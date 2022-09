Nations League: l’Italia batte 2-0 l’Ungheria e vola alla Final Four

Nell’ultima giornata di Nations League, l’Italia centra l’obiettivo e vola alle Final Four di giugno in Olanda. In una ‘Puskas Arena’ infuocata dai 60.000 tifosi ungheresi, batte 2-0 l’Ungheria con i gol di Giacomo Raspadori e Federico Dimarco, e grazie alle parate in serie di un monumentale Gigio Donnarumma. Per il secondo anno consecutivo l’Italia accede alla Final Four di Nations League e a giugno avrà così la possibilità di mettere in bacheca un altro trofeo due anni dopo il trionfo di Wembley.

Resta la grande delusione per la mancata partecipazione al Mondiale, ma ancora una volta nel momento di massima difficoltà gli Azzurri hanno trovato la forza di reagire. Più forte degli infortuni, in centottanta minuti la Nazionale di Roberto Mancini ha dimostrato di saper coniugare gioco e sofferenza, tecnica e cuore, conquistando il primo posto in un girone che oltre alla sorprendente Ungheria la vedeva opposta a due super potenze come Germania e Inghilterra.

MANCINI GIOIA A META’ – “È importante aver raggiunto la Final Four, siamo stati bravi a rimettere in piedi un gruppo. Purtroppo il rimpianto Mondiale ce l’ho, non posso fare nulla, posso solo soffrire in silenzio. Stiamo lavorando sulla nuova Italia, faremo altri esperimenti e ci sono buone indicazioni”.