Il programma della 16ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

La 16^ giornata di Serie A si apre con Lazio-Cremonese sabato 20 dicembre alle 18:00. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria di gran cuore a Parma, decisa dalla rete di Noslin, dove una Lazio corsara ma anche brillante e tenace ha saputo far fronte alla doppia inferiorità numerica, per via dell’espulsione di Zaccagni prima e di Basic poi. Ora che gli uomini di Sarri iniziano ad assimilare le idee del Mister, occorre dare seguito alle ultime buone prestazioni e trovare un po’ di continuità anche nei risultati. Per farlo bisogna avere la meglio su una Cremonese reduce dal ko di misura contro il Torino, ma che quest’anno è stata più volte capace di sorprendere anche con le grandi. Il match si preannuncia interessante.

Alle 20:45 il match di giornata: Juventus-Roma. Dopo il successo pesante e per niente scontato al Dallara contro il Bologna, Luciano Spalletti ritrova un’altra ex squadra nel giro poche settimane, in una sfida che può valere tanto in ottica quarto posto. Per i bianconeri una vittoria contro i giallorossi porterebbe un balzo in avanti in classifica e forse anche una svolta per il morale, dato l’andamento ancora molto discontinuo. D’altra parte per la Roma di Gasperini, ora a meno 3 dalla vetta dopo il successo casalingo contro il Como, la grande occasione di portarsi in testa alla classifica, seppur a pari punti e solo virtualmente, visti gli impegni di Supercoppa di Inter, Milan e Napoli, ma soprattutto l’obbligo di un salto di qualità contro le grandi, unico neo di questa prima parte di campionato. Per entrambe le squadre si tratta di un esame sul proprio valore.

Venendo alla domenica alle 12:30 c’è Cagliari-Pisa. I sardi sono reduci dalla sconfitta per 2-1 a Bergamo, con il sapore della beffa per il goal decisivo subito a 9 minuti dalla fine e poco dopo aver siglato il pareggio e cercano il riscatto in una vera e propria sfida salvezza. Di fronte si presenta un Pisa reduce dal Ko interno contro il Lecce e che di certo non può permettersi di perdere il secondo scontro diretto consecutivo. Alla Unipol Domus si prospetta una sfida a dir poco combattuta.

Alle 15:00 è in programma Sassuolo-Torino. I neroverdi vengono dall’ottimo pareggio di San Siro contro il Milan, con due reti da cineteca e un Pinamonti in versione uomo assist, e si godono un momento roseo, apprestandosi con fiducia al match contro un Torino reduce dalla vittoria contro la Cremonese. La sfida contrappone da un lato chi non ha pressione per via dell’ottimo stato di classifica; dall’altra chi è assetato di punti.

Alle 18:00 Fiorentina-Udinese. La viola è ormai in un tunnel senza fine, sola all’ultimo posto, dopo aver perso anche lo scontro diretto contro il Verona, incassando così il 9°ko in campionato, con ben 25 punti in meno rispetto allo scorso anno dopo 15 giornate e, secondo le statistiche, il peggior andamento dalla stagione ‘28/’29. Come ogni weekend si rinnova l’imperativo di centrare la prima vittoria in Serie A della stagione per provare a coltivare la speranza di risollevare una stagione che sembra già compromessa. Per farlo c’ è da superare un Udinese forte del grande successo sul Napoli.

Il posticipo delle 20:45 è Genoa-Atalanta. Dopo la vittoria contro il Cagliari, gli uomini di Palladino vanno a caccia del secondo successo consecutivo in Serie A, per provare a inanellare una serie di vittorie e raddrizzare un campionato al momento meno entusiasmante del percorso in Champions League. Di fronte c’è però un Genoa rigenerato dalla cura De Rossi e che, anche nella sconfitta interna contro l’Inter, ha dimostrato personalità, carattere e un entusiasmo ritrovato, in sintonia con tutto l’ambiente.