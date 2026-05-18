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Premier League

Il West Ham crolla e vede l’incubo retrocessione, United show

Nelle partite della domenica della 37^ giornata di Premier League il West Ham crolla in casa del Newcastle per 3-1 e si avvicina alla Championship: retrocessione ad un passo. Il Manchester United piega il Nottingham Forest 3-2. Il Sunderland consegna 3 gol a domicilio all’Everton: finisce 1-3. Pareggio pieno di gol e spettacolo tra Brentford e Crystal Palace: 2-2. Il Leeds supera di misura il Brighton.

Mag 18, 20262 Lettura
Manchester United's Benjamin Sesko (centre) celebrates scoring their side's third goal of the game with team-mates Diogo Dalot (left) and Matheus Cunha during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Sunday March 15, 2026.

Quattro le partite giocate nel pomeriggio della domenica per la 37^ giornata di Premier League. Pareggio 2-2 tra Brentford e Crystal Palace, successo del Sunderland in casa dell’Everton per 3-1 e del Leeds contro il Brighton 1-0. Pari anche tra Wolves e Fulham 1-1.

NEWCASTLE-WEST HAM 3-1

Il West Ham è a un passo dalla retrocessione in Championship. La squadra di Espirito Santo ha perso per 3-1 contro il Newcastle. A decidere la partita una doppietta di Osula e la rete di Woltemade. Per gli Hammers, invece, in gol Castellanos. La retrocessione potrebbe già arrivare il 18 maggio, in caso di successo del Tottenham nella gara contro il Chelsea. Gli Spurs sono artefici del proprio destino: anche la differenza reti, primo criterio in caso di arrivo a pari punti, dice Spurs -9 e Hammers -22: solo finendo con più punti del Tottenham il West Ham rimarrebbe in Premier.

MANCHESTER UNITED-NOTTINGHAM FOREST 3-2

Torna a vincere anche il Manchester United, che dopo il pareggio senza reti con il Sunderland, batte 3-2 il Nottingham Forest all’Old Trafford e conferma il terzo posto in classifica con 68 punti con un vantaggio di 6 lunghezze dall’Aston Villa, che venerdì ha sconfitto il Liverpool per 4-2. Per i padroni di casa a segno Shaw al 5′ minuto, Cunha al 55′ minuto e Mbeumo al 76′ minuto; per il Nottingham Forest a segno Morato al minuto 52 e Gibbs-White al 77’ minuto. I Red Devils, che al triplice fischio hanno salutato definitivamente Casemiro che a fine stagione lascerà Manchester. Inoltre, c’è stato un record significativo per Bruno Fernandes: il capitano del Manchester United, è arrivato a 20 assist in stagione, il massimo di sempre in Premier raggiunto in precedenza solo da Thierry Henry e Kevin De Bruyne.

EVERTON-SUNDERLAND 1-3

Tre gol, ma in trasferta, per il Sunderland, che si impone 3-1 sull’Everton dopo essere passato in svantaggio: alla rete di Rohl, arrivata al 43′ minuto, rispondono Brobbey al 59′ minuto, Isidor, quasi in chisura di gara al 90′ minuto e Le Fee all’inizio del recupero, al minuto 91.

BRENTFORD-CRYSTAL PALACE 2-2

Il Brentford, ottavo in classifica, pareggia per 2-2 contro il Crystal Palace. Una doppia rimonta per i padroni di casa, con una doppietta di Ouattara che ha recuperato quelle di Sarr e di Wharton.

LEEDS-BRIGHTON 1-0

Il Leeds United vince di misura contro il Brighton: decisivo il gol di Calvert-Lewin al 96′ minuto in pieno recupero.

WOLVERHAMTPON-FULHAM 1-1

Il Wolverhampton già retrocesso, invece, pareggia con il Fulham: 1-1. Manè aveva aperto le danze al 25’ minuto portando in vantaggio i Wolves, mentre il Fulham ha trovato la rete del pareggio grazie ad un rigore trasformato da Robinson al 3’minuto di recupero del primo tempo.

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