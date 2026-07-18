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Serie A

Argentina-Spagna, finale da record: biglietti più cari di Super Bowl e NBA Finals

La sfida per il titolo mondiale al MetLife Stadium registra cifre senza precedenti sul mercato della rivendita, diventando l’evento sportivo più costoso mai disputato negli Stati Uniti.

Lug 18, 20261 Lettura
IPA85771399 - June 16, 2026, Kansas City, UNITED STATES: 260616 Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 2026 football match between Argentina and Algeria on June 16, 2026 in Kansas City. .Photo: Joel Marklund / BILDBYRÃ…N / kod JM / JM0825.bbeng fotboll football soccer fotball vm fotbolls-vm fotball-vm fotbolls-vm 2026 fifa world cup 2026 argentina algeria algeriet jubel (Credit Image: © Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press)

La finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna non si prepara soltanto a incoronare la nuova regina del calcio, ma è già entrata nella storia sotto il profilo economico. Secondo le rilevazioni della piattaforma specializzata TickPick, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario hanno raggiunto livelli mai registrati negli Stati Uniti, superando persino quelli di eventi iconici come il Super Bowl e le NBA Finals.

Numeri da primato per la finale mondiale

L’attesa per l’ultimo atto del torneo ha spinto le quotazioni dei tagliandi a cifre eccezionali. Il prezzo minimo d’ingresso si attesta a 6.943 dollari, in lieve flessione rispetto ai circa 7.200 dollari rilevati prima della qualificazione dell’Argentina, arrivata dopo il successo contro l’Inghilterra.

Ancora più impressionante il dato relativo al prezzo medio di acquisto, salito fino a 11.327 dollari, nuovo record assoluto per un evento sportivo ospitato negli Stati Uniti. Tra le operazioni più onerose spicca quella relativa a due biglietti nel settore 115A del MetLife Stadium, acquistati a 28.479 dollari ciascuno, per una spesa complessiva di 56.958 dollari.

Super Bowl e NBA Finals alle spalle

La graduatoria elaborata da TickPick conferma l’eccezionalità dell’evento. Alle spalle della finale iridata figurano il Super Bowl LVIII del 2024 tra San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs, con un prezzo medio di 9.411 dollari, il Super Bowl LV del 2021 (7.313 dollari), il Super Bowl LIV del 2020 (6.546 dollari) e Gara 3 delle NBA Finals 2026 tra New York Knicks e San Antonio Spurs, ferma a 6.308 dollari.

Anche la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra registra quotazioni elevate, con il biglietto più economico vicino ai 900 dollari. Tuttavia, dopo l’eliminazione della nazionale inglese, il costo dei tagliandi è diminuito di circa 300 dollari, a conferma di quanto la presenza dell’Argentina abbia inciso sulla domanda e sull’interesse del pubblico internazionale.

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