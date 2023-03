Bielsa, rivoluzione poetica in Uruguay

Marcelo Bielsa ha deciso di prendere la penna in mano nuovamente

L’Uruguay cerca di tornare nella storia

Se non si è capito, il calcio regala continuamente poemi che rievocano i sentimenti più nobili: amore e passione. El Loco sta per tornare su una delle panchine più prestigiose dell’intero asset internazionale. Il ct ad interim Marcelo Broli è ben lieto di farsi da parte e prendere insegnamento da uno dei tecnici più rivoluzionari di sempre. L’Uruguay accoglierà il nuovo commissario tecnico con tutta la felicità del mondo, pur sapendo di non poter stare tranquillo neanche a firma avvenuta – Lazio docet. La sua ultima avventura targata Leeds non è andata come sperato, anche se dopo il suo esonero i tifosi inglesi hanno continuato a cantare in suo favore.

L’idea ostracista dell’Io

Nessun patto con alcun tipo di contraltare, qualunque cosa accada Bielsa rimane fedele solamente al suo credo. Il calcio è della gente e lui sa benissimo cosa significa. Ovunque è andato è stato immortalato come se non avesse quel risalto mediatico che si trascina dietro per anni. Dal 1990 non ha raccolto quanto ha seminato – se si parla di titoli in bacheca – ma non si può dire che non sia una pietra miliare di questo sport. Tre campionati argentini (2 con il Newell’s Old Boys e 1 con il Velez), 1 campionato di Serie B inglese (Leeds United). Con le nazionali ha vinto l’oro olimpico quando allenava l’Argentina nel 2004.

Esperienza con le Rappresentative

Che sia un allenatore a tutto tondo è assodato ma con le Nazionali regala quel quid in più che nessuno si aspettava all’inizio; oltre l’oro olimpico è riuscito a conquistare la medaglia d’argento nella Copà America in Perù, sempre con l’albiceleste. Tre anni dopo è andato a selezionare i ragazzi del Cile. Il suo progetto fu fondamentale per la squadra che ha illuminato il futebal internazionale per anni guidato dal suo allievo: Jorge Sampaoli. Il popolo uruguaiano spera di poter tornare a sollevare un trofeo dopo anni, l’ultima volta fu la Copà America nel 2011.

