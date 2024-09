Nations League: Il programma completo della 1° giornata

Le luci della ribalta tornano sulla Nations League 2024/2025 dove da domani si torna a fare sul serio. Fari puntanti inevitabilmente puntate sulla Lega A, dove le nazionali più prestigiose si sfideranno per conquistare la gloria. Domani, il calcio d’inizio sarà dato con quattro match intriganti che promettono spettacolo e tensione. Nel Gruppo 4, la Danimarca ospita la Svizzera, mentre la Spagna, fresca del titolo europeo, comincia la sua avventura in trasferta contro la Serbia. Quest’ultima, però, dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic, rimasto a Torino per motivi familiari. È dal 2012 che le due squadre non si incontrano, e in quell’occasione le Furie Rosse vinsero per 2-0 in amichevole.

Le altre due partite di giovedì vedono le squadre del Gruppo 1 affrontarsi. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha recentemente confermato la sua volontà di continuare con la nazionale, ospita la Croazia. Quest’ultima ha vinto l’ultimo incontro amichevole di quest’anno, ma nei sette precedenti aveva subito cinque sconfitte e ottenuto due pareggi contro i portoghesi. L’altra sfida del gruppo vede opporsi Scozia e Polonia, squadre che, sulla carta, sembrano destinate a contendersi la terza posizione.

Venerdì sarà il turno del Gruppo 2, che include la nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti. Per gli azzurri si prospetta un girone particolarmente impegnativo. Alle 20:45, l’Italia affronterà la Francia al Parco dei Principi di Parigi. Gli ultimi tre scontri con i transalpini si sono conclusi con altrettante sconfitte per gli azzurri (due volte per 3-1 e una per 2-1). L’ultimo successo italiano contro la Francia risale agli Europei del 2008, con una vittoria per 2-0. Nell’altra partita del girone, il Belgio parte favorito contro Israele, squadra che non è mai riuscita a battere i Diavoli Rossi in quattro precedenti, tutti conclusi con vittorie belghe.

Sabato, infine, si chiude con il Gruppo 3, dove Germania e Olanda sono le favorite per i primi due posti. I tedeschi debutteranno in casa contro l’Ungheria, battuta 2-0 agli scorsi Europei. Nei precedenti tre incontri, però, i tedeschi avevano raccolto due pareggi e una sconfitta. L’Olanda, invece, se la vedrà con la Bosnia-Erzegovina, squadra già affrontata nel 2020 nello stesso torneo. Allora, gli Oranje ottennero un pareggio senza reti in trasferta e una vittoria per 3-1 in casa.

Gli scontri più attesi nelle altre leghe

Spostando lo sguardo sulla Lega B, i riflettori saranno accesi su due partite di grande interesse: Galles-Turchia e Irlanda-Inghilterra. La nazionale inglese, sotto la guida di Lee Carsley, punta a rilanciarsi tra le potenze europee e mondiali. Nella Lega C, invece, Svezia e Romania aspirano a tornare in alto, entrambe impegnate in trasferta contro Azerbaigian e Kosovo rispettivamente.

Nations League: il programma della 1ª giornata

LEGA A

05.09. 20:45 Danimarca-Svizzera

05.09. 20:45 Portogallo-Croazia

05.09. 20:45 Scozia-Polonia

05.09. 20:45 Serbia-Spagna

06.09. 20:45 Belgio-Israele

06.09. 20:45 Francia-Italia

07.09. 20:45 Germania-Ungheria

07.09. 20:45 Olanda-Bosnia-Erzegovina

LEGA B

06.09. 16:00 Kazakistan-Norvegia

06.09. 20:45 Galles-Turchia

06.09. 20:45 Islanda-Montenegro

06.09. 20:45 Slovenia-Austria

07.09. 18:00 Georgia-Repubblica Ceca

07.09. 18:00 Irlanda-Inghilterra

07.09. 20:45 Grecia-Finlandia

07.09. 20:45 Ucraina-Albania

LEGA C

05.09. 18:00 Azerbaigian-Svezia

05.09. 20:45 Bielorussia-Bulgaria

05.09. 20:45 Estonia-Slovacchia

05.09. 20:45 Irlanda del Nord-Lussemburgo

06.09. 18:00 Lituania-Cipro

06.09. 20:45 Kosovo-Romania

07.09. 15:00 Faerøerne-Macedonia del Nord

07.09. 18:00 Armenia-Lettonia

LEGA D

05.09. 20:45 San Marino-Liechtenstein

07.09. 18:00 Moldavia-Malta