Ronaldinho incanta Barletta, quante leggende al “Jogo dos Famosos”

Da Ronaldinho a Maicon, passando passando per Rafinha, Hernandez e Amelia, Legrottaglie e Iaquinta: una bella serata di sport e spettacolo, con alcune chicche tanto apprezzate dai calciatori del nostro bel paese. Due le squadre che si sono giocate la partita, dal sapore di altri tempi: il team Brasile e il team Italia, composto entrambe da autentiche leggende del calcio internazionale e nostrano.

Per il Brasile, tra gli altri, Ronaldinho e Maicon, autentici mattatori della serata: un amore incondizionato quello del pubblico pugliese, complici anche sia i grandi successi di entrambi con le maglie di Milan e Inter, sia lo status di leggende che hanno acquisito nel tempo.

Nel team Italia invece, presenti alcuni campioni del Mondo come Amelia e Iaquinta, ma anche il campione d’Europa con la Juventus nel 1996 Angelo Di Livio, oltre che Nicola Legrottaglie, autentico padrone di casa visto il luogo dell’evento.

Ad impreziosire la serata, anche l’artista emergente Giuseppe Guida, campione del mondo di arte culinaria nel 2022, che con le sue angurie intagliate, ha regalato alla serata quel tocco artistico fuori dalla sfera calcistica che mancava.

Ospiti anche gli artisti brasiliani dei Farofa do TG, che con la propria musica hanno fatto divertire e ballare il pubblico presente all’evento. La partita, ad onor di cronaca, è finita 5-2 per il Brasile, con Ronaldinho autore di un goal bellissimo che ha regalato il successo alla propria squadra, di fronte ad un pubblico, quello barlettano, entusiasta e ammaliato dalle giocate di tali campioni