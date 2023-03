Lewis Ferguson, un talento scozzese tutto da scoprire

Stiamo conoscendo un nuovo talento nel nostro campionato, un talento che ha preso in mano le chiavi del centrocampo del Bologna, un centrocampista di cui il Bologna adesso non può proprio farne a meno, un talento che per tanti fino ad oggi risultava sconosciuto al mondo del calcio, ma Lewis Ferguson ci ha messo veramente poco tempo per farsi conoscere; classe 1999, un giovane con una personalità da veterano, cresciuto con Frank Lampard come idolo, come ispirazione, come giocatore da emulare, sta diventando sempre di più un uomo mercato, ma la società rossoblu non vuole certo liberarsi di un talento così.

Lo stesso giocatore scozzese in un’intervista ha confermato di voler rimanere almeno altri due anni, perché Bologna lo ha fatto crescere tanto, nel Bologna ha trovato fiducia, ha trovato una società pronta a scommettere su di lui, e che scommessa, Giovanni Sartori che di talenti se ne intende, ha concluso una grande operazione, riuscendo a strapparlo all’Aberdeen per poco più di 3 milioni e adesso, a detta del suo agente, ne vale almeno 9-10; un giocatore che ha già collezionato 21 presenze e 4 gol in serie A, anche se l’inizio con la maglia rossoblu è stato tutt’altro che in discesa, le prime due gare di campionato saltate, per una vecchia squalifica ancora da scontare dal campionato scozzese, le prime partite nelle quali trovava poco spazio, a ottobre la non convocazione in Nazionale.

L’esperienza italiana sembrava iniziare nel modo sbagliato ma poi Thiago Motta, ha visto qualcosa in lui, ha trovato la chiave giusta, lo ha reinventato trequartista per sfruttare la sua esplosività, i suoi tempi d’inserimento perfetti, la sua capacità realizzativa e tutto questo ha portato i suoi frutti, ha portato risultati inaspettati per il talento scozzese che però adesso non si vuole fermare, ha riconquistato la nazionale, infatti è stato convocato dalla sua Scozia per le gare di qualificazione a Euro2024, ha tanta voglia di mettersi ancora in discussione, ha tanta voglia di mettersi ancora in mostra e dimostrare quel talento che fino a poco tempo fa risultava sconosciuto a tanti, un talento sul quale adesso però in tanti ci hanno messo gli occhi addosso, il Bologna è pronto a sedersi a tavolino per proporre al giocatore un meritatissimo adeguamento di contratto, perché il Bologna che per primo lo ha scoperto, non vuole farselo scappare proprio sul più bello.