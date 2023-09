Calciomercato: Il tabellone del mercato, acquisti e cessioni

ATALANTA

Allenatore: Gian Piero Gasperini (confermato)

Acquisti: Kolasinac (d, Olympique Marsiglia), Bakker (d, PSG), Adopo (c, Torino), El Bilal Touré (a, Almeria), Scamacca (a, West Ham), De Ketelaere (c, Milan), Holm (d, Spezia), Di Serio (a, Perugia);

Cessioni: Sportiello (p, Milan), Cittadini (d, Monza), Boga (a, Nizza), Hojlund (a, Manchester United), Maehle (c, Wolfsburg), Demiral (d, Al Ahli), Soppy (c, Torino), Okoli (d, Frosinone), Zapata (a, Torino);

BOLOGNA

Allenatore: Thiago Motta (confermato)

Acquisti: Beukema (d, AZ Alkmaar), El Azzouzi (c, Royale Union Saint-Gilloise), Ndoye (a, Basilea), Fabbian (c, Reggina), Karlsson (a, AZ Alkmaar), Saelemaekers (c, Milan), Kristiansen (d, Leicester), Calafiori (d, Basilea), Freuler (c, Nottingham Forest);

Cessioni: Kasius (d, AZ Alkmaar), Juwara (a, Vejle BK), Soriano (c, svincolato), Sansone (a, svincolato), Kyriakopoulos (d, Monza), Medel (c, Vasco da Gama), Bardi (p, Reggiana), Arnautovic (a, Inter), Schouten (c, PSV), Dominguez (c, Nottingham Forest);

CAGLIARI

Allenatore: Claudio Ranieri (confermato)

Acquisti: Sulemana (c, Verona), Scuffet (p, Cluj), Jankto (c, Sparta Praga), Augello (d, Sampdoria), Oristanio (a, Volendam), Shomurodov (a, Spezia), Prati (c, SPAL), Wieteska (d, Clermont), Petagna (a, Monza), Hatzidiakos (d, AZ Alkmaar);

Partenze: Millico (a, Ascoli), Prelec (a, WSG Tirol), Falco (a, Stella Rossa), Barreca (d, Sampdoria), Altare (d, Venezia), Kourfalidis (c, Feralpisalò);

EMPOLI

Allenatore: Paolo Zanetti (confermato)

Acquisti: Maldini (a, Spezia), Ranocchia (c, Monza), Gyasi (a, Spezia), Caprile (p, Bari), Pezzella (d, Lecce), Shpendi (a, Cesena), Cancellieri (a, Lazio), Bereszynski (d, Napoli), Kovalenko (c, Spezia), Berisha (p, Torino), Maleh (c, Lecce), S.Bastoni (c, Spezia);

Cessioni: Vicario (p, Tottenham), Ujkani (p, svincolato), Parisi (d, Fiorentina), Bandinelli (c, Spezia), De Winter (d, Genoa), Stojanovic (d, Sampdoria), Akpa Akpro (c, Monza), Henderson (c, Palermo), Piccoli (a, Lecce), Vignato (a, Pisa), Pjaca (a, Rijeka).

FIORENTINA

Allenatore: Vincenzo Italiano (confermato)

Acquisti: Sabiri (c, Sampdoria), Parisi (d, Empoli), Arthur (c, Liverpool), Infantino (c, Rosario Central), Mina (d, Everton), Christensen (p, Hertha Berlino), Nzola (a, Spezia), Beltran (a, River Plate), Maxime Lopez (c, Sassuolo);

Cessioni: Bianco (c, Reggiana), Venuti (d, Lecce), Saponara (a, Verona), Sirigu (p, svincolato), Rasmussen (d, Brondby), Terzic (d, Salisburgo), Igor (d, Brighton), Cabral (a, Benfica), Cerofolini (p, Frosinone), Jovic (a, Milan), Amrabat (c, Manchester United)

FROSINONE

Allenatore: Eusebio Di Francesco (nuovo)

Acquisti: Kvernadze (a, FC Kolkheti 1913), Marchizza (d, Sassuolo), Harroui (c, Sassuolo), Brescianini (c, Cosenza), Cuni (a, Saarbrücken), S. Romagnoli (d, Lecce), Cerofolini (p, Fiorentina), Barrenechea (c, Juventus), Cheddira (a, Bari), Lirola (d, Marsiglia), Soulé (a, Juventus), Kaio Jorge (a, Juventus), Frattali (p, Bari), Reinier (c, Real Madrid), Okoli (d, Atalanta), Bourabia (c, Spezia), A.Ibrahimovic (c, Bayern Monaco)

Cessioni: Mulattieri (a, Sassuolo), Boloca (c, Sassuolo), Rohden (c, Karagumruk), R.Insigne (a, Palermo), Moro (a, Spezia), Kone (c, Como), Szyminski (d, Reggiana), Borrelli (a, Brescia);

GENOA

Allenatore: Alberto Gilardino (confermato)

Acquisti: Martin (d, Mainz), Leali (p, Ascoli), Sommariva (p, Pescara), Retegui (a, Tigre), Thorsby (c, Union Berlino), Messias (a, Milan), De Winter (d, Empoli), Malinovskyi (c, Marsiglia), Kutlu (c, Galatasaray), Kuavita (c, Standard Liegi);

Cessioni: Sturaro (c, Karagümrük), Criscito (d, fine carriera), Semper (p, Como), Vodisek (p, Rogaska), Portanova (c, Reggiana), Czyborra (d, Pec Zwolle), Lipani (c, Sassuolo), Aramu (a, Bari)

INTER

Allenatore: Simone Inzaghi (confermato)

Acquisti: Thuram (a, Borussia Moenchengladbach), Frattesi (c, Sassuolo), Bisseck (d, Aarhus), Di Gennaro (p, Gubbio), Cuadrado (c, Juventus), Sommer (p, Bayern Monaco), Audero (p, Sampdoria), Carlos Augusto (d, Monza), Arnautovic (a, Bologna), Sanchez (a, Marsiglia), Pavard (d, Bayern), Klaassen (c, Ajax);

Cessioni: Skriniar (d, PSG), Bellanova (d, Torino), Dzeko (a, Fenerbahce), Brozovic (c, Al Nassr), V.Carboni (a, Monza), Gagliardini (c, Monza), Handanovic (p, svincolato), Cordaz (p, svincolato), D’Ambrosio (d, Monza), Onana (p, Manchester United), F.Esposito (a, Spezia), Stankovic (p, Sampdoria), Gosens (c, Union Berlino), Correa (a, Marsiglia), Lukaku (a, Roma);

JUVENTUS

Allenatore: Massimiliano Allegri (confermato)

Acquisti: Weah (c, Lille);

Cessioni: Di Maria (a, Benfica), Cuadrado (c, Inter), Barrenechea (c, Frosinone), Paredes (c, Roma), Soulé (a, Frosinone), Kaio Jorge (a, Frosinone), Bonucci (d, Union Berlino)

LAZIO

Allenatore: Maurizio Sarri (confermato)

Acquisti: Castellanos (a, Girona), Kamada (c, Eintracht Francoforte), Isaksen (a, Midtjylland), Rovella (c, Monza), Sepe (p, Salernitana), Guendouzi (c, Marsiglia), Mandas (p, Ofi Creta)

Cessioni: L.Romero (a, Milan), Milinkovic-Savic (c, Al Hilal), Radu (d, fine carriera), Maximiano (p, Almeria), Cancellieri (a, Empoli), Adamonis (p, Perugia), Marcos Antonio (c, PAOK)

LECCE

Allenatore: Roberto D’Aversa (nuovo)

Acquisti: Almqvist (a, Rostov), Venuti (d, Fiorentina), Rafia (c, Pescara), Smajlovic (d, Taby KF), Ramadani (c, Aberdeen), Kaba (c, Valenciennes), Krstovic (a, Dunajska Streda), Faticanti (c, Roma), Piccoli (a, Empoli);

Cessioni: Tuia (d, svincolato), Ceccaroni (d, Palermo), Cetin (d, Ankaragugu), Umtiti (d, Lille), S. Romagnoli (d, Frosinone), Pezzella (d, Empoli), Cassandro (d, Como), M.Hjulmand (c, Sporting), Ceesay (a, Damac), Di Francesco (a, Palermo), Maleh (c, Empoli), Helgason (c, Eintracht Braunschweig), Colombo (a, Monza);

MILAN

Allenatore: Stefano Pioli (confermato)

Acquisti: Loftus-Cheek (c, Chelsea), Sportiello (p, Atalanta), Raveyre (p, Saint-Etienne), L.Romero (a, Lazio), Pulisic (a, Chelsea), Reijnders (c, AZ Alkmaar), Okafor (a, Salisburgo), Alex Jimenez (d, Real Madrid), Chukwueze (a, Villarreal), Musah (c, Valencia), Pellegrino (d, Platense), Jovic (a, Fiorentina);

Cessioni: Z.Ibrahimovic (a, fine carriera), Tonali (c, Newcastle), Tatarusanu (p, Abha), Gabbia (d, Villarreal), Rebic (a, Besiktas), Vasquez (p, Sheffield Wednesday), De Ketelaere (c, Atalanta), Saelemaekers (c, Bologna), Bakayoko (c, Lorient), Dest (d, PSV);

MONZA

Allenatore: Raffaele Palladino (confermato)

Acquisti: Cittadini (d, Atalanta), Gagliardini (c, Inter), V. Carboni (a, Inter), Kyriakopoulos (d, Sassuolo), Gori (p, Perugia), D’Ambrosio (d, Inter), Antunovic (a, Hajduk Spalato), Akpa Akpro (c, Empoli), Colombo (a, Milan);

Cessioni: Marrone (d, Lecce), Gytkjaer (a, Venezia), Donati (d, svincolato), Barberis (c, Pisa), Cragno (p, Sassuolo), Ranocchia (c, Empoli), Carlos Augusto (d, Inter), Rovella (c, Lazio), Valoti (c, Pisa), Petagna (a, Cagliari);

NAPOLI

Allenatore: Rudi Garcia (nuovo)

Acquisti: Natan (d, Bragantino), Cajuste (c, Reims), Lindstrom (c, Eintracht Francoforte);

Cessioni: Kim Min Jae (d, Bayern Monaco), Bereszynski (d, Empoli); Lozano (a, PSV Eindhoven);

ROMA

Allenatore: José Mourinho (confermato)

Acquisti: Ndicka (d, Eintracht Francoforte), Aouar (c, Lione), Kristensen (d, Leeds), Guerrero (a, Real Madrid), Paredes (c, Juventus), Renato Sanches (c, PSG), Azmoun (a, Leverkusen), Lukaku (a, Inter);

Cessioni: Tahirovic (c, Ajax), Missori (d, Sassuolo), Volpato (c, Sassuolo), Darboe (c, LASK), Providence (a, Hartberg), Vina (d, Sassuolo), Villar (c, Granada), Ibañez (d, Al Ahli), Matic (c, Rennes), Faticanti (c, Lecce);

SALERNITANA

Allenatore: Paulo Sousa (confermato)

Acquisti: Costil (p, Lille), Legowski (c, Pogon Stettino), Stewart (a, Mount Pleasant), Ikwuemesi (a, Celje), Jovane Cabral (a, Sporting), Martegani (c, San Lorenzo), Tchaouna (a, Rennes);

Cessioni: Troost-Ekong (d, PAOK Salonicco), Piatek (a, Basaksehir), Vilhena (c, Panathinaikos), Bonazzoli (a, Verona), Sepe (p, Lazio), Crngoj (c, Reggiana);

SASSUOLO

Allenatore: Alessio Dionisi (confermato)

Acquisti: Missori (d, Roma), Volpato (c, Roma), Mulattieri (a, Frosinone), Viti (d, Nizza), Boloca (c, Frosinone), Cragno (p, Monza), Vina (d, Roma), Lipani (c, Genoa), Racic (c, Braga), Pedersen (d, Feyenoord), Castillejo (a, Valencia)

Cessioni: Frattesi (c, Inter), Marchizza (d, Frosinone), Harroui (c, Frosinone), Romagna (d, Reggiana), Müldür (d, Fenerbahce), Rogerio (d, Wolfsburg), Maxime Lopez (c, Fiorentina), Antiste (a, Reggiana);

TORINO

Allenatore: Ivan Juric (confermato)

Acquisti: Bellanova (d, Inter), Haveri (d, Rimini), Popa (p, FC Voluntari), Tameze (c, Verona), Sazonov (d, Dinamo Mosca), Soppy (c, Atalanta), Zapata (a, Atalanta);

Cessioni: Aina (d, Nottingham Forest), Adopo (c, Atalanta), Warming (a, Brann), Singo (d, Monaco), Verdi (c, Como), Berisha (p, Empoli), Bayeye (d, Ascoli);

UDINESE

Allenatore: Andrea Sottil (confermato)

Acquisti: Quina (c, Watford), Zarraga (c, Athletic), Brenner (a, Cincinnati), Zemura (d, Bournemouth), Lucca (a, Ajax), Kabasele (d, Watford), João Ferreira (d, Watford), Aké (c, Dijon), Okoye (p, Watford), Kristensen (d, Aarhus), Davis (a, Watford), Payero (c, Middlesbrough), Tivkic (d, Bayern II);

Cessioni: Udogie (d, Tottenham), Arslan (c, Melbourne City), Pereyra (c, svincolato), Zeegelaar (d, svincolato), Buta (d, Gil Vicente), Becão (d, Fenerbahce), Beto (a, Everton), Nestorovski (a, Ascoli);

VERONA

Allenatore: Marco Baroni (nuovo)

Acquisti: Mboula (a, Racing Santander), Saponara (c, Fiorentina), Bonazzoli (a, Salernitana), Folorunsho (c, Bari), Serdar (c, Hertha Berlino), Tchatchoua (a, Charleroi), Charlys (c, Vitoria Sport Clube), Suslov (c, Groningen)

Cessioni: Sulemana (d, Cagliari), Tameze (c, Torino), Veloso (c, Pisa), Ceccherini (d, Karagumruk), Lasagna (a, Karagumruk);