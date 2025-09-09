Cuore Italia! Israele sconfitta 4-5 dopo una gara folle

ISRAELE- ITALIA 4-5

Sorpassi, controsorpassi e infine il verdetto sul filo di lana. La sfida con la quale l’Italia ha messo a sedere Israele con il pirotecnico punteggio di 5-4 con una rete segnata da Tonali nei minuti di recupero non è certo di quelle di cui consigliare la visione ai sofferenti di cuore. Si è infatti trattato per una sfida da coronarie forti in cui Israele aveva cominciato meglio ma vi è poi stata una ripresa della squadra di Gennaro Gattuso che, dopo essere finita ancora sotto e aver rimontato di nuovo, si è alzata in quota e sembrava riuscire a imporsi definitivamente. Poi un nuovo pareggio degli israeliani che sembrava ormai scolpire il risultato nella pietra e, al 46′ della ripresa, il definitivo rovesciamento del punteggio a favore della pattuglia azzurra. Una buona prova di carattere che va a fare piazza pulita delle voci che rimarcavano, nella vittoria contro l’Estonia, la debolezza dell’avversaria e sottolinea come anche contro le squadre ben organizzate come Israele la pattuglia azzurra plasmata dal tecnico di Corigliano Calabro sappia sfoderare personalità. Tonali e compagni sono adesso secondi a nove punti con Israele a tre lunghezze dalla Norvegia capolista ma con una migliore differenza reti rispetto agli avversari appena battuti. Israele mostra subito le sue intenzioni bellicose segnando al 4′ ma la rete è annullata per un carica di Lemkin su Donnarumma. La squadra di Ran Ben Shimon sembra avere maggiore sicurezz e lo conferma con la rete del vantaggio che giunge al 16′ con un’autorete di Locatelli nel tentativo di sventare un cross di Bitou. L’Italia prova a sbloccarsi con Retegui il cui tiro al minuto 21 è però deviato in corner. Israele cerca di prendere il largo con Shlomo al 270 ma il tiro è sull’esterno della rete. L’Italia abbozza una reazione convincente con una traversa colpita di destro al minuto 31 da Locatelli su punizione di Retegui. Al 40′, invece, Kean non sbaglia superando Peretz con un bolide da fuori area ancora su assist dell’attaccante dell’Atalanta. Israele non ci sta ma il tiro di Bitou al 47′ è disinnescato nel suo potenziale di minaccia da Donnarumma con un intervento in due tempi.

Al 7′ della ripresa Peretz riporta in quota Israele sfruttando un assist di Solomon e infilando Donnarumma di sinistro. Italia in ginocchio? Niente affatto, perchè al 9′ Kean, con una gran botta dal limite, riporta la gara in equilibrio. Stufa di fare l’inseguitrice, l’Italia prova a recitare la parte della lepre e al minuto 13 si porta in vantaggio per la prima volta con Politano su assist di Retegui. Israele non sta certo a guardare ma prima Bitou al minuto 19, poi Jeheskel e Peretz al 30′ mancano il nuovo pareggio. Al 36′ Raspadori ingrana la marcia veloce e, su assist di Frattesi, sigla il 4-2. Le due incollature di vantaggio sembrerebbero tranquillizzare gli azzurri ma Israele non si lascia addomesticare e, al 42′, complice un’autorete di Bastoni su tiro di Shua, si porta sul 3-4. Al minuto 44 arriva addirittura il pareggio di Peretz sugli sviluppi di una punizione di Mizrahi. Fine delle trasmissioni? Nemmeno a questo punto. L’Italia prova a far pendere la bilancia dalla sua parte e al 46′ scaglia il dardo che tramortisce definitivamente Israele sottoforma di un destro da fuori area di Tonali su imbeccata di Cambiaso. Nel finale Orsolini potrebbe addirittura siglare il 6-4 ma il suo tiro è ribattuto. E ora l’Italia può ricominciare a sperare nella qualificazione.