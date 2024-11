L’Inghilterra cala la manita, Belgio ko! Norvegia show

LEAGUE A GRUPPO 2

ISRAELE- BELGIO 1-0

Prima di ripartire dalla League B, ha voluto chiudere in bellezza. Israele coglie contro il Belgio la prima vittoria in sei gare di Nations League e dovrà comunque ricominciare dal gradino inferiore della competizione. Il Belgio di Domenico Tedesco subisce la terza sconfitta consecutiva e dovrà disputare lo spareggio League A- League B essendo giunto al terzo posto. La rete che ha consentito alla formazione di Ran Ben Shimon di prevalere è giunta a quattro minuti dal termine della gara con Shua, bravo a infilare la porta belga su assist di Sabi’a.

LEAGUE B GRUPPO 2

FINLANDIA-GRECIA 0-2

Può una vittoria essere sinonimo di delusione? Nel caso della Grecia che si è imposta per 2-0 contro la Finlandia sì. Gli ellenici, infatti, giungono primi con 15 punti a pari merito con l’Inghilterra ma non accedono alla League A per la peggiore differenza reti e dovranno giocarsi il salto di categoria nello spareggio League A- League B. Nazionale di casa avanti al minuto 7 della ripresa con Bakasetas che raccoglie un passaggio filtrante di Koulierakis e infila Joronen. All’11’ arriva il raddoppio ellenico con un tiro dal limite di Tsolis.

INGHILTERRA -IRLANDA 5-0

Vittoria e salita di un gradino. Travolgendo per 5-0 l’Irlanda, l’Inghilterra vola in League A arrivando prima in classifica con 15 punti a pari merito con la Grecia ma avendo la meglio su di essa per differenza reti, più tredici contro più sette. L’Irlanda, invece, mai stata in partita, è terza e dovrà giocarsi la permanenza in League B con uno spareggio con un’avversaria di League C. Al 7’ della seconda frazione Bellingham subisce fallo da Scales, poi espulso per doppia ammonizione. All’Inghilterra è assegnato un penalty che Kane trasforma senza difficoltà. I padroni di casa affondano la lama per la seconda volta al minuto 10 con Gordon che infila Kelleher nell’angolino. L’Irlanda sembra sparire dal campo e la nazionale dei tre leoni ne approfitta per realizzare il 3-0 con un tiro da distanza ravvicinata di Gallagher sugli sviluppi di un corner di Guehi.

LEAGUE B GRUPPO 3

AUSTRIA –SLOVENIA 1-1

L’Austria prova a scappare ma la Slovenia la raggiunge. Finisce così 1-1 con la nazionale di Ralf Rangnick che giunge prima a dieci punti a pari merito con la Norvegia ma seconda per differenza reti e dovrà quindi disputarsi lo spareggio League A- League B. La Slovenia sarà invece costretta a disputare lo spareggio League B- League C. L’Austria si porta in vantaggio con Schmid in seguito a un’azione di contropiede condotta da Baumgartner. Al 36’ la Slovenia pareggia con Cerin su assist di Karnicnik.

NORVEGIA-KAZAKISTAN 5-0

Vittoria e passaggio in League A. E’ un buon momento per la Norvegia di mister Stale Solbakken che travolge con una manita il Kazakistan e sale di un gradino per la prossima UEFA Nations League precedendo l’Austria. Il Kazakistan, ultimo nel suo girone, scivola invece in League C. Al 23’ la nazionale di casa passa in vantaggio con l’attaccante del Manchester City Haaland che indirizza un tiro nell’angolino dove Pokatinov non ci può arrivare e porta gli scandinavi in vantaggio. Al 37’ sempre lui raddoppia di testa su cross di Nusa. La Norvegia è molto ispirata e il Kazakistan appare tramortito, i padroni di casa ne approfittano così per segnare la rete del 3-0 con un sinistro di Sorloth al 41’. Al 26’ della ripresa Haaland si regala la tripletta con un tiro da fuori area su assist di Berge. Al 31’ Nusa, su assist di Larsen, firma il 5-0 che mette definitivamente in ginocchio i kazaki.

LEAGUE C GRUPPO 4

LETTONIA-ARMENIA 1-2

Dopo due stop casalinghi consecutivi con Far Oer e Macedonia del Nord, l’Armenia ritrova il sorriso in casa della Lettonia bissando il successo per 4-1 ottenuto all’andata sul campo amico. La nazionale di mister Suren Chakalyan accede così allo spareggio League B- League C. Al 3’ della ripresa l’Armenia si porta in vantaggio grazie a un’incornata di Spertysan su corner calciato da Zelarayan. Al 25’ la Lettonia perviene al pareggio con Uldrikis su assist di Zelenkovs. Gli ospiti non ci stanno e, al minuto 29, Miranyan li riporta in vantaggio con un tiro da distanza ravvicinata su cui Matrevics nulla può.

MACEDONIA DEL NORD –FAR OER 1-0

Vittoria e passaggio di categoria. Superando le Far Oer per 1-0, la Macedonia del Nord non soltanto conquista la quinta vittoria di fila e rimane imbattuta nel proprio girone ma spicca il volo, come prima classificata, verso la League B da cui ripartirà per l’edizione 2026-27 della competizione. I padroni di casa si portano avanti al minuto 27 della seconda frazione per merito di Miovski che la mette nell’angolino sinistro dove Reynatrod non ci può arrivare. La nazionale allenata da Blagoja Milewski è alla quinta partita senza subire reti e , durante le sei sfide, ne ha subita una soltanto nel match d’esordio in casa delle Far Oer realizzandone per contro ben dieci