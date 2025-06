Il Bologna sogna in grande! Doppio colpo da urlo a parametro zero”

Bosniaco l’uno, marocchino l’altro. Punti in comune, due: essere attaccanti ed essere nel mirino del Bologna. Uno si chiama Edin Dzeko, ha già esperienze italiane targate Roma e Inter e potrebbe arrivare all’ombra delle due torri dai turchi del Fenerbahce. L’altro ha nome Hakim Ziyech, milita con i qatarioti dell’Al Duhail ed è un ex, tra le altre, di Chelsea e Ajax. Il Bologna non fa mistero di voler dilatare le dimensioni della sua rosa per poter affrontare in modo sufficientemente scafato il triplice impegno della prossima stagione in campionato, Coppa Italia ed Europa League.

“Il trend degli infortuni – dice con parole riportate da Sport Mediaset l’amministratore delegato dei felsinei Claudio Fenucci – suggerisce questo e le competizioni aumenteranno”. E quindi ecco la necessità di allargare la famiglia a disposizione di Vincenzo Italiano. Nei sogni degli emiliani vi è soprattutto Dzeko che potrebbe arrivare in rossoblù a parametro zero. Il trentanovenne attaccante bosniaco vorrebbe disporre di un terzo centravanti che possa supplire all’infortunato Castro. “A 39 anni – spiega Sport Mediaset- Dzeko non avrà pretese esagerate per quanto riguarda il minutaggio, ma può rappresentare un’arma preziosa a gara in corso e nella gestione delle grandi partite, specialmente in Europa”.

Le 141 presenze condite da 68 reti con la nazionale bosniaca sono la fulgida testimonianza dell’esperienza che è in grado di portare, unitamente al fatto di essere già un profondo conoscitore del calcio tricolore. Quanto a Ziyech, ha lasciato il Galatasaray per cercare gloria in Qatar. “L’ex Ajax però non si è ambientato – puntualizza Sport Mediaset- e vuole tornare in Europa e per Italiano sarebbe un jolly perfetto da utilizzare sulla trequarti”. Il suo piede migliore è il sinistro ma ha più volte dimostrato di sapersela cavare benone anche nelle conclusioni di destro. Entrambi i calciatori saranno svincolati a partire dal primo luglio. E, da allora, saranno corteggiabili in lungo e in largo dai rossoblù.