Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Il programma della 16ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

In una giornata di serie A dimezzata per via della Supercoppa in Arabia Saudita, sia in vetta che in coda c’è chi può approfittare per migliorare la classifica, anche solo virtualmente.

Dic 19, 20252 Lettura
STUTTGART, GERMANY - NOVEMBER 06: Gian Piero Gasperini, Head Coach of Atalanta, reacts during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between VfB Stuttgart and Atalanta BC at Stuttgart Arena on November 06, 2024 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 16^ giornata di Serie A si apre con Lazio-Cremonese sabato 20 dicembre alle 18:00. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria di gran cuore a Parma, decisa dalla rete di Noslin, dove una Lazio corsara ma anche brillante e tenace ha saputo far fronte alla doppia inferiorità numerica, per via dell’espulsione di Zaccagni prima e di Basic poi. Ora che gli uomini di Sarri iniziano ad assimilare le idee del Mister, occorre dare seguito alle ultime buone prestazioni e trovare un po’ di continuità anche nei risultati. Per farlo bisogna avere la meglio su una Cremonese reduce dal ko di misura contro il Torino, ma che quest’anno è stata più volte capace di sorprendere anche con le grandi. Il match si preannuncia interessante.

Alle 20:45 il match di giornata: Juventus-Roma. Dopo il successo pesante e per niente scontato al Dallara contro il Bologna, Luciano Spalletti ritrova un’altra ex squadra nel giro poche settimane, in una sfida che può valere tanto in ottica quarto posto. Per i bianconeri una vittoria contro i giallorossi porterebbe un balzo in avanti in classifica e forse anche una svolta per il morale, dato l’andamento ancora molto discontinuo. D’altra parte per la Roma di Gasperini, ora a meno 3 dalla vetta dopo il successo casalingo contro il Como, la grande occasione di portarsi in testa alla classifica, seppur a pari punti e solo virtualmente, visti gli impegni di Supercoppa di Inter, Milan e Napoli, ma soprattutto l’obbligo di un salto di qualità contro le grandi, unico neo di questa prima parte di campionato. Per entrambe le squadre si tratta di un esame sul proprio valore.

Venendo alla domenica alle 12:30 c’è Cagliari-Pisa. I sardi sono reduci dalla sconfitta per 2-1 a Bergamo, con il sapore della beffa per il goal decisivo subito a 9 minuti dalla fine e poco dopo aver siglato il pareggio e cercano il riscatto in una vera e propria sfida salvezza. Di fronte si presenta un Pisa reduce dal Ko interno contro il Lecce e che di certo non può permettersi di perdere il secondo scontro diretto consecutivo. Alla Unipol Domus si prospetta una sfida a dir poco combattuta.

Alle 15:00 è in programma Sassuolo-Torino. I neroverdi vengono dall’ottimo pareggio di San Siro contro il Milan, con due reti da cineteca e un Pinamonti in versione uomo assist, e si godono un momento roseo, apprestandosi con fiducia al match contro un Torino reduce dalla vittoria contro la Cremonese. La sfida contrappone da un lato chi non ha pressione per via dell’ottimo stato di classifica; dall’altra chi è assetato di punti.

Alle 18:00 Fiorentina-Udinese. La viola è ormai in un tunnel senza fine, sola all’ultimo posto, dopo aver perso anche lo scontro diretto contro il Verona, incassando così il 9°ko in campionato, con ben 25 punti in meno rispetto allo scorso anno dopo 15 giornate e, secondo le statistiche, il peggior andamento dalla stagione ‘28/’29. Come ogni weekend si rinnova l’imperativo di centrare la prima vittoria in Serie A della stagione per provare a coltivare la speranza di risollevare una stagione che sembra già compromessa. Per farlo c’ è da superare un Udinese forte del grande successo sul Napoli.

Il posticipo delle 20:45 è Genoa-Atalanta. Dopo la vittoria contro il Cagliari, gli uomini di Palladino vanno a caccia del secondo successo consecutivo in Serie A, per provare a inanellare una serie di vittorie e raddrizzare un campionato al momento meno entusiasmante del percorso in Champions League. Di fronte c’è però un Genoa rigenerato dalla cura De Rossi e che, anche nella sconfitta interna contro l’Inter, ha dimostrato personalità, carattere e un entusiasmo ritrovato, in sintonia con tutto l’ambiente.

 

0 Shares

Articoli correlati

Le probabili formazioni della 16ª giornata di Serie A 2025/26

Dic 19, 2025

Alla Roma basta Wesley, Como sconfitto 1-0 e quarto posto consolidato

Dic 16, 2025

Roma-Como, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Dic 15, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.