dell’Olanda. Pari Turchia

LEAGUE A GRUPPO 3

OLANDA- UNGHERIA 4-0

La vittoria le mancava dalla prima giornata ed è riuscita a rompere il digiuno. L’Olanda strapazza l’Ungheria per 4-0 ed è a un passo dalla qualificazione al secondo turno di Nations League. L’Ungheria interrompe una serie utile di tre turni e andrà a disputare lo spareggio League A- League B. Al 21’, dopo una sospensione della partita per dieci minuti a causa di un malore dell’attaccante ungherese Slazai, l’Olanda passa in vantaggio con un rigore trasformato da Weghorst e concesso per un fallo di mano di NIkitscher. Al 57’, nell’ambito del lungo recupero concesso dal direttore di gara nella prima frazione, l’Olanda raddoppia ancora su calcio di rigore trasformato da Gakpo e concesso per un fallo di Nagy su Malen. Al 19’ della ripresa arriva il 3-0 con Dumfries che riceve la sfera da Malen e supera Dibusz. Al 40’ Koopmeiners , di testa, su cross di Dumfries , realizza il definitivo 4-0.

GERMANIA- BOSNIA ED ERZEGOVINA 7-0

Settebello e passaggio ai quarti di finale. La Germania sgretola la Bosnia Erzegovina e blinda il primo posto nel suo raggruppamento. Quarta vittoria in cinque gare per i tedeschi mentre la Bosnia Erzegovina è al quarto stop in cinque partite avendo conquistato sinora soltanto un punto. Al 2’ i padroni di casa vanno subito in vantaggio con Musiala, bravo a sbucare di testa su cross di Kimmich. Al 23’ Kleindienst raddoppia su assist di Andrich. Al 37’ Havertz finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede cominciata da Wirtz siglando il 3-0. Al 5’ della ripresa lo stesso Wirtz, direttamente su calcio di punizione, cala il poker. Al 12’ sempre lui indirizza la sfera nell’angolino delle porta bosniaca per il 5-0. Al 21’ Sanè realizza il sesto gol su azione di contropiede di Havertz. Al 34’ Kleindiest riceve da Rudiger e segna la doppietta personale con un tiro da distanza ravvicinata per il definitivo 7-0.

LEAGUE B GRUPPO 1

ALBANIA- REPUBBLICA CECA 0-0

Albania e Repubblica Ceca non si fanno male e restano anch’esse in lizza per il primo posto nel girone insieme con Georgia e Ucraina. Tutte le squadre sono infatti concentrate in tre punti. L’Albania è al secondo risultato utile di fila, i cechi, invece, sono al quarto risultato utile di fila. Al 12’ la Repubblica Ceca va vicino al gol con una traversa colpita da Jemelka su calcio d’angolo di Coufal.

GEORGIA- UCRAINA 1-1

L’Ucraina prova a scappare ma la Georgia la raggiunge. Il pareggio permette alle due squadre di potersi ancora giocare il primo posto nel girone. Al 7’ l’Ucraina si porta in vantaggio con un’autorete georgiana di Kverkvelia. Al 31’ della ripresa la Georgia pareggia con un tiro da centro area di Mikautadze che non lascia scampo a Trubin. Terzo risultato utile consecutivo per l’Ucraina mentre la Georgia torna a muovere la classifica dopo due giri a vuoto.

LEAGUE B GRUPPO 4

MONTENEGRO- ISLANDA 0-2

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno. L’Islanda sconfigge Montenegro con lo stesso punteggio di 2-0 del match precedente e riscatta lo stop interno contro la Turchia. Il Montenegro resta a quota zero e dovrà ricominciare nell’edizione 2026-27 della competizione dalla League C. Al 29’ della ripresa gli ospiti passano in vantaggio con Oskarsson su assist di testa di Ellertsson. Al 43’ della ripresa Johannesson, sugli sviluppi di un’azione di contropiede avviata da Gudjohnsen, raddoppia. L’Islanda resta così in lizza per l’accesso ai quarti di finale che si contenderà con il Galles.

TURCHIA – GALLES 0-0

Pareggio a reti bianche tra Turchia e Galles che conservano così la loro imbattibilità nella competizione. La nazionale della mezzaluna ottiene la promozione in League A, il Galles spera ancora di poterla raggiungere avendo la meglio sulla concorrenza dell’Islanda. La Turchia ha gettato alle ortiche la possibilità di intascare l’intera posta sbagliando un rigore al 42’ della ripresa con Akturkoglu. Il penalty era stato concesso per un fallo di Williams su Akgun.

LEAGUE C GRUPPO 1

AZERBAIJAN- ESTONIA 0-0

Né vinti né vincitori tra Azerbaijan ed Estonia. Ormai praticamente in League D, i padroni di casa colgono il primo punto della competizione dopo quattro stop di fila in cui hanno subito ben undici reti segnandone solo tre. L’Estonia non riesce a bissare il 3-1 ottenuto all’andata sul campo amico e riscatta il netto 0-3 subito nel match precedente dalla Svezia restando terza con quattro punti. Il risultato finale sta un po’ stretto agli azeri che sono parsi molto più propositivi in fase offensiva provandoci soprattutto con Bayramov, Cafarquliyev, Diniyev e Qurbanli e hanno colpito un palo con Kokcu al minuto 29 della ripresa.

SVEZIA- SLOVACCHIA 2-1

Quarta vittoria in cinque gare per la Svezia che ottiene così la promozione in League B per l’edizione di UEFA Nations League 2026-27. La Slovacchia, invece, rimasta in dieci all’ultimo minuto per l’espulsione di Skriniar, perde l’imbattibilità nella competizione che durava da quattro turni e disputerà lo spareggio League B- League C. Padroni di casa avanti dopo soli tre minuti con Gyokeres che sfrutta un’azione di contropiede di Isak. Al 19’ la Slovacchia pareggia grazie a un tiro angolato di Hancko che non lascia scampo a Johansson. Gli scandinavi tornano definitivamente in vantaggio al 3’ con Isak a cui Gyokeres restituisce il favore fatto con l’assist in occasione del primo gol.