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Addio a Mircea Lucescu: morto a 80 anni, leggenda del calcio europeo

L’ex tecnico di Inter e Shakhtar si spegne a Bucarest dopo un infarto: lascia un’eredità storica tra Romania e grandi club.

Apr 7, 20261 Lettura
ISTANBUL, TURKEY - MARCH 26: Mircea Lucescu, Head Coach of Romania, speaks to the media in a post match press conference after the team's defeat in the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Türki?ye and Romania at Besiktas Park on March 26, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Ahmad Mora - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il mondo del calcio piange Mircea Lucescu, scomparso all’età di 80 anni dopo gravi complicazioni cardiache. L’ex commissario tecnico della Romania si è spento all’Ospedale Universitario di Bucarest, dove era ricoverato in terapia intensiva. Protagonista per oltre quattro decenni tra panchine e campo, lascia un segno indelebile nella storia del calcio europeo.

Figura simbolo del calcio rumeno, Lucescu era stato ricoverato dopo un malore accusato durante un allenamento a fine marzo. Le sue condizioni, inizialmente stabili, sono precipitate in seguito a un infarto miocardico acuto, aggravato da aritmie che hanno reso necessario il coma farmacologico. Il decesso è arrivato nei giorni successivi, gettando nello sconforto un intero Paese.

Nato nel 1945, è stato prima calciatore e capitano della Romania, partecipando al Mondiale del 1970, per poi intraprendere una carriera da allenatore straordinaria. In Italia ha guidato Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, ottenendo risultati altalenanti ma lasciando sempre il segno per competenza e visione.

La sua leggenda si è costruita soprattutto all’estero: memorabile il trionfo in Supercoppa Europea con il Galatasaray, così come l’epopea con lo Shakhtar Donetsk, club con cui ha conquistato 21 trofei e la Coppa UEFA 2007-08. Successi anche con Dinamo Kiev e Besiktas, prima dell’ultima avventura sulla panchina della Romania nel 2024.

Commovente il ricordo della federazione rumena, che lo ha definito “più di un allenatore, un simbolo e un modello di vita”. Lucescu lascia un’eredità fatta di successi, eleganza e una visione del calcio che ha formato generazioni.

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