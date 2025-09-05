Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tyson vs Mayweather 2026: ecco cosa sappiamo sul match del secolo

Due leggende della boxe tornano sul ring per un evento senza precedenti, atteso a livello globale

Set 5, 20251 Lettura
Credits: Foto dall'account Instagram ufficiale di Mike Tyson @miketyson

Mike Tyson e Floyd Mayweather torneranno a calcare il ring in un match-esibizione che promette di attirare l’attenzione del mondo sportivo. L’annuncio ufficiale è arrivato dai promotori dell’evento, che hanno confermato che l’incontro si svolgerà nella primavera del 2026, anche se data e luogo restano ancora top secret.

Un ritorno spettacolare per Iron Mike

Mike Tyson, oggi 59enne, vanta un record di 50 vittorie, di cui 44 per KO, e 7 sconfitte. L’ultima sua apparizione sul ring risale al novembre 2024 ad Arlington, Texas, quando ha affrontato lo YouTuber e pugile professionista Jake Paul. Nonostante la sconfitta, l’evento ha registrato oltre 70.000 spettatori dal vivo e milioni di visualizzazioni in streaming, confermando il fascino eterno di “Iron Mike”.

Mayweather: imbattuto e pronto a tornare

Floyd Mayweather, 48 anni, ha concluso ufficialmente la sua carriera nel 2017 con un record perfetto: 50 vittorie su 50 incontri. Cinque titoli mondiali in cinque diverse categorie di peso lo consacrano come uno dei più grandi pugili di sempre. Da allora, Mayweather ha continuato a partecipare a match-esibizione, tra cui quello del 2024 in Messico, dove ha sconfitto John Gotti III.

Un evento destinato a fare la storia

Nel comunicato rilasciato dai promotori, Tyson ha dichiarato ironicamente:“Quando mi è stata offerta la possibilità di salire sul ring con Floyd Mayweather, ho pensato: ‘Assolutamente no!’ Non riesco ancora a credere che Floyd voglia davvero farlo. Sarà un danno per la sua salute, ma lui lo vuole fare, quindi è firmato e accadrà”.

Mayweather, da parte sua, ha risposto sottolineando la sua fiducia:“Faccio questo da 30 anni e nessun pugile è mai riuscito a infangare la mia eredità. Questo incontro darà ai fan ciò che desiderano”.

Il match tra Tyson e Mayweather non sarà valido ai fini dei record ufficiali, ma ha tutte le carte in regola per diventare uno degli eventi sportivi più seguiti del decennio. Due icone della boxe, stili opposti, generazioni diverse e un’unica promessa: spettacolo puro sul ring.

Redazione

