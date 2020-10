Nations League: Questa sera in campo Francia-Portogallo

Dopo Spagna e Germania questa sera tocca all’Italia di Mancini impegnata a Danzica contro la Polonia, ma sarà anche la serata di Ronaldo che sfida i Campioni del Mondo in carica. Francia e Portogallo sono infatti a punteggio pieno e in palio c’è il primo posto in solitario del Gruppo 3, che comprende anche Croazia e Svezia che saranno impegnate in uno scontro molto importante per non retrocedere in Lega B.

Per quel che riguarda la Lega A, nel Gruppo 1 si giocano Bosnia-Olanda e Polonia-Italia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercheranno di mantenere la vetta del girone (4 punti), anche se polacchi e olandesi distano solo un punto. Per il Gruppo 2, invece, il Belgio, capolista a punteggio pieno, dovrà vedersela in trasferta con l’Inghilterra, che insegue a due lunghezze.

Per la Lega B apre il programma il Gruppo 4 con Irlanda-Galles: gli ospiti attualmente sono in testa a punteggio pieno, mentre i padroni di casa, che tra l’altro sono usciti sconfitti ai calci di rigore contro la Slovacchia nelle semifinali playoff per Euro 2020

Per il Gruppo 1 la Norvegia (3 punti), eliminata nei playoff per Euro 2020 dalla Serbia, ospita l’attuale prima in classifica, la Romania (4), mentre alle 20:45 si gioca Irlanda del Nord – Austria. Si giocano in contemporanea le restanti sfide dei Gruppi 2 e 3.

Uefa Nations League: le partite dell’ 11 ottobre

11.10. 15:00 Irlanda – Galles

11.10. 15:00 Kazakistan – Albania

11.10. 18:00 Bosnia – Olanda

11.10. 18:00 Croazia – Svezia

11.10. 18:00 Inghilterra – Belgio

11.10. 18:00 Finlandia – Bulgaria

11.10. 18:00 Norvegia – Romania

11.10. 18:00 Armenia – Georgia

11.10. 18:00 Estonia – Macedonia del Nord

11.10. 18:00 Lituania – Bielorussia

11.10. 20:45 Francia – Portogallo

11.10. 20:45 Islanda – Danimarca

11.10. 20:45 Polonia – Italia

11.10. 20:45 Irlanda del Nord – Austria

11.10. 20:45 Israele – Repubblica Ceca

11.10. 20:45 Russia – Turchia

11.10. 20:45 Scozia – Slovacchia

11.10. 20:45 Serbia – Ungheria

11.10. 20:45 Grecia – Moldavia

11.10. 20:45 Kosovo – Slovenia