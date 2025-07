Bologna, vietato fermarsi! Dal Milan torna Pobega

Prosegue liscia come l’olio la preparazione del Bologna sotto la guida di Italiano in vista dell’esordio in campionato e in Europa League. Sotto gli occhi divertiti del neoacquisto Bernardeschi, ieri solo in panchina, i rossoblù stendono con un rotondo 8-0 in amichevole la Virtus Verona, squadra di serie C in cui ha trovato asilo, dopo anni in giro per l’Europa, l’ex promessa del Milan Hachim Mastour. Appare molto motivato, e già perfettamente inserito negli schemi, Ciro Immobile; il bomber azzurro anche ieri è andato a segno.

Sul fronte mercato, è di oggi la notizia del ritorno in Emilia di Tommaso Pobega; il centrocampista non era stato riscattato dopo la stagione in prestito ed aveva fatto ritorno al Milan, ma fin da subito era stato chiaro non rientrare nei piani del nuovo tecnico Max Allegri; al contrario, l’allenatore rossoblù (che già lo aveva allenato allo Spezia nella stagione d’esordio in A) si è mostrato super entusiasta all’idea di riavere il suo jolly a disposizione, per puntellare il centrocampo con la sua polivalenza, il suo fiuto del goal e la sua esperienza. Dopo le 30 presenze della stagione scorsa, impreziosite da quattro marcature, e la prestigiosa vittoria della Coppa Italia proprio ai danni del Milan, la mezzala triestina punta a migliorare il suo score in maglia petroniana. La nuova formula prevede un prestito oneroso di un milione, questa volta con obbligo di riscatto fissato a sette (in totale, quattro milioni in meno rispetto all’operazione dello scorso gennaio). Pobega, che tra le altre cose annovera nel curriculum una laurea in economia aziendale e tre presenze in maglia azzurra, è arrivato in mattinata al centro Isokinetic di Bologna per svolgere le visite, sorridente e felice di ritornare sotto le Due Torri. Lascia il Milan dopo 12 anni di appartenenza (è arrivato nel 2013, a 14 anni, dalle giovanili della Triestina) e ha firmato fino al 2029. Dovrebbe partire, almeno inizialmente, come riserva dell’intoccabile Freuler, ma pronto a sostituirlo come titolare soprattutto in coppa.

Poi bisognerà pensare alle cessioni. Salutato Beukema in direzione Napoli, il centrocampo attuale si presenta decisamente affollato, sono quindi svariati i colleghi di reparto di Pobega in cerca di sistemazione (El Azzouzi è richiesto in Francia e in Germania, mentre Aebischer è sotto i riflettori della dirigenza del Pisa), il pezzo pregiato dell’attacco è sicuramente Ndoye, richiesto fortemente dallo stesso Napoli ma anche dal Nottingham Forest. La società lo valuta non meno di 30 milioni, Italiano ha ribadito ai suoi ragazzi di pensarci bene prima di partire, la trattativa sarà probabilmente ancora lunga, tutto dipenderà dalla decisione finale dell’esterno svizzero sul suo futuro. Per quanto riguarda la difesa, dopo Beukema potrebbe lasciare anche l’alto centrale Lucumì, la cui situazione è sospesa. Il colombiano ha richieste dall’estero, la società vorrebbe trattenerlo ma di fronte ad un’offerta congrua lo farebbe partire; anche in questo caso l’ultima parola spetta al giocatore, in caso di cessione i rossoblù tonerebbero sul mercato alla ricerca di un sostituto.