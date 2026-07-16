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Serie B

Calciomercato Bari: Grgic nel mirino insieme a Della Morte e Gomez

La società pugliese vuole rialzarsi con alcuni colpi da portare a termine in questa sessione di mercato. Dopo la presentazione ora serve concretezza

Lug 16, 20262 Lettura

La scorsa stagione del Bari si è conclusa nel peggiore dei modi con la retrocessione diretta in Serie C dopo i playout disputati contro il Südtirol che li ha condannati definitivamente in terza categoria. Il 29 luglio ci sarà la composizione dei gironi, mentre i calendari saranno resi pubblici il giorno successivo con il sorteggio valido per la stagione 2026-2027. In questo periodo il club biancorosso vuole mettere mano sul mercato dopo la presentazione del nuovo tecnico Massimo Rastelli, per quanto riguarda la disputa delle partite è ufficiale la disponibilità di poter ospitare gli avversari al solito San Nicola, dopo l’iniziale “no” del Comune che aveva messo in “fuorigioco” i De Laurentiis. Dopo aver sottolineato tutti gli aspetti riguardanti campo e stadio, ora c’è bisogno di comporre la nuova rosa con l’obiettivo di risalire il prima possibile in cadetteria, e per farlo serve gente con tanta voglia, passione e attaccamento alla maglia, fattori ben voluti dalla dirigenza e soprattutto dai tifosi, che saranno pronti a sostenere la squadra nonostante il periodo buio macchiato dalla retrocessione.

Mercato Bari: la lista estiva della coppia De Laurentiis

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà in questa mattinata, infatti, il Bari starebbe pensando già ai prossimi probabili acquisti da attuare, così che il tecnico possa iniziare sin da subito la fase di preparazione in vista dell’inizio del prossimo cammino in C. La società sta scegliendo in particolare delle pedine che siano utili dalla trequarti in su. Basti pensare a nomi come Guido Gómez del Crotone, con quest’ultimo che al momento respinge le richieste per il classe ’94 (nell’ultima stagione ha collezionato ben 40 presenze, mettendo a referto 18 gol e 4 assist tra campionato e Coppa Italia di C).

Altri profili seguiti dai biancorossi sono Giacomo Parigi (30 anni, 19 reti e 4 passaggi chiave nel 25-26), ha contribuito e non poco nella permanenza della squadra nerazzurra. L’interesse c’è eccome ed è sicuramente uno dei profili molto interessanti sui quali i De Laurentiis stanno sondando per formare il nuovo reparto avanzato. Butic della Casertana è aggiunto ai pensieri dei presidenti DL. Nazionale croata di classe ’98 (30 apparizioni nel ’25-26, 9 marcature e un solo assist per un totale di 1776’ in campo). Ha militato nelle giovanili di Inter e Torino, rispettivamente nelle annate 2016-2017 e 2017-2018.

Oltre al classico ruolo da centravanti (numero 9 per intenderci), il Bari monitora la situazione legata all’esterno d’attacco Matteo Della Morte, attualmente di proprietà del Vicenza con cui ha firmato un contratto che lo lega fino al 30 giugno 2027. L’ala destra è il suo ruolo naturale, ma può interpretare altre 2 posizioni, come la seconda punta e il trequartista. Si è reso partecipe per la conquista del titolo e la successiva promozione in cadetteria con 3 reti e un solo assist, protagonista per 1562’ tra campionato e Coppa Italia.

Lukas Grgic: uno svincolato di esperienza per il centrocampo

Dall’attacco ci si sposta nella zona di centrocampo. L’obiettivo è Lukas Grgic, calciatore austriaco di classe ’95 attualmente svincolato dopo aver militato al Rapid Vienna dal 2023. Ha disputato gran parte della sua carriera nella sua nazione, facendo eccezione solo nel 2022-2023 nella parentesi nell’Hajduk Spalato in Croazia. In carriera ha vinto 3 competizioni nazionali, segnando 20 gol accompagnati da ben 31 assist in 26.686’ giocati.

I De Laurentiis faranno di tutto per accontentare il nuovo allenatore Massimo Rastelli, ma devono operare utilizzando i giusti criteri per il bene del club e dei tifosi, in modo che il rapporto possa tornare come prima, dimenticando quanto accaduto mesi fa. Le idee per allestire una squadra competitiva ci sono eccome, ora basta metterle in atto e mettere tutto nelle mani dell’ex Avellino tra le tante, sperando di far esaudire il desiderio di tutti i sostenitori che saranno presenti al San Nicola, ovvero la promozione in B.

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