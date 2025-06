Il Bologna non resta…Immobile. Il centravanti pronto a vestire rossoblù

Il Bologna del diesse Giovanni Sartori è pronto a infiammare il calciomercato estivo con un colpo che potrebbe scuotere la Serie A: Ciro Immobile, ex capitano della Lazio e bomber di razza, è sempre più vicino a vestire la maglia rossoblù. Dopo un anno di esilio in Turchia con il Besiktas, dove ha comunque dimostrato il suo amore per il gol con 19 reti in 41 presenze, il centravanti di Torre Annunziata sembra determinato a rilanciarsi nel campionato italiano, e il Bologna potrebbe essere la destinazione ideale per scrivere un nuovo capitolo della sua gloriosa carriera. La piazza rossoblù è tradizionalmente adatta a rigenerare gli attaccanti italiani a fine carriera, vedansi le storie di Baggio, Di Vaio e Gilardino, ai quali potrebbe presto aggiungersi il quattro volte capocannoniere della serie A.

Secondo le ultime indiscrezioni, i contatti tra il Bologna e l’entourage del bomber, rappresentato dall’agente Alessandro Moggi, sono intensi e quotidiani. Il club emiliano vede molto positivamente la possibilità di piazzare un centravanti esperto e carismatico accanto ai giovani talenti Santiago Castro e Thijs Dallinga, entrambi destinati a rimanere. L’idea di averlo a disposizione già durante il ritiro estivo in Alto Adige stuzzica assai il tecnico, che non vede l’ora di inserirlo nei suoi schemi offensivi.

L’attaccante, che compirà 36 anni il prossimo febbraio, ha già dato il suo assenso al trasferimento, spinto dalla stima per il tecnico Vincenzo Italiano e dall’ambizione di giocare in un Bologna reduce da una stagione esaltante, culminata con la qualificazione in Europa League. Tuttavia, l’operazione non è priva di ostacoli: il principale nodo da sciogliere riguarda il contratto che lega Immobile al club di Istanbul fino al giugno 2026, con un ingaggio di circa 6,5 milioni di euro a stagione, cifra fuori portata per i parametri economici del Bologna. Nonostante ciò, la volontà del bomber di fare ritorno in Italia dovrebbe avere la meglio; l’accordo è ad un passo, scrive la redazione di Sky Sport, e dovrebbe concretizzarsi con un contratto annuale con opzione di prolungamento.

Perché Immobile al Bologna?

L’arrivo di Immobile rappresenterebbe un colpo strategico per il Bologna, non solo per il suo valore tecnico, ma anche per l’impatto che un giocatore della sua esperienza potrebbe avere su un gruppo giovane. Con oltre 200 gol all’attivo in Serie A, Ciro il Grande è considerato un “professore” del gol, capace di guidare e fare da chioccia ai giovani compagni di reparto Castro e Dallinga. Inoltre, la prospettiva di giocare in Europa League e di lavorare con un tecnico come Italiano, apprezzato per il suo calcio offensivo, rappresenta un’occasione ghiotta per un giocatore che non ha mai nascosto il desiderio di lasciare un segno nel calcio italiano.

Se l’affare dovesse andare in porto, il Bologna si assicurerebbe un attaccante di caratura internazionale (ha giocato molto anche all’estero, vestendo le maglie di Borussia Dortmund, Siviglia e appunto Besiktas), capace di garantire gol e carisma in un momento cruciale della sua ultima parte di carriera. Per i tifosi rossoblù, l’idea di vedere Ciro Immobile sotto le Due Torri sta già accendendo l’entusiasmo, in attesa di un’estate che potrebbe regalare un colpo di mercato memorabile.