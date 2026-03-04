Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Coppa Italia

Il Como crea, l’Inter tiene bene, la prima semifinale è 0-0

Primo tempo con poche occasioni, Fabregas e Chivu ci provano nella ripresa: decisiva la sfida di aprile

COMO – INTER 0-0

Primo tempo al Como, secondo più equilibrato. Il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra lariani e Inter partorisce uno 0-0 che rende ancora estremamente incerto il discorso qualificazione per la finale. Tutto si deciderà nella sfida di ritorno al Meazza prevista per il 22 aprile. La partita non è stata di quelle che saranno ricordate nella cineteca del calcio alla voce sfide storiche con le due compagini che hanno teso a controllarsi molto e a vanificare le rispettive offensive. A recriminare maggiormente è però l’Inter che ha accarezzato l’illusione della rete con un palo colpito da Darmian a inizio ripresa.

I nerazzurri cercano di partire con l’acceleratore schiacciato con un lancio al 4′ di Acerbi per Esposito che termina però in posizione di fuorigioco. Al 14′ il Como prova a bucare la porta di Martinez con Nico Paz ma il suo tiro sugli sviluppi di un corner non è preciso. Al 31′ è ancora l’attaccante lariano a provarci ma Bastoni lo chiude. Sempre lui, al minuto 36, conferma la sua serata di buona ispirazione impegnando il portiere interista con una conclusione dal limite. Al 40′ la squadra di Chivu reagisce con un tiro di Calhanoglu da posizione defilata su cui Valle ci mette però una pezza. Al 42′ l’ex Torino Vojvoda sfiora il vantaggio lariano.

A inizio ripresa l’Inter potrebbe mettere la freccia ma il tiro di Darmian si stampa sul palo esterno. Al minuto 4 il Como risponde con Valle che conclude fuori misura da posizione favorevole su cross teso di Smolcic. Poco dopo un calcio piazzato di Caqueret non crea brividi a Martinez. Al 23′ l’Inter prova ancora a decollare con Thuram, entrato al posto di un ininfluente Esposito, ma il suo tiro è deviato in corner. Fabregas inserisce Diao per vivacizzare l’attacco lariano al posto di Sergi Roberto ma il risultato non si schioda dallo 0-0.

Cristiano Comelli

