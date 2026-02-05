Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Coppa Italia

L’Inter vola in semifinale: 2-1 al Torino, decidono Bonny e Diouf

Chivu supera il turno anche grazie al debuttante Kamate, autore di un grande assist: Napoli o Como il prossimo avversario

Feb 5, 20262 Lettura
Federico Dimarco and Marcus Thuram of Inter FC celebrating after a goal during the Italian Serie A football match between Inter FC and Pisa Sporting Club on January 23th, 2026 at Giuseppe Meazza San Siro Siro stadium in Milan, Italy. Photo Tiziano Ballabio

INTER- TORINO 2-1
35’ Bonny (I), 3’ st Diouf (I), 11’ st Kulenovic (T)

Vince l’Inter ma il Torino esce a testa alta dopo una buona prova di carattere. Sotto di due reti, i granata hanno rischiato di riaprire i giochi e recriminano sulla rete annullata a Prati per un fuorigioco millimetrico che avrebbe potuto spingere la sfida sino ai supplementari. Nella pattuglia nerazzurra è brillato l’astro nascente di Issaka Kamate, già punto di riferimento dell’Inter Under 23 e in grado di colorare di gloria la sua serata con l’assist che ha permesso a Bonny di segnare la prima rete. I nerazzurri attendono adesso in semifinale la vincitrice di una sfida che si annuncia infuocata tra Napoli e Como.

L’Inter prova a graffiare già al 5′ ma la conclusione di sinistro di Bonny dopo un’azione elaborata è una telefonata a Paleari. Al 9′ Njie crea un po’ di scompiglio in area nerazzurra e la difesa di casa sbroglia la situazione con un po’ d’affanno. L’Inter cerca di penetrare nelle maglie della difesa granata che però alza bene gli argini. Al minuto 20, però, per poco Carlos Augusto non fa bingo con una forte conclusione di sinistro dal limite su assist di Mkhitaryan che si stampa sulla traversa. Al minuto 31 il Torino ha una buona occasione con Prati che, servito da Vlasic, dal limite dell’area conclude però alto. L’equilibrio si rompe al minuto 35 quando Kamate pennella un cross dalla sinistra per l’ex Parma Bonny che ringrazia e infila Paleari di testa. Il Torino non accusa però il colpo e, anzi, al 45′, sfiora il pareggio con un’incornata di Kulenovic su cross dalla sinistra di Anjorin che termina però oltre la traversa.

La ripresa si apre subito bene per l’Inter che, al minuto 3, perviene al raddoppio con Diouf, autore di un tiro da distanza ravvicinata su assist di Thuram dalla destra. Il Torino, anche in questo caso, non si scompone. Al 5′ Njie, dalla distanza, impegna Martinez in una parata a terra. Un minuto dopo è ancora lui a pescare Vlasic che però, dal limite, ottiene solo una deviazioine in corner. Chivu sostituisce l’infortunato Bonny con Pio Esposito e manda in campo Lautaro Martinez per Thuram e Sucic per Mkhitaryan. E’ però il Torino ad accorciare le distanze al minuto 12 con un’incornata di Kulenovic su cross dalla destra di Pedersen. Al minuto 18 l’Inter cerca di ritracciare il fossato precedente ma Frattesi, pur sbucando di testa su cross di Cocchi, non è preciso. Sempre lui, al 20′, impegna Paleari con un tiro di sinistro. Al 28′ il Torino accarezza l’illusione del pareggio con un’incornata a bersaglio di Prati su lancio di Obrador. L’arbitro Matteo Marchetti, però, annulla per fuorigioco sostenendo che Prati sia oltre il piede di Francesco Pio Esposito. Al minuto 33 Lautaro Martinez ha l’occasione di mettere il punto esclamativo su imbeccata di Pio Esposito ma conclude ampiamente fuori misura. Le speranze di qualificazione dei granata si spengono al minuto 45 con un destro a giro di Prati a fil di palo.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Feb 5, 2026

Inter-Torino, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Feb 4, 2026

Nico Paz e Morata ribaltano la Fiorentina! Il Como vola ai quarti

Gen 28, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.