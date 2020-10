Nations League: 4° giornata, questa sera tocca a Spagna e Germania

Dopo il lunedì di riposo, la Nations League torna in campo per le prime partite della 4° giornata. Fari puntati soprattutto sulle gare di Lega A. Questa sera scende in campo il Gruppo 4 con due partite in contemporanea alle 20:45. La Spagna, attualmente in vetta al girone con 7 punti dopo tre partite, farà visita all’Ucraina (3) di Shevchenko, battuta già tra le mura amiche con un sonante 4-0. La Germania, seconda con 5 punti e reduce dal primo successo in Nations League, insegue gli iberici e tenterà il sorpasso ospitando la Svizzera, al momento fanalino di coda con un solo punto.

Nel Gruppo 1 e nel Gruppo 2 la Lettonia (3 punti in altrettante gare) cerca la prima vittoria in questa edizione della competizione ospitando Malta (2). Le Far Oer, invece, che guardano tutti dall’alto con 7 punti, se la vedranno con Andorra (2) tra le mura amiche. Il Liechtenstein (3), invece, dopo lo scivolone contro Gibilterra (6), non dovrebbe avere problemi contro San Marino (0), che ha perso entrambe le gare precedenti.

Per la Lega C scendono in campo le selezioni del Gruppo 1, attualmente dominato dal Montenegro a punteggio pieno. I primi in classifica (9 punti in tre partite), ospiteranno il Lussemburgo, attualmente secondo con 6 punti e già battuto nel match di andata con il punteggio di 1-0. Prima, però, l’Azerbaigian (3 punti), cercherà l’aggancio al secondo posto ospitando la nazionale di Cipro, fin qui sempre sconfitta.

Uefa Nations League: le partite del 13 ottobre

18:00 Lettonia – Malta

18:00 Azerbaigian – Cipro

20:45 Faerøerne – Andorra

20:45 Liechtenstein – San Marino

20:45 Montenegro – Lussemburgo

20:45 Germania – Svizzera

20:45 Ucraina – Spagna