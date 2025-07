Il Bologna si muove: 5 nomi sul taccuino per il dopo Ndoye

La caccia al dopo Dan Ndoye è ufficialmente aperta. Dopo la partenza dell’attaccante svizzero per il Nottingham Forest, il Bologna non ha posto tempo in mezzo e ha subito avviato uno scouting per individuare chi possa raccoglierne l’eredità. Un’eredità robusta fatta di sessantadue presenze e nove reti. La dirigenza felsinea ha voluto lasciarsi più strade aperte. Un nome altisonante è Diego Moreira, ex Benfica, Chelsea e Olympique Lione attualmente in terra alsaziana con i colori dello Strasburgo con cui è sceso in campo ventinove volte segnando due reti.

Dotato di una buona tecnica, Moreira è dotato di una duttilità che lo mette in condizione di giostrare disinvoltamente su ambedue le fasce. TuttoBologna Web indica però anche un’altra pista che porterebbe a Wesley dell’Al Nassr, omonimo del difensore appena approdato alla Roma dal Flamengo. Ex Corinthians dove ha disputato 49 partite segnando tre reti, Wesley Gassova è sceso in campo cinque volte con la formazione araba e nove con la nazionale carioca under 20 e ha avuto modo di distinguersi anche a livello continentale con l’oro conquistato quest’anno in Venezuela con il campionato sudamericano under 20.

Altri tre nomi, infine, potrebbero raccogliere il testimone dallo svizzero. Si tratta di Noah Okafor, Ruben Vargas e Luca Cepeda. Il primo, ex Basilea e Salisburgo, dopo un’esperienza non esaltante al Napoli è ritornato al Milan proprietario del suo cartellino ed è impiegabile tanto come centravanti quanto come ala. Ex Lucerna e Augusta, Vargas è invece attualmente in forza al Siviglia con le sue dieci presenze e due reti. Cepeda è un attaccante che milita nel Colo Colo con venti partite alle spalle condite da tre reti ed è nel giro della nazionale cilena dove ha totalizzato sette presenze e tre reti. Il Bologna si è quindi voluto creare più alternative nella consapevolezza di dover scegliere con estrema oculatezza chi debba ereditare il ruolo ricoperto da Ndoye con prestazioni di spessore in questi anni.