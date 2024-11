A valanga Sporting e Liverpool. Tris Celtic, Dortmund di misura

Vittoria storica per lo Sporting Lisbona che con il punteggio di 4-1 ha deriso una squadra come il Manchester City di Guardiola. Solo un’illusione la rete iniziale dell’1-0 di Foden che lasciava presagire ad una finale nettamente diverso. I portoghesi hanno reagito al 38′ con Gyokeres e da quel momento non si sono più fermati. Nel secondo tempo sono bastati solo 3 minuti per rimontare la gara ed indirizzarla nel verso giusto, prima con Araujo e poi con il tiro dal dischetto di Gyokeres. Al 69′ i citizens hanno avuto poi l’opportunità di riaprire i conti con il rigore di Haaland ma il pallone ha colpito in pieno la traversa. Al 80′ arriva il definitivo 4-1 che piega in due il City. Lo Sporting scavalca così gli inglesi e sale momentaneamente secondo a quota 10pt. Dolce addio dunque per il tecnico Ruben Amorim, promesso sposo dello United che ha già capito come farsi amare dai suoi nuovi tifosi, a partire dall’11 Novembre quando assumerà il nuovo incarico.

Non si risparmia neanche il Liverpool che continua la sua cavalcata inarrestabile. Battuto 4-0 il Bayer Leverkusen. I Reds fanno il doppio dei tiri dell’avversario e metà li mettono a segno. Dopo un primo tempo più o meno equilibrato dove le “aspirine” hanno rischiato il sorpasso, negato poi dal var per fallo di mano, nella ripresa la formazione di Arne Slot si è scatenata ed ha dato il meglio di sè. Sono Luis Diaz con una super tripletta e Cody Gakpo a rendersi protagonista ed affondare gli uomini di Xabi Alonso che non subivano una sconfitta del genere dalla finale di Europa League, vinta 3-0 dall’Atalanta. Il Leverkusen resta così ferma a 7pt, sorride invece il Liverpool che sale così a punteggio pieno.

Dopo aver dominato in lungo e in largo e disputato quindi una partita a senso unico, il Borussia Dortmund reduce dal brutto ko per 5-2 contro il Real, trova finalmente il successo negli ultimi minuti grazie a Malen e va a quota 9. A zero ancora lo Sturm Graz. Rimane a secco anche il Lipsia che dal Celtic Park ne esce a pezzi. In seguito all’iniziale vantaggio al 13′ di Baumgartner, si fa poi rimontare 3-1 da un Celtic che si è dimostrato nettamente più cinico. La formazione di Glasgow la rimonta nei primi 45′ con la doppietta di Kuhn per poi chiuderla al 72′ con Hatate. Pioggia di gol anche per PSV e Dinamo Zagabria che nel pomeriggio hanno sconfitto rispettivamente il Girona 4-0 e lo Slovan Bratislava 4-1.

I risultati della 4ª Giornata

PSV-Girona 4-0

Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria 1-4

Bologna-Monaco 0-1

Celtic-RB Lipsia 3-1

Borussia Dortmund-Sturm Graz 1-0

Lille-Juventus 1-1

Liverpool-Bayer Leverkusen 4-0

Real Madrid-Milan 1-3

Sporting Lisbona-Manchester City 4-1