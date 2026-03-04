Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Coppa Italia

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Dopo il primo match disputato tra Como e Inter, ora tocca a Palladino e Sarri riuscire a portare a casa un risultato utile per il ritorno

BERGAMO, ITALY - FEBRUARY 25: Gianluca Scamacca of Atalanta warms up prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg match between Atalanta BC and Borussia Dortmund at Stadio di Bergamo on February 25, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

La sfida di ieri sera tra Como e Inter non ha dato quel fascino e divertimento che in tanti si sarebbero potuti aspettare, soprattutto per il modo in cui le due formazioni interpretano il calcio, ma entrambe hanno preferito “studiarsi” a vicenda in vista del ritorno a ‘San Siro’, gettando di fatto le chance di portarsi già avanti con il punteggio.

Questa sera invece si vedrà in scena un match inaspettato, tra Lazio e Atalanta, con i biancocelesti arrivati a questo punto della competizione dopo aver eliminato il Bologna di Vincenzo Italiano campione in carica ai calci di rigore, nella gara secca disputata al ‘Dall’Ara’.

Nerazzurri top, biancocelesti in stand-by

La ‘Dea’ ha compiuto una straordinaria impresa contro la Juventus per 3-0 alla ‘New Balance Arena’, ma oramai non è più una novità, soprattutto dopo quanto successo nella partita di ritorno contro il Borussia Dortmund, valida per il ritorno dei playoff di ‘Champions League’.

Ultimamente però i nerazzurri hanno commesso un passo falso contro il Sassuolo di Berardi in campionato, perdendo l’incontro per 2-1, allontanandosi sempre di più dalle zone alte della classifica, ma questo può essere considerato naturale se si gioca ogni 3 giorni, e soprattutto con 3 competizioni ancora tutte nel vivo.

Questa sera le due compagini si affronteranno all’‘Olimpico’ per la 2ª in questa stagione, dopo il 2-0 netto dei lombardi con le reti di Èderson al 41’ su calcio di rigore e Zalewski nel secondo tempo.

In questa competizione Lazio e Atalanta si confrontano per la 12 volta: riprendendo gli incontri recenti, si ricordano la vittoria dei nerazzurri ai quarti di finale nel 2021 per 3-2 e soprattutto la vittoria dei biancocelesti nella finale datata 15/05/2019 per 0-2, con le reti di Sergej Milinković-Savić e Correa allo scadere, alzando dunque la coppa per la 7ª volta nella storia delle ‘Aquile’.

Lazio-Atalanta: Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pašalić, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Krstović. Allenatore: Raffaele Palladino

Lazio-Atalanta: dove vedere il match in tv e streaming

Sarà possibile guardare la partita con fischio d’inizio alle 21:00 in chiaro su ‘Italia 1’ (tasto 6 del telecomando), mentre in streaming è possibile accedere tramite il sito di Mediaset Infinity, o tramite l’applicazione di quest’ultimo.

