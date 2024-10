L’Inghilterra rialza la testa, la Grecia resta in vetta. Norvegia ko

Nella quarta giornata di Nations League, l’Inghilterra batte la Finlandia 3-1 con i gol di Grealish, Alexander-Arnold e Rice. Tuttavia, la Grecia resta in vetta al Gruppo 2 di Lega B, superando l’Irlanda 2-0 grazie a Bakasetas e Mantalos. Nel Gruppo 3, clamorosa sconfitta per la Norvegia di Haaland, travolta 5-1 dall’Austria, con doppietta di Arnautovic.

LEGA B

GRUPPO 2

FINLANDIA- INGHILTERRA 1-3

Dopo il clamoroso stop casalingo contro la Grecia, l’Inghilterra si riscatta con decisione mettendo a sedere la Finlandia come già le era riuscito all’andata quando ebbe la meglio per 2-0. Gli scandinavi, invece, non sono praticamente ancora entrati nella Nations avendo subito la quarta sconfitta in altrettante gare. L’Inghliterra passa al minuto 18 con Grealish che riceve un passaggio filtrante di Angel Gomes e beffa Hradecky. Al 29′ della ripresa arriva il raddoppio con una punizione di Alexander Arnold concessa per un fallo su Bellingham. Al 39′ Rice riceve da Ollie Watkins e infila Hradecky con una conclusione dall’area piccola. La Finlandia di Markku Kanerva segna il gol della bandiera al minuto 42 con un’incornata di Hoskonen.

GRECIA- IRLANDA 2-0

Quarta partita, quarta vittoria. La Grecia di Ivan Jovanovic prosegue come un rullo compressore sulle avversarie il suo cammino di Nations League. Nove le reti segnate dagli ellenici contro una soltanto subita. Al 3′ della ripresa la Grecia si porta in vantaggio con un tiro dal limite di Bakasetas su assist di Tzolis. Al 46′ della ripresa gli ellenici raddoppiano con un tiro dal limite di Mantalos. Per gli irlandesi, incapaci di dare continuità alla vittoria in terra di Finlandia, si tratta invece della terza sconfitta in quattro gare.

GRUPPO 3

KAZAKISTAN- SLOVENIA 0-1

Vittoria all’andata , vittoria al ritorno. Dopo averlo strapazzato in casa per 3-0, la Slovenia riserva lo stesso trattamento al Kazakistan anche a campi invertiti. La compagine di Matjaz Kek ha la meglio su quella di Stanislav Cherchesov grazie a una rete di Mlakar al 10′ della seconda frazione su assist di Janza. Kazakistan in piena crisi con la terza sconfitta di fila e alla quarta partita senza riuscire a segnare. I kazaki hanno una differenza reti di meno otto.

AUSTRIA- NORVEGIA 5-1

Austria a valanga sulla malcapitata Norvegia. Dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio, la nazionale di Ralf Rangnick è decollata con decisione nella ripresa ispirata soprattutto dall’interista Arnautovic autore di una doppietta. In seguito a un palo colpito dalla Norvegia con l’attaccante del Manchester City Haaland al 6′, l’Austria passa in vantaggio al minuto 8 con l’interista Arnautovic che riceva la sfera da Baumgartner e fa secco Nyland. Al 39′ la nazionale della terra dei fiordi riacciuffa il pareggio con un’incornata di Sorloth che sfrutta a dovere un cross di Ryerson. Al 3′ della ripresa Olsen commette fallo su Baumgartner ed è rigore per l’Austria. Dagli undici metri Arnautovic non sbaglia colorando di gloria la sua serata con la doppietta personale. L’Austria sembra dilagare e al 13′ piazza il tris con un’incornata di Lienhart su corner di Schmid. Al 17’arriva addirittura il poker con un’incornata di Posch su cross di Sabitzer. Ormai non vi è più partita e al 26′ Gregoritsch, sempre di testa, su cross di Sabitzer, serve il pokerissimo. La Norvegia perde così l’imbattibilità dopo tre giornate positive con il pareggio con il Kazakistan e le vittorie casalinghe con Austria e Slovenia.

LEGA C

GRUPPO 4

ARMENIA- MACEDONIA DEL NORD 0-2

Vittoria per 2-0, esattamente come nel match d’andata. Ancora una volta la Macedonia del Nord mette preziose risorse nel salvadanaio della classifica superando l’Armenia. La nazionale di mister Blagoja Milewski resta imbattuta e conquista sia la terza vittoria consecutiva sia la terza partita di fila senza subire reti. Dimitrievski e compagni hanno un’ottima differenza reti di più sette grazie agli otto sigilli realizzati e alla sola rete al passivo subita nel match d’esordio contro le Far Oer. Per l’Armenia, invece, dopo la vittoria della prima giornata contro la Lettonia la luce sembra essersi spenta con due sconfitte con la Macedonia e un solo pareggio con le Far Oer. I gol partita degli ospiti sono stati realizzati nei minuti finali. Al 27′ è andato a bersaglio Miovski con un tiro dal limite, al 40′ Alimi su assist di Alioski.

FAR OER- LETTONIA 1-1

Le Far Oer provano a scappare ma la Lettonia le riprende e finisce così con una rete per parte. Per i padroni di casa di mister Hakan Ericson è il secondo pareggio consecutivo e il terzo in quattro partite, per la nazionale di Paolo Nicolato, invece, un parziale riscatto dallo stop subito dalla Macedonia del Nord. Al 40′ le Far Oer passano in vantaggio, Sorensen riceve da Hendriksson e di destro non lascia scampo a Matrevics. Al 24′ della ripresa, però, la Lettonia perviene al pareggio con Sits su cross di Ciganiks.

LEGA D

GRUPPO 1

LIECHTENSTEIN- GIBILTERRA 0-0

Pareggio all’andata, pareggio al ritorno. Anche nella terra del principato Liechtenstein e Gibilterra non si fanno male pareggiando a reti bianche. Per la nazionale di casa, che non ha ancora vinto una gara in Nations, si tratta del secondo pareggio consecutivo. Gibilterra resta invece sinora imbattuta dopo il pareggio con lo stesso Liechtenstein sul campo amico e la vittoria contro San Marino. La nazionale del principato allenata da Konrad Funfstuck recrimina per avere fallito proprio all’ultimo minuto di gioco un calcio di rigore con Hasler che si è fatto parare l’esecuzione da Banda. La massima punizione era stata concessa per fallo di Dan Bent, poi espulso per doppia ammonizione , su Traber.

GRUPPO 2

MALTA- MOLDAVIA 1-0

Vendetta, tremenda vendetta. Malta si impone per 1-0 sulla Moldavia davanti al pubblico amico e le restituisce in parte lo 0-2 subito all’andata. La nazionale di Davide Mazzotta ha avuto la meglio sugli avversari grazie alla rete di Teuma che, al 42′ della ripresa, ha trasformato un penalty concesso per un fallo di Baboglo su Tuma. Per Malta è la seconda vittoria di fila dopo quella nella tana di Andorra. Per la Moldavia di Serhei Clesenco, invece, è il primo stop dopo le vittorie con Malta e Andorra nelle quali, peraltro, non aveva subito alcuna rete.