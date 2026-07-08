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Serie A

Rocchi, si allarga l’inchiesta: una quarta gara nel mirino della Procura

Nuovi sviluppi nell’indagine sul sistema arbitrale: l’ex designatore è chiamato a rispondere di ulteriori contestazioni, mentre aumenta il numero delle partite finite sotto la lente degli inquirenti.

Lug 8, 20261 Lettura
Serie B, Playout, Genova, Stadio Ferraris, Sampdoria - Salernitana, in the photo: Gianluca Rocchi during PlayOut - UC Sampdoria vs US Salernitana, Italian soccer Serie B match in Genova, Italy, June 15 2025

L’inchiesta sul mondo arbitrale si arricchisce di un nuovo capitolo e rende sempre più delicata la posizione di Gianluca Rocchi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, i pubblici ministeri hanno notificato all’ex designatore arbitrale un nuovo invito a comparire, contenente contestazioni più ampie rispetto a quelle formulate lo scorso 24 aprile. Il fascicolo, infatti, si estende a una quarta partita, ampliando il quadro investigativo già aperto nei mesi scorsi.

Le partite al centro dell’indagine

Inizialmente l’attenzione della Procura si era concentrata su tre incontri: Inter-Verona del 3 maggio 2025, Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e il derby di Coppa Italia Inter-Milan del 23 aprile 2025. Ora si aggiunge anche Torino-Inter, disputata il 26 aprile 2026, ampliando il perimetro dell’inchiesta.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, per quest’ultima gara Rocchi avrebbe designato Maurizio Mariani soltanto dopo aver ottenuto il presunto consenso della società nerazzurra, ritenendo il direttore di gara inizialmente individuato non gradito al club.

Le contestazioni su Inter-Verona

Tra gli episodi contestati assume particolare rilievo anche la designazione arbitrale di Inter-Verona. In base alle nuove accuse formulate dalla Procura di Milano, Rocchi avrebbe scelto Gianluca Manganiello come arbitro dell’incontro con l’obiettivo di evitare la presenza di Simone Sozza, ritenuto dagli inquirenti poco gradito all’Inter.

Le nuove contestazioni sono contenute nell’invito a comparire notificato all’ex designatore in vista dell’interrogatorio della scorsa settimana. L’ipotesi di reato formulata dalla Procura resta quella di concorso in frode sportiva, nell’ambito di presunte alterazioni del regolare svolgimento delle designazioni arbitrali. L’indagine è ancora nella fase preliminare e le accuse dovranno essere verificate nel prosieguo dell’iter giudiziario.

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