Bologna, Sartori attivissimo sul mercato per tornare in Europa

Il Bologna, reduce dal successo casalingo con il Como per 2-0, dopo aver chiuso a testa alta la memorabile esperienza in Champions, ha attuato una piccola rivoluzione durante l’ultima sessione di mercato. Il direttore sportivo Giovanni Sartori, da anni riconosciuto come eccellente talent scout e artefice in passato di piccoli miracoli con Atalanta e Chievo, ha lavorato per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano e dare la caccia all’Europa, grande o piccola, che al momento sarebbe raggiunta. Dopo aver salutato il terzino austriaco Posch, che si trasferirà in prestito fino a giugno all’Atalanta dopo essere stato vicino al ritorno all’Hoffenheim, venendo a sua volta sostituito dall’ex capitano del Milan Calabria, il club emiliano è attivo sul fronte delle entrate: nella giornata di domani dovrebbe chiudere per un nuovo esterno offensivo.

Come riportato da Fabrizio Romano su X, i felsinei avrebbero ultimato l’affare per Estanis Pedrola, attaccante catalano classe ’03 di proprietà della Sampdoria. Il ventunenne passerà alla corte dei rossoblù in prestito con obbligo di riscatto e lunedì effettuerà le visite mediche di rito. Dopo aver fatto la trafila nelle giovanili di Espanyol e Reus, con un passaggio al Barcellona, Pedrola è stato acquistato nell’estate 2023 dalla Sampdoria fresca di retrocessione in serie cadetta. Dopo una prima annata sfortunata, complici due infortuni pesanti, stava ricominciando a giocare con continuità con mister Semplici. Chiude l’avventura sotto la Lanterna con 26 presenze e tre goal, tutti nella passata stagione. Nelle scorse settimane, il Real Valladolid di proprietà di Ronaldo aveva avanzato un’offerta di prestito alla società blucerchiata, che però è stata prontamente rifiutata.

L’assetto del nuovo attacco rossoblù cambia così in maniera radicale, stante anche il ritorno di Cambiaghi dopo il grave infortunio al ginocchio (dieci minuti in campo contro i lariani) e il conseguente ritorno alla casa base di Iling-Junior, preso per sostituirlo e rispedito al mittente dopo aver finito il lavoro (l’Aston Villa proprietario del cartellino lo manderà in prestito in Championship, al Middlesbrough). Un mix di esperienza e forze fresche, aspettando il ritorno di Orsolini, per ritentare nuovamente l’assalto all’Europa.

Il mercato dei felsinei si era aperto con le cessioni in prestito dei giovani Corazza e Urbanski, rispettivamente mandati a farsi le ossa a Salernitana e Monza, mentre l’attaccante dell’Under 21 Raimondo è stato dirottato dal Venezia alla squadra campana, dove ha ritrovato il compagno delle giovanili Corazza. Da registrare inoltre l’interesse, in zona Cesarini, per il trequartista del Sassuolo Volpato, che potrebbe salire di categoria. Nelle ultime 24 ore potrebbero esservi ulteriori sviluppi