L’Inter vola in semifinale: 2-1 al Torino, decidono Bonny e Diouf

INTER- TORINO 2-1

35’ Bonny (I), 3’ st Diouf (I), 11’ st Kulenovic (T)

Vince l’Inter ma il Torino esce a testa alta dopo una buona prova di carattere. Sotto di due reti, i granata hanno rischiato di riaprire i giochi e recriminano sulla rete annullata a Prati per un fuorigioco millimetrico che avrebbe potuto spingere la sfida sino ai supplementari. Nella pattuglia nerazzurra è brillato l’astro nascente di Issaka Kamate, già punto di riferimento dell’Inter Under 23 e in grado di colorare di gloria la sua serata con l’assist che ha permesso a Bonny di segnare la prima rete. I nerazzurri attendono adesso in semifinale la vincitrice di una sfida che si annuncia infuocata tra Napoli e Como.

L’Inter prova a graffiare già al 5′ ma la conclusione di sinistro di Bonny dopo un’azione elaborata è una telefonata a Paleari. Al 9′ Njie crea un po’ di scompiglio in area nerazzurra e la difesa di casa sbroglia la situazione con un po’ d’affanno. L’Inter cerca di penetrare nelle maglie della difesa granata che però alza bene gli argini. Al minuto 20, però, per poco Carlos Augusto non fa bingo con una forte conclusione di sinistro dal limite su assist di Mkhitaryan che si stampa sulla traversa. Al minuto 31 il Torino ha una buona occasione con Prati che, servito da Vlasic, dal limite dell’area conclude però alto. L’equilibrio si rompe al minuto 35 quando Kamate pennella un cross dalla sinistra per l’ex Parma Bonny che ringrazia e infila Paleari di testa. Il Torino non accusa però il colpo e, anzi, al 45′, sfiora il pareggio con un’incornata di Kulenovic su cross dalla sinistra di Anjorin che termina però oltre la traversa.

La ripresa si apre subito bene per l’Inter che, al minuto 3, perviene al raddoppio con Diouf, autore di un tiro da distanza ravvicinata su assist di Thuram dalla destra. Il Torino, anche in questo caso, non si scompone. Al 5′ Njie, dalla distanza, impegna Martinez in una parata a terra. Un minuto dopo è ancora lui a pescare Vlasic che però, dal limite, ottiene solo una deviazioine in corner. Chivu sostituisce l’infortunato Bonny con Pio Esposito e manda in campo Lautaro Martinez per Thuram e Sucic per Mkhitaryan. E’ però il Torino ad accorciare le distanze al minuto 12 con un’incornata di Kulenovic su cross dalla destra di Pedersen. Al minuto 18 l’Inter cerca di ritracciare il fossato precedente ma Frattesi, pur sbucando di testa su cross di Cocchi, non è preciso. Sempre lui, al 20′, impegna Paleari con un tiro di sinistro. Al 28′ il Torino accarezza l’illusione del pareggio con un’incornata a bersaglio di Prati su lancio di Obrador. L’arbitro Matteo Marchetti, però, annulla per fuorigioco sostenendo che Prati sia oltre il piede di Francesco Pio Esposito. Al minuto 33 Lautaro Martinez ha l’occasione di mettere il punto esclamativo su imbeccata di Pio Esposito ma conclude ampiamente fuori misura. Le speranze di qualificazione dei granata si spengono al minuto 45 con un destro a giro di Prati a fil di palo.