Nuovo difensore per Alberto Gilardino! Arriva dallo Zurigo

Dopo l’ottima stagione culminata con l’accesso in Serie A sotto gli ordini dell’allora tecnico Pippo Inzaghi, il club nerazzurro vuole puntare alla salvezza, e per farlo bisogna trovarsi preparati in vista della stagione che per il neo allenatore Alberto Gilardino e i calciatori comincerà in data 17 agosto in Coppa Italia contro il Cesena, partita valida per il primo turno, mentre bisognerà aspettare una settimana esatta per l’esordio in campionato dopo 34 anni dall’ultima apparizione nella massima serie.

Daniel Tyrell Denoon: chi è il calciatore pescato dalla dirigenza nerazzurra

In questa fase di calciomercato la dirigenza vuole fare dei colpi mirati e utili per fare bella figura contro le grandi squadre. Tra i vari candidati a vestire la maglia nerazzurra è Daniel Tyrell Denoon, difensore dello Zurigo. Il 21enne ha un contratto con la squadra svizzera fino al 30 giugno 2027, ma sembra oramai chiuso il passaggio in Italia.

Il costo dell’operazione si aggira attorno al milione di euro. Per il calciatore un contratto quadriennale. Nelle prossime ore ci saranno le visite mediche di rito e successivamente l’ufficialità dell’acquisto.

Alto 1.87 cm, in questa stagione è stato molto utilizzato in squadra con 74 presenze totali tra under 18, under 21 e prima squadra senza però essere pericoloso in fase realizzativa.

Rendimento del difensore: occhio alle ammonizioni!

Sempre in base alle statistiche è un calciatore con ammonizione facile: infatti sono ben 18 i cartellini gialli ricevuti, un’espulsione diretta e due cartellini rossi per somma di ammonizioni.

In tutto ha disputato ben 5.457’ di gioco, segno di un grande sforzo anche dal punto di vista fisico non da poco. Arrivare nel nostro campionato è totalmente diverso, ma ci sono buone aspettative per questo profilo e tante aspettative soprattutto da parte delle ‘big’, che potrebbero spendere soldi in caso di rendimento positivo da parte di Denoon.

Ora è troppo presto per parlarne, ma far giocare i giovani in campo non è mai una soluzione da scartare, anzi…

Gilardino sarà sicuramente focalizzato sull’impegno in Coppa nazionale tra poco più di un mese ed è molto contento per il nuovo acquisto. A breve ci sarà anche l’ufficialità per quella che forse sarà una delle sorprese del nostro campionato.